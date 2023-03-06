КПРФ предложила «Единой России» отменить Fan ID для внутренних турниров и оставить для международных

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В Госдуме предложили создать проект о частичной отмене Fan ID

Депутат КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция готова создать этот проект в соавторстве с «Единой Россией».

«Мы предлагаем, давайте частичные меры какие-то, давайте какой-то законопроект, который оставляет, не вообще отменяет закон о карте болельщика, а оставляет его только для международных соревнований, а для внутренних отменяет. Мы готовы к диалогу по этому вопросу…

Мы увидели, что «Единая Россия» вдруг прозрела… Поэтому мы предлагаем, давайте сделаем, хорошо… Совместно. Мы готовы вместе с ними внести…

В любой форме готовы сделать такой частичный законопроект… В соавторстве [с «Единой Россией»]» – сказал Обухов. 

По словам депутата, у КПРФ есть свой законопроект, который предполагает полную отмену Fan ID, но он полгода «лежит без движения».

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105 комментариев

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Вадим Слуцкий
Международных? Имеется в виду следующий чемпионат мира? Надо-надо там ввести фан-уйди, фан-пошёл вон.
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2vdhrvmmzf
Ответ Заборостроитель
Подождите, надо было на работу не ходить, чтобы они откатили повышение пенсионного возраста?😂
Кстати вполне рабочий был бы способ)
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RembaXXX
Каких международных соревнований, стесняюсь спросить? С Беларусью и Ираном товарняки катать?
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imaxim
Ответ Aleksey Yashin
Нравится, что пошли какие-то разговоры по отмене фанайди. Так, глядишь, и какое-то зернышко гражданского общества взрастёт, что можно не молчать, и не принимать глупые законы
Поздно. Данная развилка давно пройдена. Года так 3 назад
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Мукунку хороший
Ответ Красный чай
Каких таких международных?
С Белорусией когда..)
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Мукунку хороший
План- «На пол шишечки»
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Александр Жердин
Ответ OldRedWhite
Путаете , Александр ! Высочайший Манифест у Николая Второго был : 17 (30) октября 1905 года , «Об усовершенствовании государственного порядка».
Я ничего не путаю. Всё это происходило на моих глазах, и этим манифестом были буквально заклеены все доски объявлений, водосточные трубы, любое пространство где можно было разместить эту листовку. теперь конечно, они открещиваются как могут, пишут что это фейк и т.п. Но именно благодаря этому манифесту они и пришли к власти. А когда пришел срок выполнять, всё стало враньём! Как вы думаете, почему Едим Россию похоронила проект закона о не выполнении предвыборных обещаний? Вот ссылка на то что они обещали https://kashin.livejournal.com/369534.html
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zhvladim
Ответ fbd
Будет смешно, если Талибы смогут получить фан айди, а студент, задержанный на митинге, нет
Было бы смешно, но что-то грустно
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wlad Mladic
Бабки освоены, можно и откатиться)))
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gerudes
Ответ В Питере Пять
А что хорошего было сделано перед прошлыми выборами? Я что-то не помню. В СПб вот перед годом выборов губернатора не растут цены на проезд.
Было не проведена пенсионная реформа плюс народ приятно суетился перед ЧМ:) а вот сразу после — пожалуйста
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ SAF22
А чего все против фан уйди? Беспорядки были на стадионах? Не было. Благодаря чему? Благодаря фан уйди. То-то же. С уральцами и московитами, кстати, такая же история. Страна не распалась? Не распалась. Кто молодец? Пересидент молодец. И плевать, что никаких предпосылок к этому нет
А вдруг какой-нибудь студент проникнет на стадион с листочком с надписью "нет вобле", ведь тогда же придётся закладывать рязанский сахар под трибуну
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Nerazzurri-88
Ответ ГЕНПЛАН
Уже два десятка лет схемка работает))
Ой, да ладно. Ещё усатая джугашвили, которая списки не подписывала, на этом выезжала.
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Adeen
Подключилась партия бесполезных, ничего не решающих, патологических звездунов :D
ps: Почему удаляете, модераторы? Что за перманентный идиотизм у вас, когда вы под одним постом дичь матерную и оскорбительную в десятках комментариях не удаляете, а тут через минуту мой комментарий трёте, ничего не нарушающий?
Что за многолетняя глупость и лицемерие?
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Theodor Herzl
Хитро. Оставят на международные, то есть болельщики все равно оформят чтобы, а спустя год-два опять вернут и для внутренних соревнований) Эта мелкая деталь как раз ловушка для дураков.
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Евгений Соболев
Ответ fbd
Единая Россия откажется, а перед выборами сама предложит и примет такой же закон.
Они его специально и замутили под выборы...жулики))
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Алар
Коммуняки хотят набрать очков перед выборами? Только руки, которые по локоть в крови, не отмыть ничем!
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Евгений Соболев
Ответ Ебздрогыч
Пошла суета к выборам. В итоге лидер страны отменит этот бред, и все будут поражаться его мудростью и человеколюбием
Простите.. Кого вы подрузамеваете под "лидером страны"?.. Что за личность такая?
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Sajres_Smit
Ответ Ебздрогыч
Пошла суета к выборам. В итоге лидер страны отменит этот бред, и все будут поражаться его мудростью и человеколюбием
«Лидер страны» не имеет таких полномочий. Хотя это не волнует тех, кто ставит плюсики и пишет такие комменты
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Юрий Мятлин
Ответ LifeSpartak
Очень сложно поверитьв в то,что чиновники признают свой провал и откажутся!
Ну если люди будут идти до конца в своих стремлениях, то почему нет.
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Сэб Феттель
Ответ Красный чай
Каких таких международных?
Для соревнований с Беларусью.
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Валерий Охотин
Ответ BolxoB
Ему бы другой "бред" отменить для начала
Какой?
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Gregari
Ну вот и показушная игра в демокртаию на на хрен никому не нужных меропроятиях.
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LifeSpartak
Очень сложно поверитьв в то,что чиновники признают свой провал и откажутся!
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Владимир Молявин
Может быть, что-то и сдвинется с мёртвой точки.
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Fox_Mulder_12
Эта же фракция голосовала За фан айди) Клоуны)
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