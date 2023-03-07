Расширенный состав сборной без Дзюбы, Неймар выбыл до конца сезона, КПРФ против Fan ID, Винер отстранили на 2 года, убытки СКА, 100 млн подписчиков Мбаппе и другие новости

1. Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин попали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. Дзюба не вызван: как пишет «Спорт-Экспресс», тренерский штаб не рассматривает форварда «Локомотива» из-за его возраста.

2. В Кубке Гагарина ЦСКА проиграл «Северстали», «Металлург» выиграл у «Автомобилиста» во 2-м овертайме, «Сибирь» уступила «Авангарду», московское «Динамо» победило «Торпедо».

3. Неймар выбыл до конца сезона: форвард «ПСЖ» пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа, ему сделают операцию в Дохе в ближайшие дни.

4. КПРФ предложила «Единой России» отменить Fan ID для внутренних турниров и оставить для международных.

5. Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио.

6. НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Баффало», Макдэвид набрал 124-е очко в сезоне и обновил личный рекорд (до рекорда Кучерова для XXI века осталось 4 балла). Все результаты дня – здесь.

7. У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 100 млн подписчиков в инстаграме. Лишь у Роналду, Месси, Неймара, Леброна и индийского крикетиста больше из спортсменов.

8. Убыток СКА за год составил 330,4 млн рублей. Клуб ушел в минус впервые с 2017-го.

9. Бывший футболист сборной России Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна».

10. НБА. 40 очков Митчелла помогли «Кливленду» выиграть у «Бостона», «Индиана» уступила «Филадельфии» и другие результаты.

11. Новак Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллс. Его не пустили в США, так как он не привит от коронавируса.

12. Гаэль Ондуа, игравший за Камерун с флагом России на бутсах, заявил, что «Ганновер» на него больше не рассчитывает. В Германии пишут, что в клубе его считают «лжецом» и общаются только по почте, а сам игрок отказывается тренироваться с командой U23 и не хочет за нее играть.

13. Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ фигуристов. Он получил название «Русский вызов».

14. Дмитрий Орлов – первая звезда недели в НХЛ. Российский защитник «Бостона» набрал 9 очков в 4 матчах.

15. Карло Анчелотти знает, что не останется в «Реале», если трофеев в этом сезоне не будет. Он просил трансферы летом, но получил отказ. Пишут, что ключевым для будущего тренера в мадридском клубе станет ближайший месяц.

16. «Ливерпуль» пожизненно запретит 16-летнему фанату, выбежавшему на поле во время матча с «МЮ» и сбившему Энди Робертсона, посещать «Энфилд». Болельщика задержала полиция.

17. Появилась информация, что «ПСЖ» и Хабиб Нурмагомедов планируют открыть команду по ММА. Сам Хабиб опроверг это сообщение.

18. Шанхайская организация сотрудничества позитивно восприняла инициативу Владимира Путина создать ассоциацию спортивных организаций. Идет работа по реализация идеи.

Цитаты дня.

Дзюба о хет-трике «Ростову»: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Нравится, как общественность переобувается сразу»

Депутат Свищев: «Вероятность отмены Fan ID крайне невысока. На посещаемость влияют СВО, экономическая ситуация в стране и блокада спорта»

Тарасова об отстранении Винер: «Лучших закапывают живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, кланяются»

Морган о 0:7: «Тен Хаг уже подал в отставку? Как тренер «МЮ» может пережить такой катастрофически ужасный результат?»

Дудаков о характере Трусовой: «Она всегда в атаке, идет без оглядки. С ней разговаривали: давай сделаем оптимальный контент, чтобы не получилось много грязи»

Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»