Майами (ATP). 1/4 финала. Синнер сыграет с Руусувуори, Алькарас встретится с Фрицем

Карлос Алькарас сыграет с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале в Майами.

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Miami Open

Майами, США

22 марта – 2 апреля 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал