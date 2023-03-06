Анчелотти знает, что не останется в «Реале», если трофеев в этом сезоне не будет. Он просил трансферы летом, но получил отказ

покинет «Реал», если трофеев в этом сезоне не будет.

Как пишет The Athletic, летом тренер мадридского клуба говорил, что команду необходимо усилить. Руководство «Реала» не согласилось с Анчелотти.

63-летний специалист понял причины, по которым «Реал» отказался от крупных трат прошлым летом, но посчитал, что эти действия поставили его позицию под угрозу: Анчелотти знает, что не останется в « », если клуб не возьмет трофеев в этом сезоне.

«Реал» проиграл «Барселоне» в матче за Суперкубок Испании и уступил ей же в первом полуфинале Кубка Испании. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Мадрид» выиграл у «Ливерпуля» (5:2).

В Ла Лиге «Реал» идет вторым, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 очков.