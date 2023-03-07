Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов

забросил 816-ю шайбу в , до рекорда Гретцки – 78 голов.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против « » (2:4) – броском в большинстве из левого круга.

37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 816 шайбами. Впереди только – у него 894 гола.

В 60 матчах текущего сезона Овечкин набрал 61 (36+25) балл.