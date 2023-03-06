Тарасова об отстранении Винер: «Лучших закапывают живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, кланяются»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Винер FIG ВФХГ Фигурное катание

Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на отстранение Ирины Винер.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики от работы на международных стартах на два года.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.

Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», – сказала Тарасова. 

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио

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30 комментариев

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София Хайн
А че они так долго мылились после ОИ? Уж следующие скоро. Долго думали, где бы тявкнуть? Искали повод? Родченкова за два года не нашли в ХГ.? Таки просто оскорбились . Да и за спиной нет могучего олигарха. Фу,, мелочь мышиная.
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Ответ A K
Вас просто не хотят нигде видеть. Непонятно, что-то случилось, наверное.
тебя хотят, укроп
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Ответ Геннадий Туник
Так не закапывают.Закапывают Навального,Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу.
нет, это просто преступники
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Ответ Enotic
Правильно делают. Быдлу не место в приличном обществе. Хотите быть с нормальными людьми - ведите себя нормально.
и кто же тут быдло, а кто нормальные?
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Ответ Oleg
Так вы и кланяетесь царю. Не можете правду сказать ибо знаете что за правду минимум от бюджетных денег отлучат, а максимум туда, где многие несогласные)
а вот и ципсошня подъехала
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Леди Брэкнелл
Ответ igolp igolp
тошнит от антироссийских комментов...
это сайт такой, тут можно всё и поэтому тут куча тех, кто везде забанен.
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Ответ Michael1969
Ну зачем Вы так, Татьяна Александровна, нет такого наказания в нашей стране - закопать живьем, мы духовные и гуманные, у нас сажают. Но за идею спасибо, надо будет подумать.
у вас в укропии обычно к столбам привязывают
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Ответ EuhenioV
Что ТАТ,что Винер,окончательно потеряли берега и весь ранее накопленный авторитет спустили в унитаз,причём собственноручно.
в чьих глазах, нонеума интернетного?
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Ответ DmRush
Татьяна Анатольевна, как думаете, с кого пример берут?
с укропа
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Георгий Михеев
А я считаю, что по делу, звиздеть меньше надо было -)
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bomzerub
Куда выам деться? Да пора вам уже, сами понимаете куда.
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София Хайн
Ответ igolp igolp
тошнит от антироссийских комментов...
Ну надо же спортсру колени преклонять. Вон его приложение удалили из appstore. Так что будут антироссийские комменты приветстсвоваться
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rafa_Labret
Хоспади! Хоть одна бабка заткнется! Хотя нет,подождите...
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Павел Чернышёв
Ответ igolp igolp
тошнит от антироссийских комментов...
Отлично!
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A K
Вас просто не хотят нигде видеть. Непонятно, что-то случилось, наверное.
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Alexander2022
Прекрасно описала ТАТ саму себя и плеяду российских чиновников
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Enotic
Правильно делают. Быдлу не место в приличном обществе. Хотите быть с нормальными людьми - ведите себя нормально.
+10
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EuhenioV
Причём заявляет подобное человек,которому мнение поменять,как по малой нужде сходить.Как там с Акатьевой,всё по честному было,почему не вмешались и тему не подняли,неколенопреклонённая вы наша?
+4
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Геннадий Туник
Так не закапывают.Закапывают Навального,Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу.
+10
-6
+4
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igolp igolp
тошнит от антироссийских комментов...
+8
-14
-6
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Блинчик
Поглядим, как комитет по этике в фигурке отнесётся к собственному мнению Плющенко.
+3
-4
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Savarona25
Винер 2-е место Авериной превратила в бесконечную политическую акцию с такими же бесконечными обвинениями. Вот и вся причина дисквалификации.
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Блинчик
А теперь давайте вместо фамилии Винер подставим фамилию Плющенко. Росфедра не меньше ФИГи хочет работать только с теми, кто безмолвствует и не имеет своего мнения, например, с такими как Давыдов. Или росфедре можно, а ФИГе нельзя? А Александру Трусову и Евгения Плющенко травят всей толпой за то, что они не безмолвствуют.
+9
-12
-3
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Oleg
Так вы и кланяетесь царю.
Не можете правду сказать ибо знаете что за правду минимум от бюджетных денег отлучат, а максимум туда, где многие несогласные)
+12
-3
+9
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missis-Zima
"Не знаю, куда нам деться"
Почему-то сегодня смешно читать ТАТ.
+8
-2
+6
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