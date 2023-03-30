Кокорин показал футболку со своим фото в наручниках и надписью «Потрачено»

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Александр Кокорин показал футболку с фото, где его ведут в наручниках.

Форвард «Ариса» сфотографировал себя в футболке, на которой нанесено его фото, где его ведут в наручниках, и надпись Wasted («Потрачено»).

«А Саша выйдет?» – подписал фото Кокорин.

Фото: инстаграм Александра Кокорина

Стоит отметить, что сегодня Кокорин выкладывал фото в другой футболке со своим изображением из суда и надписью «Легенда».

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате футболист, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.

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47 комментариев

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romanisti89
нажрался парень
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_FoX-
Ответ Mr.Alien
Это не лечится
У некоторых проходит, но это скорее, если в подростковом возрасте. Мне просто доводится работать с подростками из неблагополучных семей и среди них часто встречается демонстративное поведение. Оно в целом, характерно для подростков, но для таких особенно. А Саша просто остался подростком. Может и у него пройдет с возрастом)
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Водяра
Вызывайте кипрских санитаров.
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Не уверен!!
Жду селфи, где он в футболке с принтом делающим селфи, где у него принт на футболке, где он в наручниках...
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justbored
Хоть к модному молодёжному русскому слэнгу (двадцатилетней давности) приобщиться. В жизни б не догадался, с чего вдруг такой перевод wasted.
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couture39
Саша вышел, а Леша Москалев за рисунок Маши будет сидеть...
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Romano1985
Саня остановись пожалуйста
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Андрей Андреевич
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
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Илья Савчук
Это он про свой мозг?
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Teodrakis
Топово рвёт пердаки ущемленным нищебродам
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дурной сходненский гребист
у него мозгов как у лука севка
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кuraakula belov
Вообщет, wasted - это когда помер, когда повязали - busted
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Nick Crosier
Саня просто кайфует.
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PavelK22
Сказочный
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mdaa
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
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privet100
Ну это хотя бы смешно )))
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alexis2020
А давайте что нибудь интересное на главной публиковать
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dimitrii36
Кокорин вышел в тираж
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Renki
Неделя высокой моды на спортс. ру продолжается...
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UseR
Кормит тролей, а те и рады
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d.xoxlov
Ответ Станислав Л
Лучше пусть выложит фото с майкой: Мой IQ
Боюсь, с отрицательными значениями пока не выпускают. Только если по спецзаказу.
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Александр Белый
А фраза "а Саша выйдет?",Это про задержание интернет-блогера и футболистам минского клуба "Крумкачы"-Александра Ивулина, журналиста "Трибуны.com
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perdinator
Ответ Senchas
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Иван Алейников
Тяжело быть дураком?
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Роман Нестеров
Не далёкого ума Саша.
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