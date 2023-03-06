Орлов – первая звезда недели в НХЛ. Защитник «Бостона» набрал 9 очков в 4 матчах

Теги рейтинги Оттава Бостон Миннесота НХЛ Клод Жиру Дмитрий Орлов Филип Густавссон Хоккей

Российский хоккеист стал первой звездой недели в НХЛ.

Лига опередила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан защитник «Бостона» Дмитрий Орлов, набравший 9 (3+6) очков при показателе полезности «плюс 7» в четырех матчах.

Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Клод Жиру, записавший на свой счет 9 (3+6) баллов в четырех играх.

Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,48 шайбы и отражая 98,6% бросков.

28 комментариев

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NACfoRekcuF
Ответ Fuji69
В Вашингтоне проблема с менеджментом.
Проблемы с менеджментом, конечно, есть. Вот только это не проблема отпускания Орлова, а проблема в том, что пик, полученный за него ушел. Орлову предложили что могли, он хочет длинно, но он далеко не Нисканен. Пущай более рисковые его на такие сроки подписывают.
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*MVP*
Ответ JohnySPB
ЧМ, где были Проворов с самого начала, и Орел подъехал после вылета Вашингтона, там просто пропасть была между ними по мастерству (ни в пользу Ивана)
а что для Вас мастерство?
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JohnySPB
Ответ *MVP*
можно примеры?
ЧМ, где были Проворов с самого начала, и Орел подъехал после вылета Вашингтона, там просто пропасть была между ними по мастерству (ни в пользу Ивана)
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NACfoRekcuF
Ответ Bambus
Ну вот и доказательство,чего могли бы достигать игроки Вашингтона,если бы не приходилось набивать статистику Овечкину.
Где доказательство то?
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Fuji69
В Вашингтоне проблема с менеджментом.
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*MVP*
Ответ Bulat89
Всегда считал,что Орлов способен на большее. Приезжал в сборную и блистал,по сравнению с Сергачевым ,и тем более Проворовым.
можно примеры?
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Bambus
Ну вот и доказательство,чего могли бы достигать игроки Вашингтона,если бы не приходилось набивать статистику Овечкину.
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Direct free kick
Ответ Bulat89
Всегда считал,что Орлов способен на большее. Приезжал в сборную и блистал,по сравнению с Сергачевым ,и тем более Проворовым.
Очень громко сказано, из личных фантазий похоже
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Snatch88
Не стареет Клод. Скоро 1000 выбьет.
+2
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Колено Кэма Нили
Живительный воздух Массачусетса делает свое дело. Совсем было увядший в столице Орлов вернулся к жизни и пустил побеги.
+2
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Великий Кукурузо
Ответ T.T.
Федотов сказал, что у него есть предложения от двух команд на тот срок что он хотел.
это зависит как он отыграет в Бостоне а этом сезоне
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Максим Черкашин
EEEEE BOY. Вперёд Медведи!!!!! Вперёд к победе.:)))))))
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ToniKroos1999
ГМу кэпс привет)
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Bulat89
Всегда считал,что Орлов способен на большее.
Приезжал в сборную и блистал,по сравнению с Сергачевым ,и тем более Проворовым.
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+9
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j_jms
Ответ j_jms
Главное, чтобы наглость не пропала от пары неудач (если вдруг), нахальство сейчас очень уместно, Бостон примерно в том же положении, что и Сан-Хосе , - никаких проблем в таблице. Орлову сейчас полезно "борзеть" в игре, все данные у него для этого есть. Не для срока контракта, а для свежих ощущений.
Пример Моррисси - как раз для него.
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PilOt
Ответ Clarkson
Потому что за один матч для вратаря берется 60 минут игрового времени. А поскольку в матче с Айлендерс был пятиминутный овертайм, получается он сыграл не 2, а 2,08 матча)
Моё почтение )
+1
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j_jms
Главное, чтобы наглость не пропала от пары неудач (если вдруг), нахальство сейчас очень уместно, Бостон примерно в том же положении, что и Сан-Хосе , - никаких проблем в таблице. Орлову сейчас полезно "борзеть" в игре, все данные у него для этого есть. Не для срока контракта, а для свежих ощущений.
+5
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+5
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al77
еще пара таких неделек и контракт на 7 или 7.5 у него в кармане)
+5
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+5
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`bel-31
Так держать,Сокол.
0
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sed3009
Ответ Clarkson
Потому что за один матч для вратаря берется 60 минут игрового времени. А поскольку в матче с Айлендерс был пятиминутный овертайм, получается он сыграл не 2, а 2,08 матча)
10 очков Гриффиндору!
+12
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+12
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Dimon 949
Ответ Вячеслав Павлов
А как можно пропустить в двух матчах 0,48 шайбы?
А действительно, как?
🤷‍♂️
+1
-3
-2
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Clarkson
Ответ Вячеслав Павлов
А как можно пропустить в двух матчах 0,48 шайбы?
Потому что за один матч для вратаря берется 60 минут игрового времени. А поскольку в матче с Айлендерс был пятиминутный овертайм, получается он сыграл не 2, а 2,08 матча)
+46
0
+46
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T.T.
Ответ NACfoRekcuF
Орел. Забавно будет когда летом кто-то ему даст те восемь или сколько он там хотел, лет.
Федотов сказал, что у него есть предложения от двух команд на тот срок что он хотел.
+1
-1
0
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leon74
Дмитрий стал забивать, переход пошёл ему на пользу.
+2
-1
+1
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#nikon
Редко так бывает. А у Орлова получилось.
+2
0
+2
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