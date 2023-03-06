Морган о 0:7: «Тен Хаг уже подал в отставку? Как тренер «МЮ» может пережить такой катастрофически ужасный результат?»

Пирс Морган ждет, что уйдет из «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля».

«Тен Хаг уже подал в отставку? Как любой тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофически ужасное выступление и результат?» – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».

Напомним, в ноябре Криштиану Роналду дал интервью с критикой « » и тен Хага. Вскоре контракт с нападающим был расторгнут.

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