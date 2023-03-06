Морган о 0:7: «Тен Хаг уже подал в отставку? Как тренер «МЮ» может пережить такой катастрофически ужасный результат?»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия соцсети Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган ждет, что Эрик тен Хаг уйдет из «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля».

«Тен Хаг уже подал в отставку? Как любой тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофически ужасное выступление и результат?» – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».

Напомним, в ноябре Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану интервью с критикой «Манчестер Юнайтед» и тен Хага. Вскоре контракт с нападающим был расторгнут.

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7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

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110 комментариев

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Supreme Allah
Ответ banchik1
А зачем нужен был Криштиану Роналдо МЮ в этом сезоне? Чтобы окончательно утопить или что?
А зачем псж Месси первую лигу брать? У всех бывают спады, а так Роналду бы еще разницу дал , если б ума хватило его использовать. На этом отрезки это мог быть другой игрок уже.
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Supreme Allah
Ответ TheFrosty
Тен Хаг запомнится в футболе первым героем прилюдно опустившим Кринжа и давшим ему пинка из клуба.
Унизил он только сам себя , тонна физруков до него и то так не опускались
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Dm Kznts
Ответ Арман Мартиросян
Этот Морган реально гений. Так заводить публику абсолютно тупыми комментариями может не каждый.
иногда он скатывается до банальных оскорблений.
за пару тройку некоторых наездов Эрик мог бы на него легко в суд подать
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Scorpion
Ответ Абдул Абакаев
все знали что этот персонаж сразу же вылезет
КриРо вообще наверное в запой ушёл)))
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Dm Kznts
Ответ Милан. Тонали. 8.
Морган теперь лет 10 будет это вспоминать и постоянно накидывать на вентилятор ☝️😄🤦‍♂️....
как раз для таких как ты он и старается :)
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Александр Белов
Ответ Ярик01
Легко. В топ-4 попадёт, трофей есть, сезон удался, на 4+. Если еще и в ЛЕ заберёт чашку, то за сезон будет отлично.
Моура уволили после позорного матча с Ливерпулем и даже то что при нем МЮ был лучшим после Ферги не спасло.
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Хает Хан Насреддинов
Ответ Troy_nsk
Почти у каждого великого тренера были такие проигрыши. Венгер в 1000-м мачте у руля Арсенала получил унизительные 0:6 от Челси, были и 2:8 от МЮ. Сэр Алекс Фергюсон на Олд Траффорд сгорел 1:6 против Манчестер Сити. Клопп только в этом сезоне потерпел разгромных поражений, наверное, больше, чем за всю карьеру до этого. Моуриньо свое первое класико закончил со счетом 0:5. Стали ли эти тренеры менее великими? Возможно, даже более, потому что они пережили это. Тен Хаг, если судить по счету, превзошел вчера их всех)) Может как сломаться, так и, наоборот, стать сильнее. Лично я надеюсь на второй вариант, потому что как болельщик МЮ с 25-летним стажем могу сказать, что от МЮ Тен Хана исходит сила, которой не было последние 10 лет, лишь ее редкие проблески. Время скоро все покажет)
отличный ответ-комментарий всем хейтерам и идиотам. Присоединяюсь
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Хает Хан Насреддинов
Ответ Данил Копылов
Согласен полностью! Лучше один раз 7:0, потом еще один раз 4:0, еще раз 6:3 и т.д.
какие банальности ты пишешь. Ничего нового
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leeexxxxtml
Молодчага Морган, добивай эту мессиподстилку.
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Александр Белов
Ответ Ярик01
Легко. В топ-4 попадёт, трофей есть, сезон удался, на 4+. Если еще и в ЛЕ заберёт чашку, то за сезон будет отлично.
Сезон уже провальный, какие 4+?😂 Школьные глоры Юнайтед не понимают значимость этого матча. По хорошему он должен подать в отставку после такого позора, тут Пирс прав.
