Майами (ATP). 1/4 финала. Синнер сыграет с Руусувуори, Алькарас встретится с Фрицем

Теги результаты ATP Miami Open Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Карлос Алькарас сыграет с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале в Майами.

Сетка турнира здесь.

Miami Open

Майами, США

22 марта – 2 апреля 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
29 марта, 22.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
30 марта, 03.30
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
30 марта, 03.00
Онлайн матча

 

Кристофер Юбенкс (США) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
30 марта, 03.00
Онлайн матча

8 комментариев

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Вегетарианец_
Как же прекрасен теннис без Надаля!
Успевайте насладиться, ведь совсем скоро начинается грунтовый сезон, когда Рафуля в очередной как ни в чем не бывало вернется в тур после так называемой тяжелейшей травмы, чтобы без устали наматывать на песочке километры и во все горло вамосить на ошибках соперников.
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Tarkovski
Ответ sedric
Вот бы поменять временем Алькараса с Фритцем и Руусувуори с Синнером.
Ну с Фрицем там логично всё - американец, топовый матч, это прайм-тайм по местному, все хотят вечером смотреть
+1
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Eugenie Nation
Ответ Kenny De Schepper
За Юбенкса! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Ожидается битва тощих
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Eugenie Nation
Заметили, какой же чистый воздух стал на ветке без толпы фанатиков пирамид.
Одно удовольствие наблюдать за атп
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honeycutt
За простого финского парня Эмиля! За РХЧП, Йоулуппуки и Урхо Кекконена!
+1
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sedric
Вот бы поменять временем Алькараса с Фритцем и Руусувуори с Синнером.
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Дима Миронов
Русуварии и Синнер 3 год подряд в Майами встречаются,ждём на следующей год встречи в полуфинале
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Kenny De Schepper
За Юбенкса!

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