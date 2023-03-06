В Госдуме предложили создать проект о частичной отмене Fan ID.

Депутат КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция готова создать этот проект в соавторстве с «Единой Россией».

«Мы предлагаем, давайте частичные меры какие-то, давайте какой-то законопроект, который оставляет, не вообще отменяет закон о карте болельщика, а оставляет его только для международных соревнований, а для внутренних отменяет. Мы готовы к диалогу по этому вопросу…

Мы увидели, что «Единая Россия» вдруг прозрела… Поэтому мы предлагаем, давайте сделаем, хорошо… Совместно. Мы готовы вместе с ними внести…

В любой форме готовы сделать такой частичный законопроект… В соавторстве [с «Единой Россией»]» – сказал Обухов.

По словам депутата, у КПРФ есть свой законопроект, который предполагает полную отмену Fan ID, но он полгода «лежит без движения».

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