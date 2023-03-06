У Мбаппе 100 млн подписчиков в инстаграме. Лишь у Роналду, Месси, Неймара, Леброна и индийского крикетиста больше из спортсменов
Число подписчиков в инстаграме Килиана Мбаппе достигло 100 млн.
Сегодня аккаунт нападающего «ПСЖ» и сборной Франции достиг отметки в 100 млн подписчиков.
Мбаппе стал 30-м человеком с таким показателем и 6-м спортсменом, которому покорилась эта цифра.
По количеству подписчиков среди спортсменов Мбаппе опережают только Криштиану Роналду (556 млн), Лионель Месси (437 млн), индийский игрок в крикет Вират Кохли (239 млн), Неймар (205 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (147 млн).
Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани
А то, что у Роналду и Месси в его возрасте были уже ЗМ, и не один, видимо шейхи опять купили.
2. Зарабатывает такие бабло
3. Португалец7 могут построит
ДВА ТЕБЕ!!
Вон куда ни глянь, везде бездарный блогер, который в день имеет как минимум 3,4 рекламы по 100 тысяч каждая(минимум).
Поэтому они все в Дубаи да на Бали живут.
Тут претензии только к аудитории, которая делает хайповыми самых бездарных личностей)))