Дзюба о хет-трике «Ростову»: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Нравится, как общественность переобувается сразу»

поделился эмоциями после хет-трика в ворота « ».

– Артем Дзюба в « ». Ты счастлив?

– Я не могу сказать, что прямо... Я очень рад. Счастлив – это, наверное, все-таки очень громкое слово.

Рад, что наконец-то играю, получаю удовольствие от всего происходящего. Я так соскучился по голам, по вот этому состоянию, когда ты чувствуешь себя полубогом, хоть и громко сказано. Ощущения непередаваемые.

– Сказано невероятно громко. Я бы сказал так: как себя чувствует 20 раз списанный человек, забивая «Ростову» три в первом же матче чемпионата после возвращения? – спросил .

– Мне нравится, как у нас общественность переобувается сразу. Те, кто кричал: «Он хотя бы один пусть ковырнет, или он вообще не забьет, он уже старый, он уже не такой»...

А если взять глобально, то я очень рад помочь «Локомотиву», Михаилу Михайловичу Галактионову, который в меня поверил, очень доверяет мне. Хотелось оправдать, потому что я немножко задолжал команде еще с Кубка. Там были моменты, и я не забил. Очень счастлив, – сказал Дзюба в эфире программы «На футболе» на Первом канале.

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