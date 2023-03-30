Хвича признан игроком месяца в Серии А в третий раз за сезон. Это рекорд лиги
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А.
Полузащитник победил в голосовании болельщиков, опередив партнера по «Наполи» Кима Мин Чжэ, полузащитника «Сассуоло» Армана Лорьянте, хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо и защитника «Удинезе» Дестини Удоджи.
Кварацхелия установил рекорд Серии А, став первым игроком, который получил приз игроку месяца три раза за сезон – ранее он признавался лучшим в феврале и августе. Вручение мартовской награды состоится перед матчем «Наполи» против «Милана» 2 апреля.
В марте Хвича провел 3 матча в рамках чемпионата Италии, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
В ЛЧ осталось больше всего клубов так то , хотя я конечно, понимаю о чём ты....
Что с лицом, щанэвмэрлыки?
Браво Хвича !!!
риск оправдывает себя, когда отдаёшься ему полностью
кровь из глаз... неужто люди могут так писать?