Орлов – первая звезда недели в НХЛ. Защитник «Бостона» набрал 9 очков в 4 матчах
Российский хоккеист стал первой звездой недели в НХЛ.
Лига опередила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан защитник «Бостона» Дмитрий Орлов, набравший 9 (3+6) очков при показателе полезности «плюс 7» в четырех матчах.
Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Клод Жиру, записавший на свой счет 9 (3+6) баллов в четырех играх.
Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,48 шайбы и отражая 98,6% бросков.
Приезжал в сборную и блистал,по сравнению с Сергачевым ,и тем более Проворовым.
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