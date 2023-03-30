Гараничев о рекомендациях МОК: «Там есть критерий об осуждении СВО, а это значит отказаться от гражданства. Я не готов соглашаться на такое»
Биатлонист Евгений Гараничев назвал лицемерными рекомендации МОК в отношении россиян.
– Выставили непонятные ограничения: ни гимна, ни флага, нельзя быть военнослужащим. А другие страны, как французы и украинцы, которые выступают за армии своих стран? Почему ограничения только к нам? Какие‑то двойные стандарты, лицемерие, – сказал Гараничев, бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону.
– Вы из «Динамо»?
– Да, но меня уже, можно сказать, списали. Нахожусь три года на «гражданке».
– То есть вы можете соответствовать требованиями МОК (Международного олимпийского комитета) по допуску?
– Там есть критерий об осуждении СВО, а это значит отказаться от гражданства. Я не готов соглашаться на такое, – отметил Гараничев.
Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – не считая спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами, а также активно поддерживающих боевые действия.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК
«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК
Или осуждаешь СВО , лишишься гражданства
Пусть назовет мне этот дристунишка ( помнится он на
Старт опаздал по причине сидения в сортире) хоть
Одного человека уже его лишённого
Он как был никчёмным спортсменом , так и остался
Его уровень - лыжня Савтывкара и кубок мэра Задрищенска
2. В критериях МОК есть пункт об «отсутствии активной поддержки». Тезис «отсутствие активной поддержки = осуждение СВО», очевидно, ложный.
Вывод: Либо Гараничев не умеет читать, либо намеренно врет.