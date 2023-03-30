Галактионов – Winline тренер месяца в РПЛ. «Локомотив» выиграл все 3 матча в марте

признан лучшим тренером марта в Мир .

Главный тренер « » получил награду Winline тренеру месяца. Он победил в голосовании болельщиков, также лучшим тренером месяца его признали 9 из 10 экспертов лиги.

В марте железнодорожники под руководством Галактионова провели 3 матча и одержали 3 победы.

В голосовании Галактионов опередил Владимира Федотова, Виктора Гончаренко, Марцела Личку и Сергея Ташуева.