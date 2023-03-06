Орлов – первая звезда недели в НХЛ. Защитник «Бостона» набрал 9 очков в 4 матчах

Российский хоккеист стал первой звездой недели в .

Лига опередила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан защитник « » , набравший 9 (3+6) очков при показателе полезности «плюс 7» в четырех матчах.

Второй звездой стал нападающий «Оттавы» , записавший на свой счет 9 (3+6) баллов в четырех играх.

Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» , одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 0,48 шайбы и отражая 98,6% бросков.