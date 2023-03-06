Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Наталья Кузьмина Дина Аверина Гимнастика

Ирина Винер отстранена от работы на международных соревнованиях на два года.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России на двухгодичный срок.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй.

Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

Еще одна причина отстранения – недопуск россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

Российская сторона сняла ее кандидатуру, после чего Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд.

Срок отстранения Винер начнется после отмены санкций в отношении российской гимнастики, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет. 

«Винер не разрешается участвовать или быть аккредитованной на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года.

Период [отстранения] будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения», – говорится в заявлении пресс-службы FIG. 

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69 комментариев

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Идеальный шторм
Ответ ДМ-1чемпион
За то у тебя теперь будут кружевные трусики!
В сине-желтых цветах изоленты:)
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Jefri AG
Я как либерал рад этой новости) Хотя международные соревнования этой хабалистой бабке уже и так не светили)
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Идеальный шторм
Ответ Oleg
Интересно а где ее главная подопечная? В Швейцарии, во Франции, в США или все таки на Валдае в глуши, подальше от людей?))) От людей прячется потому что награблено слишком много?)))
Алина вообще не прячется. Совсем недавно на сборах в Сочи была
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Ivan Petrov
Ответ Sergei Nikolaev
Давно пора было. А лучше пожизненно.
Пожизненно тебя! А Винер - лучшая!!!
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Идеальный шторм
Ответ Матрос Кот
Свободу Ирине Виннер! От Ирины Виннер уберите грязные руки!
Кто такой ВинНер?
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Astin
Ответ eltempo87
Может и не ципсо это реальные ши3офреники , они его в яме землей будут закидывать а он "аааа Путин меня ограбил" Пропагандистская западная машина превращает вот таких в реальных зомби , не по себе что такие персонажи вокруг нас
как заистерили бойцы дяди Жени))
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Идеальный шторм
Ответ Atsuktuvas
Ну, было бы обидно одной дискву отсиживать. А со всеми скопом - вроде и незаметно...
Вы новость внимательно читали?
Ее отстранение начнется тогда, когда наших допустят
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denP85
Ответ Лизавета Анна -Мария
Вы этой " бабке", которая сотворила прекрасных гимнасток в нашей стране, которым нет равных во всём мире- вы ей в подмётки не годитесь ((
Лизавета, к сожалению граждане сопредельной страны доведены до совершенно скотского состояния и понятия не требовали о морали.
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Dmona1
Видать, кроме спорта больше нечем гадить...
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denP85
Ответ CvlrXXI
Отличные новости, фанатам Путина место на России
Чому не в окопе, Мыкола?
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denP85
Ответ Dmona1
Когда же ципсо перестанет тут в... ять???
Когда модераторов перестанут брать за 3 копейки из укростана
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Dmona1
Ответ denP85
Ципсо на линии. Кто про что, а вшивый все о бане. В какое же де**о превратили спортс.ру…
У соседей радости больше нет. Правильно, свою страну з... рали...
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Юлия Гладкова
Ответ Oleg
Интересно а где ее главная подопечная? В Швейцарии, во Франции, в США или все таки на Валдае в глуши, подальше от людей?))) От людей прячется потому что награблено слишком много?)))
Кто же её ждёт в Европе)
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Dayti
Ответ ДМ-1чемпион
Может легко помочь. Просто перестанет финансировать международную федерацию. Можно ещё переориентировать свой экспорт.
он под санкциями. Он не то что финансировать, а даже два евро снять не может, которые в европейских, американских банках. Учите матчасть 🙄
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denP85
Ответ CvlrXXI
На России только официально 20 млн нищих
Чому не в окопе, микола?
+3
-3
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Dmona1
Ответ Ванька-Манька
молодцы, с хабалкой так и надо!
Когда же ципсо перестанет тут в... ять???
+10
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eltempo87
Ответ denP85
Ципсо на линии. Кто про что, а вшивый все о бане. В какое же де**о превратили спортс.ру…
Может и не ципсо это реальные ши3офреники , они его в яме землей будут закидывать а он "аааа Путин меня ограбил"
Пропагандистская западная машина превращает вот таких в реальных зомби , не по себе что такие персонажи вокруг нас
+2
-3
-1
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Sla Slo
Ответ Oleg
Интересно а где ее главная подопечная? В Швейцарии, во Франции, в США или все таки на Валдае в глуши, подальше от людей?))) От людей прячется потому что награблено слишком много?)))
Не интересно где борется за свободу оркаины половина ее населения ? Не интересно, но все знают. С протянутой рукой борются за свободу оркаины за границей
+4
-4
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Atsuktuvas
Ну, было бы обидно одной дискву отсиживать. А со всеми скопом - вроде и незаметно...
0
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Dmona1
Думала опустились вниз окончательно, нет... Снизу постучали. ..
Пипец... Столько времени прошло с ои... А он им тут нагадили.
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Sobachkin
Ну и правильно....
+1
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CvlrXXI
Ответ denP85
Чему ещё радоваться нищим гражданам страны 404.
На России только официально 20 млн нищих
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Sla Slo
Ответ Oleg
Интересно а где ее главная подопечная? В Швейцарии, во Франции, в США или все таки на Валдае в глуши, подальше от людей?))) От людей прячется потому что награблено слишком много?)))
Зато сразу видно откуда ты. Твой адрес ни до и не улица , твой адрес 404
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Breadslicer88
С праздником!
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denP85
Ответ den70
Понятно только одно - доминирование России в ХГ заканчивается.
ХГ заканчивается.
+4
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