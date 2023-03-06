ШОС позитивно восприняла инициативу Путина создать ассоциацию спортивных организаций. Идет работа по реализация идеи

Теги Владимир Путин Политика ТАСС Хоккей

Члены ШОС позитивно восприняли предложение о создании ассоциации спортивных организаций.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиер Хакимов.

«Предложение о создании ассоциации спортивных организаций было озвучено президентом России Владимиром Путиным на саммите в Самарканде.

Сейчас развернута работа по реализации этой идеи. В принципе, реакция партнеров позитивная. От нас ожидают соответствующих концептуальных соображений, как это принято в ШОС.

Государства-члены выступают против нарушений принципов олимпизма, и это четкая общая позиция. В то же время партнеры, и это логично, не хотели бы оказаться объектами неких недружественных, пусть и косвенных, действий.

Все эти нюансы необходимо учитывать в работе по созданию условий для продвижения сотрудничества в этой сфере, учитывая объединительную силу спорта.

Мы работаем над спортивной составляющей очень серьезно и будем продолжать настойчивые усилия по реализации российских инициатив», – сказал Хакимов.

Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Еще четыре страны – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия – имеют статус наблюдателя. Кроме того, девять стран являются партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при ШОС

13 комментариев

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Гоги^^^^
вообще политические бойкоты - прямое нарушение олимпийской хартии. Там прямо буквами прописана обязательная политическая нейтральность. Есть все основания отстранять всех бойкотёров от спортивных соревнований. Тут правда на нашей стороне.
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помню джанашия
Ответ Назар Игорь
Посмотреть бы на того кто публично оценит любую инициативу президента негативно.
Игорь Новиков пришлите человеку фотографию.
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brig_Mercury
Отличный ход. Теперь надо создать рабочую группу, разработать концепцию до 2030 года подготовить дорожную карту (это должны сделать свои проверенные подрядчики). С той стороны в рабочую группу включить крайне важных персон с правом принятия решения (не ниже первого заместителя старшего клининг-менеджера) . Провести уйму совещаний в Москве с размещением в элитных гостиницах этих компентентных специалистов (пусть знают широту русской души) , оформить уйму протоколов со сроками исполнения к 2030му. А там либо падишах помрет, либо ишак сдохнет.
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#nikon
Дело не в России и в Путине, Это объективный процесс - геополитическая трансформация затронет все сферы, спорт в том числе. Новая Ассоциация будет свободна от диктата политики или какого-либо одного государства. А хорошая финансовая база привлечёт спорсменов со всего мира.
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Nairi Mirzoyan
Ответ vvl
Фейк, огромный фейк.Никакая страна не хочет получить санкции. А России уже все равно.
Сейчас любые новости о новых санкциях воспринимаются с иронической улыбкой. Под такими новостями больше всего смеющихся смайликов. Бесконечный ввод санкций их девальвирует.
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Олег Кузнецов
Ответ Ilja Zuev
создадут новую ненужную организацию. а через неделю выбежит милонов и показушно начнёт возмущаться, что "это безумие, эксперимент полностью провалился". зато опять миллиарды попилят
Новый распил бюджета.
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Александр Невский
Путин молодец лучший президент, спасибо большое за военную операцию это лучшее событие , все наладится.
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sergen
Вместо канады и швеции играть в хоккей с пакистаном и киргизией - это определенно прорыв.
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vvl
Фейк, огромный фейк.Никакая страна не хочет получить санкции. А России уже все равно.
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Антон
Бла-бла-бла... За всё хорошее, против всего плохого. Пукнуть в вечность.
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igls54
Ответ Назар Игорь
Посмотреть бы на того кто публично оценит любую инициативу президента негативно.
Иных уж нет, а те далече...
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Ilja Zuev
создадут новую ненужную организацию.
а через неделю выбежит милонов и показушно начнёт возмущаться, что "это безумие, эксперимент полностью провалился".
зато опять миллиарды попилят
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Назар Игорь
Посмотреть бы на того кто публично оценит любую инициативу президента негативно.
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