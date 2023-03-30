Томас Бах: «Правительства не могут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ООН Политика Биатлон

Томас Бах отреагировал на негативные реакции на рекомендации МОК по допуску россиян.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Сегодня исполком МОК обсудил реакции на рекомендации. Мы их приняли во внимание, в том числе и негативные.

Исполком МОК заявляет: прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты. У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире.

Еще более прискорбно, что они не обращают внимание на заявления докладчиков ООН в области прав человека.

Вмешательство правительств сделало еще более сплоченной позицию членов МОК. Правительства не могут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем.

Члены МОК очень обеспокоены политизацией спорта и настроем правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих странах и даже в других странах», – сказал глава МОК.

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49 комментариев

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Алекс Я
Ответ BeastI666I
а я тебе про референдум. захват пофиг. а референдум с внесением в конституию - это и есть плевок в лицо ООН, хотя только ООН решает кому принадлежит та или иная территория.
С какого перепуга ООН решает такие вопросы?никогда такого не было.
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Crazy_ivan
Ответ melmi
Ммм.. а так ради демократии вопрос .. а почему нет санкций против стран участвующих в 70 конфликтах в мире Это же двойные стандарты и есть
Так он же так и заявил: "мы учитываем двойные стандарты, а недовольные нашим решением нет"🤣 а вообще надо разогнать всю эту шоблу западных петрушек, все эти МОКи, УЕФы и прочие ИИХФы. Не должна кучка людей решать, в интересах "избранных" стран, кому можно соревноваться, а кому нет
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Lale Ganbarova
Ответ Кирковский Александр
То есть Бах сам невдупляет, чем этот конфликт отличается от 70 сейчас, и 700 конфликтов до? Ну так я ему подскажу: это первый и единственный конфликт после второй мировой военной (!) аннексии (!) чужой территории. Последний раз такая военная аннексия привела к 70 млнам жертв, поэтому ее и боятся как огня. И это не говоря уже о том, что конфликт в Европе. А также о том, что страна в рейтинге демократии в подвале, нападает на страну в рейтинге демократии в середине (где президент сменился в результате выборов, а главный оппозиционер в парламенте сидел)
Из наболевшего у нас, азербайджанцев: оккупация Карабаха Арменией. Они до сих пор не освободили азербайджанские территории
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Алекс Я
Ответ private dancer
Я сейчас как Настя Мишина на пресске в Пекине )
Это кто и где ,и когда ,и про что?
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Додик Аксель
Прискорбно, что Бах возглавляющий МОК попрал олимпийскую хартию и спортивные принципы в угоду западным политиканам. И сам пытается угодить и нашим, и вашим.
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Jagger
Ответ Кирковский Александр
То есть Бах сам невдупляет, чем этот конфликт отличается от 70 сейчас, и 700 конфликтов до? Ну так я ему подскажу: это первый и единственный конфликт после второй мировой военной (!) аннексии (!) чужой территории. Последний раз такая военная аннексия привела к 70 млнам жертв, поэтому ее и боятся как огня. И это не говоря уже о том, что конфликт в Европе. А также о том, что страна в рейтинге демократии в подвале, нападает на страну в рейтинге демократии в середине (где президент сменился в результате выборов, а главный оппозиционер в парламенте сидел)
Тебе для просвещения список аннексий после второй мировой войны: Индия, Индонезия, Марокко, Израиль, Ирак, Турция. Это на вскидку. Аннексия Ираком Кувейта привела к серьёзной войне
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Ковид 07.10.52
Ответ Жанна Калгина
Бах хочет даже не на двух а на трёх стульях усидеть
Он выражает мнение большинства членов МОК....а сидеть - это про другого...
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Олег Кучтраев
Что значит не учитывают. Учитывают и руководствуются
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Karina_chka
Ответ BeastI666I
в каком году и какой рефередум был проведен под дулами автоматов в сербии или в арабских старнах в 21 веке. я жду.
В Югославии всем натовским было плевать на мирных, поэтому и референдумов не было
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Ковид 07.10.52
Баха здорово подставили...он пытается и волков накормить и овец, возомнивших себя волками спасти...
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Karina_chka
Ответ Кирковский Александр
То есть Бах сам невдупляет, чем этот конфликт отличается от 70 сейчас, и 700 конфликтов до? Ну так я ему подскажу: это первый и единственный конфликт после второй мировой военной (!) аннексии (!) чужой территории. Последний раз такая военная аннексия привела к 70 млнам жертв, поэтому ее и боятся как огня. И это не говоря уже о том, что конфликт в Европе. А также о том, что страна в рейтинге демократии в подвале, нападает на страну в рейтинге демократии в середине (где президент сменился в результате выборов, а главный оппозиционер в парламенте сидел)
Я вам в другой теме ссылочку оставила. Не распространяйте вранье. Тут ссылку постить не буду, напишу только по Европе: Югославия. Это для примера
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BeastI666I
Ответ Валерий Петров
Я не про референдум, а про захваты в 21 веке
а я тебе про референдум. захват пофиг. а референдум с внесением в конституию - это и есть плевок в лицо ООН, хотя только ООН решает кому принадлежит та или иная территория.
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Alex1104
Ответ Валерий Петров
Палестинцы и прочие арабы вместе с косовскими сербами вышли из чата
То-то и оно, что даже не было никакого референдума. Взяли и отделили по желанию.
А часть своей территории Израиль занимает не то, чтобы законно.
Уж по Голанским высотам - бесспорная оккупация.
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Жанна Калгина
Бах хочет даже не на двух а на трёх стульях усидеть
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Валерий Петров
Ответ BeastI666I
в каком году и какой рефередум был проведен под дулами автоматов в сербии или в арабских старнах в 21 веке. я жду.
Я не про референдум, а про захваты в 21 веке
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Фёдор Кузнецов
По моему Бах сейчас себя и МОК дискредитировал этим заявлением
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Strepto
Ответ Кирковский Александр
То есть Бах сам невдупляет, чем этот конфликт отличается от 70 сейчас, и 700 конфликтов до? Ну так я ему подскажу: это первый и единственный конфликт после второй мировой военной (!) аннексии (!) чужой территории. Последний раз такая военная аннексия привела к 70 млнам жертв, поэтому ее и боятся как огня. И это не говоря уже о том, что конфликт в Европе. А также о том, что страна в рейтинге демократии в подвале, нападает на страну в рейтинге демократии в середине (где президент сменился в результате выборов, а главный оппозиционер в парламенте сидел)
Ты проспал референдум, Тарас
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Артём Дзюба
Ответ Кирковский Александр
То есть Бах сам невдупляет, чем этот конфликт отличается от 70 сейчас, и 700 конфликтов до? Ну так я ему подскажу: это первый и единственный конфликт после второй мировой военной (!) аннексии (!) чужой территории. Последний раз такая военная аннексия привела к 70 млнам жертв, поэтому ее и боятся как огня. И это не говоря уже о том, что конфликт в Европе. А также о том, что страна в рейтинге демократии в подвале, нападает на страну в рейтинге демократии в середине (где президент сменился в результате выборов, а главный оппозиционер в парламенте сидел)
Эм. Рили? Вот тупо навскидку - аннексия Палестины Израилем. Аннексия Голланских высот… Израилем. Аннексия острова Роколл Британией. Аннексия Гоа Индией. Аннексия Индией Сиккима.
Да более того - вот прям щас саудиты аннексировали остров Сокотра и Йемена. И всё это после второй мировой, Карл
Так что да, расскажи мне чем же эти события принципиально то отличаются
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Пользователь Имени
Ответ Валерий Петров
Коррумпированность не в тренде, на нее всем плевать, а вот смазливая уборщица в гостинице или какой-нибудь харрасмент лет 20 назад - самое то
Ну если только так: смазливая уборщица, которая ещё полгода назад была уборщиком, активистка ЛГБТ движения афроамериканской наружности )
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BeastI666I
Ответ Валерий Петров
Палестинцы и прочие арабы вместе с косовскими сербами вышли из чата
в каком году и какой рефередум был проведен под дулами автоматов в сербии или в арабских старнах в 21 веке. я жду.
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Валерий Петров
Ответ BeastI666I
я могу тебе ответить. там нет оккупации в настоящий момент. то есть нет референдумов по захвату территорий в 21 веке. Может в 20 и были.
Палестинцы и прочие арабы вместе с косовскими сербами вышли из чата
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-1
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Elena Polkina
Свят, свят, свят !
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Mukunku 64
Бах попутал тёплое с зелёным
У нас с Украиной нет конфликта, как сказал великий
Геостратег современности - мы один народ
У нас не конфликт , а СВО цель которой освободить
Соплеменников от дурных заблуждений , а попутно
От имущества, здоровья, жизни
+5
-8
-3
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Игорь Мельников
Вот вот, конфликтующим странам тоже выдвинуть такие же условия допуска спортсменов
Либо спорт вне политики, без дискриминации российских спортсменов.
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Dizzod
Надо проводить две Олимпиады одна для "мирных" по четным годам, другую для "не мирных" по нечетным годам.
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