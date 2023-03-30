С «Ювентуса» могут снять еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами игроков и «подозрительных партнерских соглашений» (Corriere dello Sport)
«Ювентусу» грозит новое лишение очков.
Следствие продолжает вести дело о финансовых махинациях туринского клуба. Ранее с «бьянконери» уже сняли 15 очков в турнирной таблице Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала.
19 апреля пройдет заседание, на котором суд рассмотрит апелляцию «Юве» на это решение. Позднее состоится заседание по другому процессу – связанному с «маневрами с зарплатами игроков и выплатами агентам».
Кроме того, сторона обвинения настаивает на рассмотрении «подозрительных партнерских соглашений» «Ювентуса». Заседание суда по этому вопросу пройдет в конце 2023 года или в начале 2024-го.
Как сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport, в случае признания вины «Ювентуса» по новым обвинениям клубу будет грозить новый штраф в размере от 15 до 25 очков.
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Наказание неотвратимо.
Лучше сделать это в след сезоне.