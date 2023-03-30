Степашин о критериях МОК: «Налицо нарушение принципов Олимпийской хартии. Что-то американцев никто не отстранял, когда шли войны во Вьетнаме и Югославии»
Сергей Степашин прокомментировал требования МОК по допуску российских спортсменов.
«Налицо нарушение основополагающих принципов Олимпийской хартии.
Что-то американских спортсменов никто не отстранял, когда шла война во Вьетнаме и Югославии», – сказал член совета директоров «Динамо» и бывший премьер-министр РФ.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
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