Тарасова об отстранении Винер: «Лучших закапывают живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, кланяются»
Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на отстранение Ирины Винер.
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики от работы на международных стартах на два года.
Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).
«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.
Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», – сказала Тарасова.
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Не можете правду сказать ибо знаете что за правду минимум от бюджетных денег отлучат, а максимум туда, где многие несогласные)
Почему-то сегодня смешно читать ТАТ.