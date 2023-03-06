У Мбаппе 100 млн подписчиков в инстаграме. Лишь у Роналду, Месси, Неймара, Леброна и индийского крикетиста больше из спортсменов

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Леброн Джеймс Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция НБА рейтинги болельщики Неймар крикет соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Число подписчиков в инстаграме Килиана Мбаппе достигло 100 млн.

Сегодня аккаунт нападающего «ПСЖ» и сборной Франции достиг отметки в 100 млн подписчиков.

Мбаппе стал 30-м человеком с таким показателем и 6-м спортсменом, которому покорилась эта цифра.

По количеству подписчиков среди спортсменов Мбаппе опережают только Криштиану Роналду (556 млн), Лионель Месси (437 млн), индийский игрок в крикет Вират Кохли (239 млн), Неймар (205 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (147 млн).

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39 комментариев

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Арман Бижанов
Ответ Zombieset
Такое чувство, что про крикет знает меньше людей, чем подписчиков у Вирата Кохли. И эти подписчики явно все из родной Индии
Суперлигу Индии по крикету транслируют в США, так что думаю у него есть фаны из США))
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Неплохое достижение. За Мбаппе будущее футбола
А почему этот коммент минусуется!?!?!? Это Мессидроты завистники чтоли!?!?
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МОНТЁР ТуПи
Ответ cektor
у роналду 556 млн верблюдов
Братан, Я за тебя!!!!!!!!!!!крутой коммент!!!!
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Men77
Ответ МОНТЁР ТуПи
Ну он уже все всем доказал и в ЛЧ и ЧМ в свои года когда Роналду плакал а Месси ещё в носу ковырял в его возрасте на евро и ЧМ!!!!!
согласен, особенно Месси ковырял в носу на Евро.
А то, что у Роналду и Месси в его возрасте были уже ЗМ, и не один, видимо шейхи опять купили.
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zer
Ответ Andrey Pak
крикет самый популярный вид спорта в стране с населением более млрда
Индия уже самая населенная страна мира, обогнали Китай даже и там больше полутора млрд человек
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МОНТЁР ТуПи
Ответ cektor
у роналду 556 млн верблюдов
Причем из них двугорбых 365!!!!💪💪💪💪
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Kosta77
При этом на крикетиста подписаны только ближайшие родственники
Почему Бэил в крикет не пошёл, это же самый хит, да и Рональду!
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МОНТЁР ТуПи
Ответ ryze expari
так говорите будто это плохо
Ну он говорит про то что настоящие звёзды это учителя, воспитатели детсадов, те кто в больнице работает за 15000 в месяц медсестрой по уходу за лежачими!
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Marky777
Ответ kin
Возможно крикет в мире популярнее футбола
В Индии
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МОНТЁР ТуПи
Ответ che kaif
Это Мбаппе только во Франции играл . Тот же Роналду уже все обьездил собрал юзеров
Ну он уже все всем доказал и в ЛЧ и ЧМ в свои года когда Роналду плакал а Месси ещё в носу ковырял в его возрасте на евро и ЧМ!!!!!
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Murat11
Ответ Kosta77
При этом на крикетиста подписаны только ближайшие родственники
Лучший ком
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МОНТЁР ТуПи
А ведь ему всего ничего то лет
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udiekemen
Ответ carmelo hot sause
Все, кто был на свадьбе
А там ещё какой поезд с людьми
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udiekemen
Ответ alexis2020
это как актёр Шахрух Хан, никто толком, кроме индусов, с ним фильмы не смотрит, но засчет индийской публики у него состояние 700 миллионов долларов
Не, он то популярный актер
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Совесть Черданцева
Ответ Decard Show
Современные умные люди ведут бизнес через инстаграмм,вайлберисс ,алибаба и.т! А работники кирпичного завода не в состоянии понимать тонкость этого интернет-бизнеса и поэтому пишет дичь в комментариях! Португалец7 зарабатывает такие бабло в инсте что могут построит 1000 кирпичных заводов в разных уголках мира!
1. Работники пишет
2. Зарабатывает такие бабло
3. Португалец7 могут построит
ДВА ТЕБЕ!!
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гилберт
Ответ Zombieset
Такое чувство, что про крикет знает меньше людей, чем подписчиков у Вирата Кохли. И эти подписчики явно все из родной Индии
Я знаю про крикет. Это зажигалки такие.
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kin
Возможно крикет в мире популярнее футбола
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che kaif
Это Мбаппе только во Франции играл . Тот же Роналду уже все обьездил собрал юзеров
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ryze expari
Ответ Эразм
Подписота делает очень богатых, неимоверно богатыми. они скоро ср..ть деньгами будут.
так говорите будто это плохо
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Айлин 1990
Ответ Decard Show
Современные умные люди ведут бизнес через инстаграмм,вайлберисс ,алибаба и.т! А работники кирпичного завода не в состоянии понимать тонкость этого интернет-бизнеса и поэтому пишет дичь в комментариях! Португалец7 зарабатывает такие бабло в инсте что могут построит 1000 кирпичных заводов в разных уголках мира!
Разнорабочий, сколько у тебя подписчиков, что бы кидаться на людей???
+1
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+1
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Эразм
Подписота делает очень богатых, неимоверно богатыми. они скоро ср..ть деньгами будут.
+1
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Гуддин
Ответ Карлик На Гормонах
Такие новости несвязанные со спортом вызывают лишь удивление, каких непрофессионалов набрала редакция.
Скажите это людям с ESPN или других ведуших спортивных изданий. Не нужно быть таким узколобым. Спорт - прежде всего, шоу, а потом уже спортивная составляющая.
+3
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+3
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Sergio666
Индийский крикет мне в ангар!
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Oleg
Ответ _BoSToN_44
Рекламку можно продать будет подороже
Ну на рекламке многие живут)
Вон куда ни глянь, везде бездарный блогер, который в день имеет как минимум 3,4 рекламы по 100 тысяч каждая(минимум).
Поэтому они все в Дубаи да на Бали живут.
Тут претензии только к аудитории, которая делает хайповыми самых бездарных личностей)))
+2
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carmelo hot sause
Ответ Kosta77
При этом на крикетиста подписаны только ближайшие родственники
Все, кто был на свадьбе
+19
-2
+17
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