Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

Теги рейтинги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки – 78 голов.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:4) – броском в большинстве из левого круга. 

37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 816 шайбами. Впереди только Уэйн Гретцки – у него 894 гола.

В 60 матчах текущего сезона Овечкин набрал 61 (36+25) балл.

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34 комментария

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Алекс Я
Ответ Дмитрий Александрович
Не радуют голы, при такой игре команды..
Какое дело в России до американской команды?
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Алекс Я
Ответ Xell
А до второго титула сколько еще?)
Зачем?
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matush
До рекорда Овечкина 84 шайбы.
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cyril-1984@yandex.ru
Ответ Вадим Черентаев
вам самим интересно каждую новость с голом Овечкина, наблюдать парад бессмысленной статы? под ними нет никаких комментов, ни конструктивных, ни смешных. все знают, что все равно засрете своей тупой статой.
так проходите мимо, раз неинтересно. Что здесь забыли?
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 816 ( 1334 матча ) - 0, 611 за игру.
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Эдуард Шихсаидов
Ответ Вадим Черентаев
вам самим интересно каждую новость с голом Овечкина, наблюдать парад бессмысленной статы? под ними нет никаких комментов, ни конструктивных, ни смешных. все знают, что все равно засрете своей тупой статой.
вы знаете что такое статистика? люди следят за ней если им интересно.другой вопрос, зачем вам писать комментарии, если вам не интересна данный формат
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Дух Хлебонасущенского
-6313-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ)
-6950-й бросок в створ в РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023)
-3432 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3649,1-й Кэл Клаттербак-3692)
-4061-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Браун-4069,1-й Мартин -4098)
-1471-е очко в РС, 816+655 (16-й, 15-й Кросби -1482,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857)
-1471-е очко в РС, за одну команду (8-й, 7-й Кросби-1482, 6-й Бурк-1506, ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809)
-548 очко в большинстве (20-й в лиге, догнал Торнтона, 19-й Эспозито-549, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-529(25-й)
-1612-е очко в РС и КС, 888+724, (18-й, 17-й Стэн Микита-1617 , 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1683(13-й)
-12-я шайба и 22-е очко в 25-й игре с Лос-Анджелесом в РС, 117-й бросок в створ,
- Финикс Копли стал 169-м вратарем, пропустившим от Ови, это была его 1-я игра против Александра, в которой Ови нанес 4 броска в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови Кросби-141, Павелски-139, Картер, Малкин - 138 вратарей
-1-й праймери Расмуса Сандина на Ови, Сандин стал 92-м игроком Вашингтона с праймери на Александра
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Кино Музыка
Еще один вратарь в списке.
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elena
Ответ Xell
А до второго титула сколько еще?)
Это уже не обязательная опция
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Супер Вася П.
Ответ Russ Ivan
Саня конечно хорош, на Вашик увы пока далёк от ПО...
Ови пусть забивает,главное чтобы Вашингтон проигрывал))
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Игорь Васильев
В списке вратарей, огорченных Ови пополнение
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Вадим Черентаев
Ответ Эдуард Шихсаидов
дух, твой выход)
вам самим интересно каждую новость с голом Овечкина, наблюдать парад бессмысленной статы? под ними нет никаких комментов, ни конструктивных, ни смешных. все знают, что все равно засрете своей тупой статой.
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Дух Хлебонасущенского
- 816-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-78 шайб ), действующие: Кросби-544(31-й), Стэмкос-508(43-й), Малкин-467(58-й),
- 816-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -544(13-й)
-616-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-441
-142-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132)
-415-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-248
--296-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-192(22-й))
-147-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), преследователь Стэмкос - 84
-298-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -180
-888-я в РС и КС, Ови 816+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -615(28-й)
- 341-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-245(21-й)
-110-я Ови после 35 лет(19-й, 18-й Беливо-120, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 26 игроков НХЛ, преследователь Павелски-81
-36-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих лидирует Павелски-42
-36-я в возрасте 37 лет(2-й, догнал Сакика, 1-й Бьюсик -40),
-138 -я в марте(самый урожайный месяц) в 234 игре РС (3-й, догнал Лемье, 2-й Г.Хоу-141,1-й Гретцки -144) преследователь -Кросби -97
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elena
Дууууууух, ты где?
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DpeMa111
В плей оф уже не выходят почти 100 процентов, да и команда не стремится
+1
-1
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Кино Музыка
Идет по графику 46 шайб за сезон.
+1
-1
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Андрей Красин
Мощно зарядил. Кэпс выбросили белый флаг после обменов, им плов в этом году явно теперь не нужен. Главное здоровыми доиграть, и Овечкину побольше забить.
+4
-1
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закрыт по беспределу
Ответ Bartez1986
в офисе)
Ну он то там, то там...
Не сидит на месте, в общем)
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Youzhny23
каждый раз приятно просыпаться, видеть гол Сани, эту новость и ждать статистики! до рекорда все ближе#
+6
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Xell
А до второго титула сколько еще?)
0
-3
-3
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krupin82
Дух,заранее спасибо!
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Фокс&#8772;
Красавец! Так держать! Даешь хотя бы 45 в этом сезоне!
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Bartez1986
Ответ закрыт по беспределу
Батя в здании
в офисе)
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Deathspell Omega
Ответ Suomi1981
Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови: 1. Голы — 816 2. Очки - 1471 3. Голы в равных составах-515 4. Голы в большинстве -296 рекорд НХЛ 🔝 5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝 6. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр). 7. Голы за один сезон — 65 8. Победные буллиты — 16 9. Броски — 6313. рекорд НХЛ 🔝 10. Первый гол матча — 139 рекорд НХЛ 🔝 11. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки). 12. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59. Что можно брать до 2026? 1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 917 2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 548 Под большим вопросом: 1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 655 2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 252 3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 254 4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 114 5. Хиты; Мэтт Мартин - 3649. Ови - 3432.
Не упомянул про рекорд Бюсика для 37+: 40 шайб за сезон.
Тоже можно брать.
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СССР цэ европа! - скакал?
Кручу-верчу догнать хочу...
+1
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