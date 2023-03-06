эмоционально отреагировала на отстранение .

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики от работы на международных стартах на два года.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.

Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», – сказала Тарасова.

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