Галактионов – Winline тренер месяца в РПЛ. «Локомотив» выиграл все 3 матча в марте
Михаил Галактионов признан лучшим тренером марта в Мир РПЛ.
Главный тренер «Локомотива» получил награду Winline тренеру месяца. Он победил в голосовании болельщиков, также лучшим тренером месяца его признали 9 из 10 экспертов лиги.
В марте железнодорожники под руководством Галактионова провели 3 матча и одержали 3 победы.
В голосовании Галактионов опередил Владимира Федотова, Виктора Гончаренко, Марцела Личку и Сергея Ташуева.
дальнейшей работе в Локо.
Впервые за долгое время на игру Локомотива не противно смотреть.
Ну и с трансферами наконец-то угадали.