Хвича признан игроком месяца в Серии А в третий раз за сезон. Это рекорд лиги

Теги Удинезе Ювентус серия А Италия Наполи рекорды Сассуоло Адриен Рабьо Ким Мин Чжэ Арман Лорьянте Хвича Кварацхелия Дестини Удоджи Футбол

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А. 

Полузащитник победил в голосовании болельщиков, опередив партнера по «Наполи» Кима Мин Чжэ, полузащитника «Сассуоло» Армана Лорьянте, хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо и защитника «Удинезе» Дестини Удоджи. 

Кварацхелия установил рекорд Серии А, став первым игроком, который получил приз игроку месяца три раза за сезон – ранее он признавался лучшим в феврале и августе. Вручение мартовской награды состоится перед матчем «Наполи» против «Милана» 2 апреля. 

В марте Хвича провел 3 матча в рамках чемпионата Италии, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей. 

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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41 комментарий

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Александр Жердин
Ответ Tpy6kaMerlina
А в чём скепсис? Вон Зинченко вообще из перди РПЛ "вылез" в Сити и Арсенал. А как же Иванович, Видич? Покер Шавы на Энфилде? Примеров хватает. Скепсис неуместен.
А Шкртел?
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juveforzajuve
Ответ Rainn
Так уже побил и установил свой))
Я и говорю, что ещё не вечер, сезон ещё не окончен, ещё есть время установить новые рекорды
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Rainn
Ответ juveforzajuve
Ещё не вечер. Думается, что он ещё побьет рекорд сезона.
Так уже побил и установил свой))
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a-fon
Заявка на лучшего игрока сезона. Большой успех для футбольной Грузии.
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Евгений Рубашкин
Ответ Haman
И это при том, что в Серии А в свое время играл Марадона (правда, не знаю была ли практика выбора лучшего игрока месяца в те годы).
Награда вручается начиная с сезона 2019/20. Марадона чуть-чуть не дотянул.
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МСД
Ответ Ilia Maksiokov
насколько ? В ЛЧ осталось больше всего клубов так то , хотя я конечно, понимаю о чём ты....
Она обмельчала ещё лет 20 назад
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Andrew Kolevatykh
Раз ты вспомнил удачные случаи, то спокойно вспомнишь неудачные переходы крутых игроков. Тот же Макгиди, Рондон, Промес, Думбия. И в целом все удачные переходы из РПЛ за последние лет 15 можно, наверное, на пальцах рук пересчитать. Так что скепсис оправдан.
Муса, Кокорин, Ниасс, Жо, Ласина Траоре
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.ru
вот и не верь после этого в то что ФНЛ лучшая лига мира...
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Dmitry Netesov
Ответ bez_ostatka
и как тут не вспомнить что при его уезде из РФ в батумское Динамо на нём крест ставили местные специалисты. риск оправдывает себя, когда отдаёшься ему полностью
наверняка это было главным условием для переезда в Европу. поиграть полгода не в России
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Dmitry Netesov
Ответ Вадим Слуцкий
Вот что значит - пройти суровую школу РПЛ!
Тиаго Силва подтверждает)
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Dottore
Хвича заслужил своей игрой, Красава!
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Вадим Слуцкий
Вот что значит - пройти суровую школу РПЛ!
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Ilia Maksiokov
Ответ Peter Parker
Заслужил. Хотя на стоит забывать, насколько обмельчала Серия А. Впрочем, это не вина Хвичи
насколько ?
В ЛЧ осталось больше всего клубов так то , хотя я конечно, понимаю о чём ты....
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Haman
И это при том, что в Серии А в свое время играл Марадона (правда, не знаю была ли практика выбора лучшего игрока месяца в те годы).
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Теннисный абсолют
Воспитанник русского футбола.
Что с лицом, щанэвмэрлыки?
0
-2
-2
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Joni Kvarc
3 раза не один футболист в Италии не получал за сезон этот приз!!
Браво Хвича !!!
+4
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bez_ostatka
и как тут не вспомнить что при его уезде из РФ в батумское Динамо на нём крест ставили местные специалисты.

риск оправдывает себя, когда отдаёшься ему полностью
+4
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dedushka
Ответ Данияр Жумабекович
не уж-то сам Мостовой сидит на спортсе
не уж-то
кровь из глаз... неужто люди могут так писать?
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Andrew Kolevatykh
Ответ Tpy6kaMerlina
А в чём скепсис? Вон Зинченко вообще из перди РПЛ "вылез" в Сити и Арсенал. А как же Иванович, Видич? Покер Шавы на Энфилде? Примеров хватает. Скепсис неуместен.
Раз ты вспомнил удачные случаи, то спокойно вспомнишь неудачные переходы крутых игроков. Тот же Макгиди, Рондон, Промес, Думбия. И в целом все удачные переходы из РПЛ за последние лет 15 можно, наверное, на пальцах рук пересчитать. Так что скепсис оправдан.
+2
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Алексей Елистратов
Ответ Tpy6kaMerlina
А в чём скепсис? Вон Зинченко вообще из перди РПЛ "вылез" в Сити и Арсенал. А как же Иванович, Видич? Покер Шавы на Энфилде? Примеров хватает. Скепсис неуместен.
Шава - это худший пример, потому что он переходил из мегакрутышек и чемпионов галактики, а в итоге что? Ушел ленивым пирожком, который разочаровал Венгера. Все остальные случаи - да, такой как Зинченко - хоть трофеи урвал, Иванович и Видич тоже очень серьезно помогли командам. Шава был просто никем по меркам АПЛ. Покер Ливеру - это просто сошлись звезды. Очень круто сошлись.
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Francev
Заслужил !!!
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Dizzod
Хотел написать что он плохой вратарь, но по статистике он еще не пропускал. Видно талантлив во всем.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Tpy6kaMerlina
А в чём скепсис? Вон Зинченко вообще из перди РПЛ "вылез" в Сити и Арсенал. А как же Иванович, Видич? Покер Шавы на Энфилде? Примеров хватает. Скепсис неуместен.
Никакого скепсиса. Перечисленные переходили из другого чемпионата России. Не из нынешнего унылого
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Данияр Жумабекович
Ответ А. Мостовой
дали из жалости чтобы не плакал, посмотрим на него в ЛЧ
не уж-то сам Мостовой сидит на спортсе
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Ночной кошмар Логинова
Он невероятен
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