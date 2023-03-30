Галактионов – Winline тренер месяца в РПЛ. «Локомотив» выиграл все 3 матча в марте

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов признан лучшим тренером марта в Мир РПЛ

Главный тренер «Локомотива» получил награду Winline тренеру месяца. Он победил в голосовании болельщиков, также лучшим тренером месяца его признали 9 из 10 экспертов лиги. 

В марте железнодорожники под руководством Галактионова провели 3 матча и одержали 3 победы. 

В голосовании Галактионов опередил Владимира Федотова, Виктора Гончаренко, Марцела Личку и Сергея Ташуева. 

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28 комментариев

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Ярик01
Ответ raptor86
Прекрасно вижу. Я так понял что ответить нечего?
Как и что можно ответить какой-то девке, что два несложных последовательных сообщения не может осилить, но мычит?
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raptor86
Ответ Ярик01
Зачем ты отвечаешь, не читая то, на что отвечаешь?
Прекрасно вижу. Я так понял что ответить нечего?
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raptor86
Ответ </c/>
Акрон в кубке и в целом если взять, то +2 поражения от Спартака можно тоже занести, если не брать в расчёт что матчи были февральские....лично я бы не разделял кубковые матчи февраля и мартовские в чемпионате...
Ну в статье черным по белому написано, что речь идет о РПЛ и марте месяце, так что вы в корне не правы. "Тренер месяца в Мир РПЛ" - как бы говорит об определенном турнире и месяце. Так что давайте не будем придумывать, поражений не было.
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Ярик01
Ответ raptor86
Внимательней читайте. Речь идет про РПЛ. При чем тут кубок?
Зачем ты отвечаешь, не читая то, на что отвечаешь?
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Ответ raptor86
Ошибаетесь. Не было поражений
Акрон в кубке и в целом если взять, то +2 поражения от Спартака можно тоже занести, если не брать в расчёт что матчи были февральские....лично я бы не разделял кубковые матчи февраля и мартовские в чемпионате...
+1
-2
-1
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raptor86
Ответ Ярик01
Тренер и команда не одна и та же, чтобы за одно хвалить, забывая игру в другом?
Внимательней читайте. Речь идет про РПЛ. При чем тут кубок?
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raptor86
Мои поздравления. В этом месяце он действительно лучший.
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raptor86
Ответ </c/>
не совсем так, было ещё поражение...
Ошибаетесь. Не было поражений
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Игорь Волков
Пока успех определяют в большой степени новички, без них игра смотрелась блекло
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Ярик01
Ответ error505
Речь идёт про РПЛ, а не про кубок
Тренер и команда не одна и та же, чтобы за одно хвалить, забывая игру в другом?
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-1
-1
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error505
Ответ Ярик01
А кубок это совсем мусорные матчи?
Речь идёт про РПЛ, а не про кубок
+4
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+4
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Ярик01
Ответ error505
Заслуженно, из команды, которая ничего не могла, Михаил сделал команду, которая выиграла 3 матча и ни разу не проиграла. Удачи!
А кубок это совсем мусорные матчи?
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-4
-4
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zer
Локо знатно усилился, но и игра намного лучше смотрится. тренер смог взбодрить команду и классно интегрировать новичков, заслуженная награда
+2
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+2
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Камбоджа Иванов
Ничего против не имею, но отметил бы Личку, у того соперники серьезнее
+1
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тот самый Кадрус
Вы только задумайтесь, за 17 туров немецкие "тренеры", потратив кучу денег на трансферы, заработали 13 очков, а Галактионов за 3 тура 9, это 69,23% от 13 баллов, заработанных немецкими тренерами + Фёдоровым! С заслуженной наградой Вас, Михал Михалыч!!
+1
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SVD44
А ведь мало кто верил, что у него что-то получится. Пусть и дальше продолжает в том же духе.
+1
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инок
Галактионов хороший тренер. С наградой его. Успехов и в
дальнейшей работе в Локо.
+5
-1
+4
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error505
Ответ Arman FCSM
Winline Галактионов – Winline тренер Winline месяца в Winline РПЛ
в Winline Мир РПЛ*)))
+6
0
+6
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Сергей Сунчилиев
Ну а кто бы сомневался в лучшем тренере на сегодняшний момент. Радует что и лучший игрок наш, локомотивский
+4
-1
+3
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не совсем так, было ещё поражение...
0
-5
-5
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Arman FCSM
Ответ red hikkikomori
так тупо в словосочетание "тренер месяца" добавлять winline, как и в РПЛ слово Мир 🤦
Winline Галактионов – Winline тренер Winline месяца в Winline РПЛ
+6
-1
+5
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Senchas
Ответ red hikkikomori
так тупо в словосочетание "тренер месяца" добавлять winline, как и в РПЛ слово Мир 🤦
бабки, бабки, ####, бабки
+10
-1
+9
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свободу попугаю
Ответ red hikkikomori
так тупо в словосочетание "тренер месяца" добавлять winline, как и в РПЛ слово Мир 🤦
это всё уже бесит, если мягко сказать
+3
-1
+2
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марк макаров
Галактус и правда хорош!
Впервые за долгое время на игру Локомотива не противно смотреть.
Ну и с трансферами наконец-то угадали.
+8
0
+8
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error505
Заслуженно, из команды, которая ничего не могла, Михаил сделал команду, которая выиграла 3 матча и ни разу не проиграла. Удачи!
+9
0
+9
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