Степашин о критериях МОК: «Налицо нарушение принципов Олимпийской хартии. Что-то американцев никто не отстранял, когда шли войны во Вьетнаме и Югославии»

прокомментировал требования МОК по допуску российских спортсменов.

«Налицо нарушение основополагающих принципов Олимпийской хартии.

Что-то американских спортсменов никто не отстранял, когда шла война во Вьетнаме и Югославии», – сказал член совета директоров « » и бывший премьер-министр РФ.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России