Гараничев о рекомендациях МОК: «Там есть критерий об осуждении СВО, а это значит отказаться от гражданства. Я не готов соглашаться на такое»

Биатлонист Евгений Гараничев назвал лицемерными рекомендации МОК в отношении россиян.

– Выставили непонятные ограничения: ни гимна, ни флага, нельзя быть военнослужащим. А другие страны, как французы и украинцы, которые выступают за армии своих стран? Почему ограничения только к нам? Какие‑то двойные стандарты, лицемерие, – сказал Гараничев, бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону.

– Вы из «Динамо»?

– Да, но меня уже, можно сказать, списали. Нахожусь три года на «гражданке».

– То есть вы можете соответствовать требованиями МОК (Международного олимпийского комитета) по допуску?

– Там есть критерий об осуждении СВО, а это значит отказаться от гражданства. Я не готов соглашаться на такое, – отметил Гараничев.

Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – не считая спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами, а также активно поддерживающих боевые действия.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК