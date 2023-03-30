Томас Бах: «Правительства не могут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем»
Томас Бах отреагировал на негативные реакции на рекомендации МОК по допуску россиян.
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Сегодня исполком МОК обсудил реакции на рекомендации. Мы их приняли во внимание, в том числе и негативные.
Исполком МОК заявляет: прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты. У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире.
Еще более прискорбно, что они не обращают внимание на заявления докладчиков ООН в области прав человека.
Вмешательство правительств сделало еще более сплоченной позицию членов МОК. Правительства не могут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем.
Члены МОК очень обеспокоены политизацией спорта и настроем правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих странах и даже в других странах», – сказал глава МОК.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
А часть своей территории Израиль занимает не то, чтобы законно.
Уж по Голанским высотам - бесспорная оккупация.
Да более того - вот прям щас саудиты аннексировали остров Сокотра и Йемена. И всё это после второй мировой, Карл
Так что да, расскажи мне чем же эти события принципиально то отличаются
У нас с Украиной нет конфликта, как сказал великий
Геостратег современности - мы один народ
У нас не конфликт , а СВО цель которой освободить
Соплеменников от дурных заблуждений , а попутно
От имущества, здоровья, жизни
Либо спорт вне политики, без дискриминации российских спортсменов.