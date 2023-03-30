Степашин о критериях МОК: «Налицо нарушение принципов Олимпийской хартии. Что-то американцев никто не отстранял, когда шли войны во Вьетнаме и Югославии»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин МОК Политика Р-Спорт Футбол

Сергей Степашин прокомментировал требования МОК по допуску российских спортсменов. 

«Налицо нарушение основополагающих принципов Олимпийской хартии.

Что-то американских спортсменов никто не отстранял, когда шла война во Вьетнаме и Югославии», – сказал член совета директоров «Динамо» и бывший премьер-министр РФ.

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94 комментария

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Александра Александрова
Ответ Cavalleria
Ну а за 10 лет оккупации Афганистана Советским Союзом, было убито около 2 миллионов афганцев.. Ну конечно это фигня полная. Подумаешь, миллион афганцев! Это конечно совсем другое!
Я намного превзошел Аль-Капоне. Он грабил три района. Я делал это на трех континентах» Смердли Батлер генерал - майор американской армии !
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Pasta
Ответ Павел Ларичев
Наверное потому, что американцы не аннексировали Вьетнам. И тем более Югославию.
Да, они там конфетки раздавали и хотели улучшить жизнь простых людей, свергнув "плохие" правительства. Держи свой 1 доллар за этот комментарий)
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Судоплатов
Ответ Sgt. Elias Grodin
Разве США пытались аннексировать Вьетнам с Югославией?
Анексировали они земли индейцев, а это были просто тупые бомбежки мирного населения.
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Sobachkin
Прям проверенная методичка! Ничего нового и свежего
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wRong
Ответ Остап Бендер
"Они сделали плохо, как никому нельзя делать, поэтому мы сделали то же самое!"
Совершенно не тот посыл. Посыл про санкции, а не про кто, кто сделал хорошо или плохо
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Pasta
Ответ Алексей07.06
Смотрел тут фото как доведённые большевиками до голода жители Самарской губернии благодарят американцев за продуктовую помощь. 1922 год. В июле 1922 года еду в столовых АRА (Американской Администрации Помощи) и паек кукурузы получали 8,8 миллионов россиян, а в августе 1922-го  - 10,3 млн. Никто ещё не знал, что Америка хочет напасть на Россию и отобрать все ресурсы.
Опять плохие большевики издевались над народом... Вот сволочи. То ли дело добрые американцы или например святое правление Николая, да?
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Arthurino
Ответ wRong
Здесь никто не отрицал факта. Государственная гуманитарная помощь - это всегда лоббизм. Такое ощущение, что в твоем мировоззрении армяне - не люди и не могут лоббировать свои интересы
Окей, продолжай жить в манямирке, не буду мешать
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Александра Александрова
Ответ Cavalleria
Ну а за 10 лет оккупации Афганистана Советским Союзом, было убито около 2 миллионов афганцев.. Ну конечно это фигня полная. Подумаешь, миллион афганцев! Это конечно совсем другое!
Если мы возьмём все военные конфликты СССР и США , то СССР это школьник хулиганчик из 7 б по сравнению с Аль Капоне , всю вторую мировую войну и военную гитлеровскую Германию поднимали элиты США на свои денежки ! Так и вопрос в том сто Россия несёт наказание , а США ни разу не понесли наказание за свои действия !
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СТАТИСТИКА 100
Нашли кого сравнять где Америка и где Раша😂😂😂
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DpeMa111
Политикам лучше свое рыло вообще не открывать, весь этот сыр бор из за них
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Мистер Блин
степашин, вы спорт в стране используете для того чтобы отмывать, бессовестный , закрыл бы рот свой.
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Arthurino
Ответ Дмитрий9779
Украина и Россия войну друг другу не объявляли,с объявлением войны Украины уже н было бы,но вы итак делаете всё для этого,вот обеденный уран подъехал,не понял для чего?
