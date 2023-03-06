Число подписчиков в инстаграме достигло 100 млн.

Сегодня аккаунт нападающего « » и сборной Франции достиг отметки в 100 млн подписчиков.

Мбаппе стал 30-м человеком с таким показателем и 6-м спортсменом, которому покорилась эта цифра.

По количеству подписчиков среди спортсменов Мбаппе опережают только (556 млн), (437 млн), индийский игрок в крикет Вират Кохли (239 млн), (205 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (147 млн).

Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани