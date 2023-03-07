Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов
Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки – 78 голов.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:4) – броском в большинстве из левого круга.
37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 816 шайбами. Впереди только Уэйн Гретцки – у него 894 гола.
В 60 матчах текущего сезона Овечкин набрал 61 (36+25) балл.
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 816 ( 1334 матча ) - 0, 611 за игру.
-6950-й бросок в створ в РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023)
-3432 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3649,1-й Кэл Клаттербак-3692)
-4061-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Браун-4069,1-й Мартин -4098)
-1471-е очко в РС, 816+655 (16-й, 15-й Кросби -1482,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857)
-1471-е очко в РС, за одну команду (8-й, 7-й Кросби-1482, 6-й Бурк-1506, ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809)
-548 очко в большинстве (20-й в лиге, догнал Торнтона, 19-й Эспозито-549, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-529(25-й)
-1612-е очко в РС и КС, 888+724, (18-й, 17-й Стэн Микита-1617 , 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1683(13-й)
-12-я шайба и 22-е очко в 25-й игре с Лос-Анджелесом в РС, 117-й бросок в створ,
- Финикс Копли стал 169-м вратарем, пропустившим от Ови, это была его 1-я игра против Александра, в которой Ови нанес 4 броска в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови Кросби-141, Павелски-139, Картер, Малкин - 138 вратарей
-1-й праймери Расмуса Сандина на Ови, Сандин стал 92-м игроком Вашингтона с праймери на Александра
- 816-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -544(13-й)
-616-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-441
-142-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132)
-415-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-248
--296-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-192(22-й))
-147-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), преследователь Стэмкос - 84
-298-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -180
-888-я в РС и КС, Ови 816+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -615(28-й)
- 341-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-245(21-й)
-110-я Ови после 35 лет(19-й, 18-й Беливо-120, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 26 игроков НХЛ, преследователь Павелски-81
-36-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих лидирует Павелски-42
-36-я в возрасте 37 лет(2-й, догнал Сакика, 1-й Бьюсик -40),
-138 -я в марте(самый урожайный месяц) в 234 игре РС (3-й, догнал Лемье, 2-й Г.Хоу-141,1-й Гретцки -144) преследователь -Кросби -97
Не сидит на месте, в общем)
Тоже можно брать.