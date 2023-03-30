Кокорин показал футболку со своим фото в наручниках и надписью «Потрачено»

показал футболку с фото, где его ведут в наручниках.

Форвард « » сфотографировал себя в футболке, на которой нанесено его фото, где его ведут в наручниках, и надпись Wasted («Потрачено»).

«А Саша выйдет?» – подписал фото Кокорин.

Фото: инстаграм Александра Кокорина

Стоит отметить, что сегодня Кокорин выкладывал фото в другой футболке со своим изображением из суда и надписью «Легенда».

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате футболист, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял