С «Ювентуса» могут снять еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами игроков и «подозрительных партнерских соглашений» (Corriere dello Sport)

Теги Ювентус серия А Италия происшествия деньги Футбол

«Ювентусу» грозит новое лишение очков. 

Следствие продолжает вести дело о финансовых махинациях туринского клуба. Ранее с «бьянконери» уже сняли 15 очков в турнирной таблице Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. 

19 апреля пройдет заседание, на котором суд рассмотрит апелляцию «Юве» на это решение. Позднее состоится заседание по другому процессу – связанному с «маневрами с зарплатами игроков и выплатами агентам». 

Кроме того, сторона обвинения настаивает на рассмотрении «подозрительных партнерских соглашений» «Ювентуса». Заседание суда по этому вопросу пройдет в конце 2023 года или в начале 2024-го.

Как сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport, в случае признания вины «Ювентуса» по новым обвинениям клубу будет грозить новый штраф в размере от 15 до 25 очков. 

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

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80 комментариев

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tennisman75
Кто нибудь знает как решают сколько снять?:) 15,25 или 50? Цирк просто)
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Yury Sin
Ответ Metalloid
Ну, будем откровенны, Юве не жалко. Как Баварию, ПСж и прочих мешков-гегемонов, очищение пердивом было бы желательно. )
Юве как раз уже очистили пердивом один раз. Щас бы ПСЖ и Баварию в пердиве увидеть лучше ) А туринцы и так натерпелись.
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SulCampo31
И не такое проходили, форза Юве!
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Ельжан Клышбек
Главных инициаторов Суперлиги пытаются затопить всеми возможными способами, кроме Реала)
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Edgardinho
Реал Барса и Юве и Суперлига... И тут за Барсу и Юве взялись, кроме Реала... только лишь потому что Мадрид это олицетворение ЛЧ. Как же в УЕФА все прогнило, надеюсь будут все же в футболе какие то перемены, а также шайку катарцев с чефиром уберут...
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Я всех их сделал
Ответ Милан 777
Моджигейт ни чему не научил видимо ...
Это глop Милана пишет, который только благодаря папочке Берлускони не улетел в серию Б и ограничился штрафом в 8 очков к старту сезона? Я уж молчу про то, как Милан в 80-х выкидывали в Б за тотализаторские дела.
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old folk
Надо, как в Формуле 1: сначала дать всем финишировать, а уже потом принимать решение, сколько очков снять, чтобы Юве никуда не попал
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Verhovn
Ломай меня полностью 😄
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Metalloid
Ответ Max Semenik
Очищались - не помогло.
Ну какое-то время было неплохо+определились те, для кого клуб не пустой звук. Да и Кьелинни не знал бы никто, еслиб не подтянули тогда из резерва.
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Милан 777
Ответ Артемий Патрикеев
И все равно выйдут в ЛЧ, т.к остальные конкуренты сливают вообще все, а так жаль Юве(
И вылетит сразу от Маккаби ☝️🤭😄
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Е.Р.
Супер.
Наказание неотвратимо.
Лучше сделать это в след сезоне.
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d.xoxlov
Ответ Madcomposer
Ну норм, конечно, притянули. Это как сказать, что Басманный суд - суд РФ, а РФ - член ООН, а значит считай ООН ответственнен за его деятельность.
Нет, притянули здесь как раз вы))
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Eltex Kirin
ломайте их полностью
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Артемий Патрикеев
И все равно выйдут в ЛЧ, т.к остальные конкуренты сливают вообще все, а так жаль Юве(
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d.xoxlov
Ответ Милан 777
Потому что этим способом Ювентус обошёл ФФП и получил преимущество над другими клубами, что тут не понятного?, и следовательно получил и в спортивном плане преимущество подписывал дорогих игроков ка Роналду, Погба и Ди Мария!
И как же это очками можно измерить? Сколько за Роналду, а сколько за свободных Погба и ди Марию? Опять же, если этому есть реальные доказательства, а не очередной клочок бумаги, как в первый раз, который, якобы, подтверждал сделки для плюсваленцы, которая сама по себе не запрещена.
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Милан 777
Моджигейт ни чему не научил видимо ...
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Joey Ramone
Жуйметос снова полностью невиновен, это международный заговор Ассоциации борьбы с престарелыми зебрами.
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Любезный Коссутий
Ответ ak83
пора уходить окончательно в Суперлигу
будут вдвоем, с Барсой, играть? 🤷‍♂️
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Милан 777
Ювентус обошёл ФФП и получил преимущество над другими клубами, и следовательно получил и в спортивном плане преимущество подписывал дорогих игроков как Роналду, Погба и Ди Мария и платя им зарплату по серой схеме, поэтому пускай сейчас и расплачиваются за это ! ☝️...
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Raman Juve
Ответ Назар Игорь
Планомерно уничтожают клуб, не могут простить 8 скудетто подряд.
9 скудетто подряд
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Joey Ramone
Закрывайте уже эту шарагу. Офлайн-казино за футбольный клуб последние лет 20 выдают. Эта старая синьора уже давно крякнула.
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ak83
пора уходить окончательно в Суперлигу
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Милан 777
Ответ d.xoxlov
Как за финансовые нарушения, если они будут доказаны, сегодняшние игроки могут быть наказаны снятием очков? Ну это ж дичь реальная. Вроде как строителям многоэтажки за махинации с налогами взяли бы и сломали верхние 10-15 этажей.
Потому что этим способом Ювентус обошёл ФФП и получил преимущество над другими клубами, что тут не понятного?, и следовательно получил и в спортивном плане преимущество подписывал дорогих игроков ка Роналду, Погба и Ди Мария!
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red hikkikomori
Прикольно конечно, Юве за мутки с финансами снимают очки, Барсе за мутки с судьями ничего 😂 Но при этом барсоглоры ноют что их топят за суперлигу 😂
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Бобынин
Не, ну это уже травля настоящая. Итальянцы, на дворе не 27 ой год. Харош борогозить. Кто ваш сериал из задницы вытаскивать будет? Наполи штоль?)) Не смешите.
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