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muslim1978
Уймись, идиот!!!
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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
Этот сезон будет в любом случае лучше чем с кринжатиной , на 6 месте точно не закончат и уже есть трофей , Рэшфорд в итоге забьёт больше кринжатины , получается Тен Хаг оказался полностью прав !
Совершенно верно!
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Данил Копылов
Ответ el ninio
Может, звучит банально, но есть мнение, что лучше раз 0-7, чем 7 раз по 0-1 Хорошая встряска, игра есть, тренерская рака видна. МЮ будет всяко выше Ливерпуля, а вот для Клоппа этот разгром может стать пирровой победой
Согласен полностью! Лучше один раз 7:0, потом еще один раз 4:0, еще раз 6:3 и т.д.
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Федя Букин
Не сохранили наследие Роналду, при нём такого не было 😔
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kokakoka
Этого балабола теперь не остановить. Нашёл момент, чтобы оторваться
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United_LP
Ответ Snid
Морган достал уже, честно говоря.
Он делает кликбейт спортсу. Так что он тут ещё на долго
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Милан. Тонали. 8.
Ответ DpeMa111
Тен Хагу мое уважение только за то, что он не побоялся опустить с небес на землю Роналду. А свою состоятельность, как тренера, он уже всем доказал, что бы не обращать на эти случайные 7-0, у великого и ужасного Клопа за этот сезон по хлеще череда неудач была, но тем не менее его никто не осуждает.
Случайные 0-7??? вахахахаха ха, этот позор уже вошёл в историю на 120 лет истории существования МЮ! ☝️🤭😄.....
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Милан. Тонали. 8.
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Конечно такие поражения 0-7 вчерашнее, или 0-4 с 3-6 это сбои игры, которые конечно допускать нельзя, но никто от этого не застрахован, но увольняться если команда в целом всё таки набирает ход смысла нет. Морган любой повод ищет, чтобы поглумиться над Тэн Хагом
Вчерашнее это было 0-4, 0-5 и исторические 0-7 вчера не забывай это никогда! ☝️🤦‍♂️....
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Милан. Тонали. 8.
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Конечно такие поражения 0-7 вчерашнее, или 0-4 с 3-6 это сбои игры, которые конечно допускать нельзя, но никто от этого не застрахован, но увольняться если команда в целом всё таки набирает ход смысла нет. Морган любой повод ищет, чтобы поглумиться над Тэн Хагом
0-5 это было не менее эпически а ты уже и сделал вид что забыл тот позор! ☝️🤦‍♂️....
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Милан. Тонали. 8.
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Конечно такие поражения 0-7 вчерашнее, или 0-4 с 3-6 это сбои игры, которые конечно допускать нельзя, но никто от этого не застрахован, но увольняться если команда в целом всё таки набирает ход смысла нет. Морган любой повод ищет, чтобы поглумиться над Тэн Хагом
0-5 ещё забыл 🤭...
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TheFrosty
Тен Хаг уже вошел в историю мирового футбола как легенда, которая первым опустила прилюдно Кринжа и выпнула его из европейского футбола. Уже за это человек памятник должен получить на Олд Траффорд.
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Иван Иванов
Нет, Морган, Тен Хага не уволили, но зато его переименовали. Теперь он Севен Хаг!
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Милан. Тонали. 8.
Морган теперь лет 10 будет это вспоминать и постоянно накидывать на вентилятор ☝️😄🤦‍♂️....
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Иван Иванов
Тен Хага уволить!
Роналду вернуть!
Криш всё-таки был прав! 😎
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DpeMa111
Тен Хагу мое уважение только за то, что он не побоялся опустить с небес на землю Роналду. А свою состоятельность, как тренера, он уже всем доказал, что бы не обращать на эти случайные 7-0, у великого и ужасного Клопа за этот сезон по хлеще череда неудач была, но тем не менее его никто не осуждает.
+2
-2
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