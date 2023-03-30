Гараничев о рекомендациях МОК: «Там есть критерий об осуждении СВО, а это значит отказаться от гражданства. Я не готов соглашаться на такое»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Евгений Гараничев Биатлон

Биатлонист Евгений Гараничев назвал лицемерными рекомендации МОК в отношении россиян.

– Выставили непонятные ограничения: ни гимна, ни флага, нельзя быть военнослужащим. А другие страны, как французы и украинцы, которые выступают за армии своих стран? Почему ограничения только к нам? Какие‑то двойные стандарты, лицемерие, – сказал Гараничев, бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону.

– Вы из «Динамо»?

– Да, но меня уже, можно сказать, списали. Нахожусь три года на «гражданке».

– То есть вы можете соответствовать требованиями МОК (Международного олимпийского комитета) по допуску?

– Там есть критерий об осуждении СВО, а это значит отказаться от гражданства. Я не готов соглашаться на такое, – отметил Гараничев.

Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – не считая спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами, а также активно поддерживающих боевые действия.

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23 комментария

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Berbatov09
Гений, просто гений. Цепочка логично построена, даже придраться не к чему.
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Michael1969
Как же они все лгут ну или как им всем промыли мозги: НЕТ требования осуждать <СВО>, есть требование не поддерживать активно. Иначе говоря, не писал нигде, не выходил на митинги, не размещал на машине странную букву - уже хороший
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GibsonFlyingV
Плюрализм мнений залог здорового общества. Приравнивать к лишению гражданства то,что ты не поддерживаешь боевые действия и как ломанул прокурор по делу о протестном МГУ "ставишь под сомнения действия президента РФ", ну....это нехорошо
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Luna02
Ответ Алексей Степанюк
О чем должен думать настоящий спортсмен - как улучшить свой результат, как поставить рекорд, как показать лучшего себя на соревнованиях всей жизни. О чем думает российский спортсмен - как бы пропустить главный старт жизни, но чтобы остаться на госфинансировании
Женя Гараничев итак Призер ОИ в личной гонке,так что поедет в этот раз-не поедет-ему,наверное, уже не так важно.А на таких условиях-...-тем более.
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Mukunku 64
Какая то убогая логика - если ты не поддерживаешь
Или осуждаешь СВО , лишишься гражданства
Пусть назовет мне этот дристунишка ( помнится он на
Старт опаздал по причине сидения в сортире) хоть
Одного человека уже его лишённого
Он как был никчёмным спортсменом , так и остался
Его уровень - лыжня Савтывкара и кубок мэра Задрищенска
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Вечно в бане
1. Тезис «осуждение СВО = отказ от гражданства», как минимум, дискуссионный, как максимум ложный.

2. В критериях МОК есть пункт об «отсутствии активной поддержки». Тезис «отсутствие активной поддержки = осуждение СВО», очевидно, ложный.

Вывод: Либо Гараничев не умеет читать, либо намеренно врет.
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MoleculaRU
Не буду приставать. Гараничев скорее близок к окончанию карьеры, чем к допуску на международные старты. В его возрасте некоторые уже карьеру заканчивают
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selso99
Там среди условий попадания на соревнования есть ещё: 1. Быстро бегать 2.Точно стрелять. По ним Гараничев не проходит
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Погладь быка
Ответ mister_kepka
что подразумеваешь под свастикой?
Знак Зорро?
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Погладь быка
Евгений, не скромничайте, говорите прямо. "Еще заставят отречься от главного по рюмочкам. А на это я пойтить не могу. Мне еще депутатом или чиновником работать".
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Алексей Степанюк
О чем должен думать настоящий спортсмен - как улучшить свой результат, как поставить рекорд, как показать лучшего себя на соревнованиях всей жизни. О чем думает российский спортсмен - как бы пропустить главный старт жизни, но чтобы остаться на госфинансировании
+3
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Luna02
Молодец ,Женя....! И Спасибо за гонку . Да,на последней стойке напортачил,но три рубежа-прекрасно прошел и Золото в итоге не отдал.
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mister_kepka
Ответ Graziano
Там нет такого критерия как осуждение СВО. Есть критерий не орать на весь мир - бей укропов и не носить свастику.
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Roman Knyazev
Да кому ты нужен, старый, тебя моя бабушка пешком обгонит
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Enchanter WIZZARD
Гараничев в любом случае никуда не попадет из за своей неконкурентоспособности.
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BlackJet
Ответ Lordk
Там же вроде отсутствие поддержки было, а не осуждение?
для патриотов нет разницы
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Beloded2007
Гараничев наприседался в карьере, больше присесть не хочет
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sintenced
Почему это значит отказаться от гражданства?
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Алекса"мирная"
Не знаю кто поедет, никто, видимо
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masterdanila
а ты разве спортсмен?😀
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Graziano
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demonstator
вроде не было требований осудить сво - не поддерживать
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Погладь быка
Гаран поддерживает СВО? Ясно, на очередном рос. спорстмене ставим крест.
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Lordk
Там же вроде отсутствие поддержки было, а не осуждение?
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