Согласен, взяли бы Киев за 3 дня, если бы была война, а так подумаешь просто прогулка считай, чисто более 100к посетителей концерта Кобзона, ничего бабы еще нарожают, умножение «второй армии мира» на ноль и полная деградация военного руководства, где во главе сидят бывшие охранники, повара и речники бункерного
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Ярик01
Ответ Arthurino
На самом деле во всем постсовке воровали тогда гумпомощь, не удивлён, что бункерный и тут был при делах
19 страниц доклада Марины Салье доступны в фотокопиях.
https://www.compromat.ru/imgup/converted_25629.jpg
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wRong
Ответ Anton Abaturov
Как нормальный человек может поверить во весь этот бред про то, что НАТО ( которая по Европе 200 боеготовых танков для Украины с трудом нашла) хочет напасть на нас и уничтожить? Каким же мудаком нужно быть чтобы в это верить!
К войнам все страны мира готовятся на 20 и 30 и 50 лет вперёд, а не только в сегодняшнем дне
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Maturmalai
На ошибках учатся, Степашин. Вон, хартия и игры 1936 года в гитлеровской Германии не помешала провести, но с тех пор новые подходы, новые ценности.
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Евгений Соболев
Ответ RSI
Как я люблю такие комментарии: Почему им можно, а нм нельзя! Отвечу: потому что мы лучше, духовнее, наша культура мощнее и глубже. И это значит, что мы не должны копировать худшее. Не хотят - и пусть. Бог им судья.
А как же скрепнее, патриотичнее и тупее?
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BVB Ultras
Да и наполеоновскую Францию никто даже не подумал отстранять. Сколько можно проецировать текущую ситуацию на то, что было когда-то - четверть века, полвека, 500 лет назад?
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Cavalleria
Ответ Александра Александрова
По самым скромным, даже американским оценкам было убито миллион вьетнамцев , ну конечно это фигня полная ! Подумаешь миллион вьетнамцев ! Это конечно совсем другое !так у США более 100 военных конфликтов и миллионы убитых по всем миру, только за 20 и начало 21 века !
Ну а за 10 лет оккупации Афганистана Советским Союзом, было убито около 2 миллионов афганцев.. Ну конечно это фигня полная. Подумаешь, миллион афганцев! Это конечно совсем другое!
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Дамир Садыков
Ответ Светлана Агейкина
Страх, что станешь следующим Вьетнамом-Югославией.
Когда не знаешь кто такой Пол Пот и Красные кхмеры
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RSM-1930
просто все боятся что-то сказать против США, сразу санкции полетят, вот и молча соглашаются с американскими преступлениями. Сейчас действует право сильного, а не международное право
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Anton Abaturov
Как нормальный человек может поверить во весь этот бред про то, что НАТО ( которая по Европе 200 боеготовых танков для Украины с трудом нашла) хочет напасть на нас и уничтожить? Каким же мудаком нужно быть чтобы в это верить!
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haymaker
ну, допустим, нарушение всего и вся. Делать что предлагаете, трепачи? Сокрушаться? Ни у одного из вас нет никакого плана действий, причитания одни.
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wRong
Ответ Arthurino
1. Это не отменяет факт помощи со стороны нескрепных американцев. 2. Гуманитарная помощь это не всегда лоббизм, взрослый ты наш. Армяне, которые отправили помощь туркам после землетрясения тоже лоббировали турок? Ничего тупее не слышал
Здесь никто не отрицал факта. Государственная гуманитарная помощь - это всегда лоббизм. Такое ощущение, что в твоем мировоззрении армяне - не люди и не могут лоббировать свои интересы
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Pigmalion
Ответ Sgt. Elias Grodin
Ирак нарушил резолюцию 1441 Совбеза ООН.
Неисполнение резолюции не подразумевало военное вмешательство.
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Мистер Блин
степашин, налицо то, что в москве и области ,газ подключить стоит миллионы рублей, в стране, где газа больше чем воздуха, снега и пыли вместе взятых! на нас уже давно напали, епрст
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