Дзюба о хет-трике «Ростову»: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Нравится, как общественность переобувается сразу»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первый канал Михаил Галактионов Футбол

Артем Дзюба поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Ростова».

– Артем Дзюба в «Локомотиве». Ты счастлив?

– Я не могу сказать, что прямо... Я очень рад. Счастлив – это, наверное, все-таки очень громкое слово.

Рад, что наконец-то играю, получаю удовольствие от всего происходящего. Я так соскучился по голам, по вот этому состоянию, когда ты чувствуешь себя полубогом, хоть и громко сказано. Ощущения непередаваемые.

– Сказано невероятно громко. Я бы сказал так: как себя чувствует 20 раз списанный человек, забивая «Ростову» три в первом же матче чемпионата после возвращения? – спросил Леонид Слуцкий.

– Мне нравится, как у нас общественность переобувается сразу. Те, кто кричал: «Он хотя бы один пусть ковырнет, или он вообще не забьет, он уже старый, он уже не такой»...

А если взять глобально, то я очень рад помочь «Локомотиву», Михаилу Михайловичу Галактионову, который в меня поверил, очень доверяет мне. Хотелось оправдать, потому что я немножко задолжал команде еще с Кубка. Там были моменты, и я не забил. Очень счастлив, – сказал Дзюба в эфире программы «На футболе» на Первом канале.

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73 комментария

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S1rAlex
Кто-то переобувается?
Вспомнился диалог из великого фильма "В Брюгге":
"Ты мудаком был, мудаком и останешься. И если и изменишься, то станешь еще бОльшим мудаком. Может еще и детей мудацких наделаешь"))
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BeastI666I
опять возбудиться на самого себя и видео начнет выкладывать... ну точно российский Кринж...
"я лежал и смотрел на полубога через селфикамеру на экране смартфона ... и мои жилы напряглись... и рука сама потянулась... "
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BeastI666I
Ответ selso99
Он к 35 годам так и не понял, что ненавидят его не за игру?
и за игру тоже
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BeastI666I
Ответ Evgeny Trifonov
"Остапа понесло" (с)
... несло.
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BeastI666I
кто переобулся!? мы единодушно решили, что ты лучшее докзаательство днищенского уровня нашего футбола!!! Ты в турции *** простой, а тут Лев Толстой...
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Кан и Баллак сидят в баре
"В Турции себя вообще Таносом ощущал, даже без перчатки голой рукой подвиги совершал")
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Headly
помойное ведро снова протекает
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psa.1207
Какое же оно одноклеточное.
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Александр Баскаков
Переобуваться потому что Ростову !!! Да и переобуться нынешней молодежи ничего не стоит !!
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Витольд Бубеный
Кто нибудь из окружения Дзюьы скажите ему, что он чудак на букву М
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Quantum777
Ему нравится, как люди переобуваются, потому что сам всю жизнь переобувается!
Счастлив он только со своей рукой
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Стекло и тара
Вся жизнь на понтах и самовосхвалении у этого глупыша построена
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Edberg
Уткин прав, Дзюба не помнит что с ним происходило вчера, нет чувства рефлексии, поэтому и серьезно к его словам не стоит относится. Завтра он и не вспомнит что говорил сегодня:)
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aim
Тебе же недавно все равно было ))
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Khrom-1970
Ответ s_h_a_m_a_n
Дзюбы чувствует себя Шивой) У него 6 рук
Достаточно и одной))). Но стартанул солидно. Паровозы не прогадали. Попрут вперёд)).
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Дмитрий Джи
Вот это важный курица!
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Сергей Лепехин
Обуви много еще
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Tigo_Volchara93
Дзюбиньо уложил РПЛ, пол года валялся на пляже, потом вышел и трешку положил
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Камбоджа Иванов
Ответ vjp6cmm2f9
Этот человек похож на болельщика Спартака?😂
А причем тут он? Я написал, что смешнее
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Александр Володин
Полубог отправился в Турцию искупать грехи Зенита?
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Jan T
когда ты чувствуешь себя полубогом,

Язык у Артёма словно грязное помело.
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Mypta3uh23
Ответ Саша Пушкин
Дзюбы в эти выходные переиграл не только Ростов и лично Карпина, но местных хейтеров на лопатки уложил.
каким образом уложил? как после интервью был недалеким, так после очередной фразы им и остался
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s_h_a_m_a_n
Дзюбы чувствует себя Шивой)
У него 6 рук
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Команданте кипятков
Бесконечно глупый человек
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Саша Казанов
Ответ Los Galácticos
Не знаю что было смешнее голы Дзюбы или их празднование.
Состояние Ук ны смешнее)
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-3
-3
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