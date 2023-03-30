Малком: «Борщ с мясом – одно из моих любимых русских блюд, плюс бефстроганов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Питание Футбол

Малком рассказал, что больше всего из русских блюд любит борщ.

– Появились ли у вас любимые русские блюда? Что нравится из кухни?

– Я вообще всеядный. Русская кухня очень крутая, мне нравится.

Обожаю супы, причем не какие-то там с пюре, а традиционные русские, наваристые. У нас прекрасно готовят на клубной базе. Особенно люблю борщ, всегда добавляю в него по всем правилам сметану.

Борщ с мясом – одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов. Мы бразильцы без ума от всего мясного. У нас его тоже готовят бефстроганов, но чуть иначе, по другому рецепту.

При этом я уверен, что любой бразилец, который приедет в Россию и попробует вашу кухню, будет от нее в восторге, поскольку у нас частично пересекаются какие-то подходы к еде, мясным блюдам, – сказал хавбек «Зенита».

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44 комментария

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Месси из Сибири
Ответ Francev
Ох сейчас споры про то чей борщ начнутся
о чём споры?
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Verhovn
Ответ NoWar
Мясная солянка в 5 раз круче любого борща. Готовлю по собственному рецепту.
Солянка - это надо заморачиваться с ингридиентами. Там и и копчëности и соленья. Я готовлю, но редко. Борщ в этом плане более демократичное блюдо, имхо)
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Ростов-на-Дону
Сначала нада накатить, тогда борщ станет ещё вкуснее!
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Anton S
Ответ encaro_one
«Щи да каша — сила наша», Старинная поговорка мобилизованных богатырей. А кушали бы БорщЪ, и ига не было бы.
Щи это борщ без свеклы
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mqh9pzrxgf
Смысл спорить чей борщ?) что это даст, даже если возможно доказать юридически, что от этого поменяется? А так борщ армянский 😂
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Веселый Адебайор
Борщ изобрел Бандера
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травка от семака видно не заходит, впрочем, борщ мой любимый суп, а это что-то значит...)
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Arsenal till I Die
Ответ Francev
Ох сейчас споры про то чей борщ начнутся
Русский борщ - русский, украинский борщ - украинский 😁
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noodle-9
"У нас его тоже готовят бефстроганов..."

Так и не выучил русский нормально(
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NoWar
Мясная солянка в 5 раз круче любого борща. Готовлю по собственному рецепту.
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Verhovn
Хороший выбор, Малком. Борщ у нас все любят))
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ДудьСдулся
Ответ Francev
Ох сейчас споры про то чей борщ начнутся
Самый вкусный борщ был в спартаковской Тарасовке.
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encaro_one
Ответ OldRedWhite
Такие как Вы, Иваны не помнящие родства ! Позорят наши щи !
«Щи да каша — сила наша»,
Старинная поговорка мобилизованных богатырей.
А кушали бы БорщЪ, и ига не было бы.
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Ковид 07.10.52
Ух рекламу сделал....риобургу, теперь очередь выстроится желающих в этот клуб...денег - воооо, сметаны-воооо...
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карабашка
Так он что уже в Тарасовке?
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Хрюкающий иблис
Казахский борщ очень вкусный
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Ростов-на-Дону
А я бананы люблю - так вкусно!
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Кокич
Borschtsch, как говорят немцы.
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encaro_one
Ответ OldRedWhite
Да какая разница с чем ? Или это намек на историка Соколова ? )))
На жителей. Не историком единым славен северный град.
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nobrainnopain
Борщ под запотевшую, что может быть лучше)
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OldRedWhite
Ответ encaro_one
Рассольник по-ленинградски это с мясом. расчлененным .
Да какая разница с чем ?
Или это намек на историка Соколова ? )))
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p6yk3ypzzx
да начнутся споры за борщ!!!!
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Serega Fart
Аж борща захотелось))
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OldRedWhite
Ответ Питекантроп
Русский борщ - великое блюдо. Все соседи завидуют
Такие как Вы, Иваны не помнящие родства !
Позорят наши щи !
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Теннисный абсолют
до подрыва пукана щанэвмэрлыкив 3...2...1
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