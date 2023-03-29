Майами (ATP). 1/4 финала. Синнер сыграет с Руусувуори, Алькарас встретится с Фрицем
Карлос Алькарас сыграет с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале в Майами.
Сетка турнира здесь.
Miami Open
Майами, США
22 марта – 2 апреля 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 29 марта, 22.00
- Дата проведения
- 30 марта, 03.30
- Дата проведения
- 30 марта, 03.00
- Дата проведения
- 30 марта, 03.00
Успевайте насладиться, ведь совсем скоро начинается грунтовый сезон, когда Рафуля в очередной как ни в чем не бывало вернется в тур после так называемой тяжелейшей травмы, чтобы без устали наматывать на песочке километры и во все горло вамосить на ошибках соперников.
Одно удовольствие наблюдать за атп
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