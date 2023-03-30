Александр Емельяненко – о критериях МОК: «Самая настоящая подлость! Они просто боятся русских»

Теги МОК Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко прокомментировал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Я много раз говорил, что спорт вне политики! Олимпийские спортсмены могут всю жизнь положить для выступления хотя бы на одной Олимпиаде, не пускать их к выступлениям лишь за то, что они русские, – это самая настоящая подлость!

Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний. Это слабость и трусость, к которой мы уже, к сожалению, привыкли», – заявил Емельяненко‑младший.

«Это нарушение прав человека». В Федерации бокса России прокомментировали критерии МОК

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16 комментариев

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Алексей Степанюк
Ответ Melnikov1968
А утюжить соседнюю страну - это сила и смелость.
самое ужасное, что в их понимании - да...
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Назар Игорь
Сегодня не наберешь более 5-6 видов спорта где российские спортсмены были сильнее или хотя бы равны зарубежным. ФК, художественная гимнастика, синхронное плавание, с натяжкой лыжи и биатлон. В спортивных играх полный провал. И кто теперь нас боится?
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tyuiop tyuiop
Ответ Savarona25
"боятся дать им трибуну для побед и высказываний". Емельяненко прямо в точку попал. Только не боятся, а не хотят превращать большой спорт в возможность пропаганды чуждых цивилизованным людям ценностей. Признаки этой пропаганды мы тут каждый день в достаточном количестве видим.
да, жёстко он подставил всех функционеров которые говорят про спорт вне политики
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Игорь Новиков
Если бы боялись, наоборот пытались бы как-то задабривать. Тут этого и близко нет.
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Лужин
-спорт вне политики.
-они просто боятся дать нам трибуну для высказываний.
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Edem Useinov
Полыханию халдейских задниц удовлетворен
+2
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Sobachkin
Пьяных
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Мага осторожный
Зато теперь не будет Олимпийских чемпионов, которые потом в Думу лезут на халявные харчи, этими дармоедами все правительство забито
+4
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Rjbson
Раскажите Саше, что произошло 24 февраля 2022,а то наверное в запое был.
+1
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Savarona25
"боятся дать им трибуну для побед и высказываний". Емельяненко прямо в точку попал. Только не боятся, а не хотят превращать большой спорт в возможность пропаганды чуждых цивилизованным людям ценностей. Признаки этой пропаганды мы тут каждый день в достаточном количестве видим.
+6
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Илья Савчук
Где ты был 30 лет, когда они боялись?
+1
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Carlton Palmer
Глупенький, в том то и дело что они Не боятся. Поэтому и могут себе позволить все что хотят. А вот почему они не боятся - это вопрос уже совсем не к ним
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Игорь Южный
Первый раз адекватно.
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Melnikov1968
А утюжить соседнюю страну - это сила и смелость.
+18
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+17
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igls54
И ещё все остальные страны нам завидуют...
+8
-2
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melmi
Как там в анекдоте про Илью Муромца "Ильюша, какой же ты хороший, когда трезвый"
Наш спорт, пропитанный политикой с верхов до низов, конечно вне политики
Хотел написать лицемерие..но тут скорее случай слабоумия
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