Задоров забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 14 очков в 63 играх

Защитник « » забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата против «Старс» (5:4).

В активе Задорова стало 14 (9+5) очков в 64 играх при полезности «+9». Он прервал серию из 13 игр без баллов за результативность. Защитник улучшает личный рекорд по заброшенным шайбам за сезон.

Сегодня Никита (17:16, 2:10 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и 1 перехват, допустил 1 потерю. Также получил малый штраф, после чего техасцы реализовали большинство.