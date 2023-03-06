Ирина Винер отстранена от работы на международных соревнованиях на два года.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России на двухгодичный срок.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка стала второй.

Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

Еще одна причина отстранения – недопуск россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

Российская сторона сняла ее кандидатуру, после чего Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд.

Срок отстранения Винер начнется после отмены санкций в отношении российской гимнастики, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет.

«Винер не разрешается участвовать или быть аккредитованной на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года.

Период [отстранения] будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения», – говорится в заявлении пресс-службы FIG.

«Мы проигрываем, не имея на это оснований. Вот вам и политика». Что сказала Ирина Винер, оказавшись перед Путиным

Истерика Винер уже надоела! Она ссорит наших спортсменов, вредит гимнастике, а больше всего – сестрам Авериным

Винер грозила снять Кузьмину с выборов главы художки. Теперь эти слова исчезли, да и вообще у нее нет такого права