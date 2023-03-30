Малком: «Борщ с мясом – одно из моих любимых русских блюд, плюс бефстроганов»

рассказал, что больше всего из русских блюд любит борщ.

– Появились ли у вас любимые русские блюда? Что нравится из кухни?

– Я вообще всеядный. Русская кухня очень крутая, мне нравится.

Обожаю супы, причем не какие-то там с пюре, а традиционные русские, наваристые. У нас прекрасно готовят на клубной базе. Особенно люблю борщ, всегда добавляю в него по всем правилам сметану.

Борщ с мясом – одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов. Мы бразильцы без ума от всего мясного. У нас его тоже готовят бефстроганов, но чуть иначе, по другому рецепту.

При этом я уверен, что любой бразилец, который приедет в Россию и попробует вашу кухню, будет от нее в восторге, поскольку у нас частично пересекаются какие-то подходы к еде, мясным блюдам, – сказал хавбек « ».