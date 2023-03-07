Задоров забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 14 очков в 63 играх

Теги Калгари Даллас НХЛ Никита Задоров Хоккей

Защитник «Калгари» Никита Задоров забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:4). 

В активе Задорова стало 14 (9+5) очков в 64 играх при полезности «+9». Он прервал серию из 13 игр без баллов за результативность. Защитник улучшает личный рекорд по заброшенным шайбам за сезон.

Сегодня Никита (17:16, 2:10 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и 1 перехват, допустил 1 потерю. Также получил малый штраф, после чего техасцы реализовали большинство. 

1 комментарий

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Роман Слесарев
Никитос красавчик💪🏻
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