Анчелотти знает, что не останется в «Реале», если трофеев в этом сезоне не будет. Он просил трансферы летом, но получил отказ
Карло Анчелотти покинет «Реал», если трофеев в этом сезоне не будет.
Как пишет The Athletic, летом тренер мадридского клуба говорил, что команду необходимо усилить. Руководство «Реала» не согласилось с Анчелотти.
63-летний специалист понял причины, по которым «Реал» отказался от крупных трат прошлым летом, но посчитал, что эти действия поставили его позицию под угрозу: Анчелотти знает, что не останется в «Мадриде», если клуб не возьмет трофеев в этом сезоне.
«Реал» проиграл «Барселоне» в матче за Суперкубок Испании и уступил ей же в первом полуфинале Кубка Испании. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Мадрид» выиграл у «Ливерпуля» (5:2).
В Ла Лиге «Реал» идет вторым, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 очков.
Анчелотти если кто забыл один из самых консервативных топ тренеров Европы в плане ротации.
У него что в Милане, что в Реале( взял клубы где больше всего провел времени как тренер) очень мало замен от одного матча к другому. Да, усиления нужны, но нужно и давать паузу лидерам. Поэтому и загнанные лошади, падение результатов
Жозе потратил за 3 сезона 170 млн в Реал Мадриде.
Приходит Анчеллоти и тратит такую же сумму за 1 сезон.
игроки реала уже не те что в прошлом сезоне бензема кросс модрич тибо явно сдали(вчера кросс вообще чудил) а на других позициях проблемы никуда не исчезли вот поэтому такой резалт
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И что за причины? 🤨
"Мбаппе к нам не поедет" (с) - ?
В прошлом году прошли Почеттино, Тухеля, Пепа и Клоппа - всю элиту современных тактиков и гиков. Да, явно не работают методы Анчелотти)
Я трансферы просил — отказ.
«Зизу ждём». — Нужен глаз да глаз,
Не ной, покудова не скатишься со стула.
Вот только стариной тряхнул...