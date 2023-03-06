Дзюба о хет-трике «Ростову»: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Нравится, как общественность переобувается сразу»
Артем Дзюба поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Ростова».
– Артем Дзюба в «Локомотиве». Ты счастлив?
– Я не могу сказать, что прямо... Я очень рад. Счастлив – это, наверное, все-таки очень громкое слово.
Рад, что наконец-то играю, получаю удовольствие от всего происходящего. Я так соскучился по голам, по вот этому состоянию, когда ты чувствуешь себя полубогом, хоть и громко сказано. Ощущения непередаваемые.
– Сказано невероятно громко. Я бы сказал так: как себя чувствует 20 раз списанный человек, забивая «Ростову» три в первом же матче чемпионата после возвращения? – спросил Леонид Слуцкий.
– Мне нравится, как у нас общественность переобувается сразу. Те, кто кричал: «Он хотя бы один пусть ковырнет, или он вообще не забьет, он уже старый, он уже не такой»...
А если взять глобально, то я очень рад помочь «Локомотиву», Михаилу Михайловичу Галактионову, который в меня поверил, очень доверяет мне. Хотелось оправдать, потому что я немножко задолжал команде еще с Кубка. Там были моменты, и я не забил. Очень счастлив, – сказал Дзюба в эфире программы «На футболе» на Первом канале.
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Вспомнился диалог из великого фильма "В Брюгге":
"Ты мудаком был, мудаком и останешься. И если и изменишься, то станешь еще бОльшим мудаком. Может еще и детей мудацких наделаешь"))
"я лежал и смотрел на полубога через селфикамеру на экране смартфона ... и мои жилы напряглись... и рука сама потянулась... "
Счастлив он только со своей рукой
Язык у Артёма словно грязное помело.
У него 6 рук