Морган о 0:7: «Тен Хаг уже подал в отставку? Как тренер «МЮ» может пережить такой катастрофически ужасный результат?»
Пирс Морган ждет, что Эрик тен Хаг уйдет из «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля».
«Тен Хаг уже подал в отставку? Как любой тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофически ужасное выступление и результат?» – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».
Напомним, в ноябре Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану интервью с критикой «Манчестер Юнайтед» и тен Хага. Вскоре контракт с нападающим был расторгнут.
«Желаю хорошо поспать, гений». Пирс Морган наехал на Тен Хага – припомнил слова про Роналду
за пару тройку некоторых наездов Эрик мог бы на него легко в суд подать
Роналду вернуть!
Криш всё-таки был прав! 😎