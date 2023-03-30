Томас Бах: «Правительства не могут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем»

отреагировал на негативные реакции на рекомендации МОК по допуску россиян.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Сегодня исполком МОК обсудил реакции на рекомендации. Мы их приняли во внимание, в том числе и негативные.

Исполком МОК заявляет: прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты. У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире.

Еще более прискорбно, что они не обращают внимание на заявления докладчиков в области прав человека.

Вмешательство правительств сделало еще более сплоченной позицию членов МОК. Правительства не могут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем.

Члены МОК очень обеспокоены политизацией спорта и настроем правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих странах и даже в других странах», – сказал глава МОК.

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