Анчелотти знает, что не останется в «Реале», если трофеев в этом сезоне не будет. Он просил трансферы летом, но получил отказ

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы отставки Футбол

Карло Анчелотти покинет «Реал», если трофеев в этом сезоне не будет.

Как пишет The Athletic, летом тренер мадридского клуба говорил, что команду необходимо усилить. Руководство «Реала» не согласилось с Анчелотти.

63-летний специалист понял причины, по которым «Реал» отказался от крупных трат прошлым летом, но посчитал, что эти действия поставили его позицию под угрозу: Анчелотти знает, что не останется в «Мадриде», если клуб не возьмет трофеев в этом сезоне.

«Реал» проиграл «Барселоне» в матче за Суперкубок Испании и уступил ей же в первом полуфинале Кубка Испании. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Мадрид» выиграл у «Ливерпуля» (5:2).

В Ла Лиге «Реал» идет вторым, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 очков.

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43 комментария

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Mr. Galacticos
некрасиво со стороны Президента - человек титулы дает,а игроков не получает (даже с учетом того,что Реал экономит и готовится к будущим серьезным покупкам) - Карло заслужил пару новичков
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Rokamadur
очень хочу, чтобы ушел в германию/францию/англию и взял бы там с кем-то лч. он единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов, больше всех взя лч (4), логично если будет единственным кто брал лч с 3 разными клубами, да еще из разных с стран!
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gerudes
Всё точь-в-точь как в прошлый его заход. Взял сходу два трофея, один из которых ЛЧ, отличный старт нового сезона и одышка уже к Новому году. И опять слабо по трансферам (в этом раз не качество, а количество подвело).
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laudrup
Думаю, что ни один тренер в ближайшие годы не сможет повторить достижения Анчелотти в Реале.
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Иван Иванов
Подвижные брови Анчелотти - это явление последних лет , думаю ему надо выпускать духи и одежду под этим брендом.
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melmi
Какой-то странный разбор. Папа Карло хороший, а это руководство плохое что трансферов не привезли.
Анчелотти если кто забыл один из самых консервативных топ тренеров Европы в плане ротации.
У него что в Милане, что в Реале( взял клубы где больше всего провел времени как тренер) очень мало замен от одного матча к другому. Да, усиления нужны, но нужно и давать паузу лидерам. Поэтому и загнанные лошади, падение результатов
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спортикетт
Напомню что из себя представляет физрук Физруллоти:
Жозе потратил за 3 сезона 170 млн в Реал Мадриде.
Приходит Анчеллоти и тратит такую же сумму за 1 сезон.
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Yusuf Evloev
Ответ Гамаль Хайдаров
Реал играет как и в прошлом сезоне, просто Барса в чемпионате набрала ход, не вижу соперников, которые смогут остановить Реал в Лч, так что посмотрим что будет в конце сезона
да стиль не изменился, но
игроки реала уже не те что в прошлом сезоне бензема кросс модрич тибо явно сдали(вчера кросс вообще чудил) а на других позициях проблемы никуда не исчезли вот поэтому такой резалт
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MVL
Если такие условия Гвардиоле поставить? Или ЛЧ или увольнение, интересно, что он скажет?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Видимо нужно выигрывать ЛЧ, ну а скорее всего искать новую работу уже сейчас.
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yusupov_kazbek@icloud.com
По этому решил слит игры.чтоб уехать в Бразилию чистой совестью .
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Арман Бижанов
Мне почему то кажется что Реал отлетит от Ливера на Бернабеу)))
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v.belorussky
"63-летний специалист понял причины, по которым «Реал» отказался от крупных трат прошлым летом"
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И что за причины? 🤨
"Мбаппе к нам не поедет" (с) - ?
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Игорь Новиков
Ответ Kirkoroff
Ждём домой в Милан папа!
Без трансферов эта идея обречена на провал. А Милан не тратит совсем.
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Игорь Новиков
Ответ Rio de Janeiro
Странно будет если Анчелотти останется в любом случае даже с трофеями, всё-таки футбол ушёл далеко вперёд его идей и результата Реал добивается в основном в хаотичных нелогичных сценариях за счёт исполнителей а не благодаря поставленной структуре, рисунку и философии Реал– клуб который должен строить долгосрочные проекты и задавать тренды и стиль и выигрывать благодаря а не вопреки.В принципе этот сезон многое подтверждает об Анчелотти и то что Реал без шансов на длинной дистанции проигрывает чемпионство перестроечной Барселоне о многом говорит
Глупость. Этот аргумент ровно 20 лет используют. Ну ладно, 10. А Анчелотти продолжает брать трофеи.

В прошлом году прошли Почеттино, Тухеля, Пепа и Клоппа - всю элиту современных тактиков и гиков. Да, явно не работают методы Анчелотти)
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Кокич
Ответ 90 Minutes
Лермонтов?
Грибоедов.
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cektor
Трудно без трансферов. Что там Перес мутит.
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Alexandr Donskoy
Если знаешь дуй С реала
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Rio de Janeiro
Странно будет если Анчелотти останется в любом случае даже с трофеями, всё-таки футбол ушёл далеко вперёд его идей и результата Реал добивается в основном в хаотичных нелогичных сценариях за счёт исполнителей а не благодаря поставленной структуре, рисунку и философии Реал– клуб который должен строить долгосрочные проекты и задавать тренды и стиль и выигрывать благодаря а не вопреки.В принципе этот сезон многое подтверждает об Анчелотти и то что Реал без шансов на длинной дистанции проигрывает чемпионство перестроечной Барселоне о многом говорит
Его структура и философия как раз в свободе исполнителей и заключается. Он, если не ошибаюсь, даже в биографии говорил, что еще во времена тренерства Милана руководствовался именно этим правилом, что позволило 3 раза за 4 года выйти в финал ЛЧ и дважды ее выиграть.
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Игорь Новиков
Ответ NickN
Чуамени и Рюдигер - разве плохие трансферы?
Тчуамени - это размен с Каземиро. И очевидно, что он пока ему сильно уступает. То есть в этой зоне пока команда точно не стала лучше. Рюдинер неплох в ротацию, но как основной защитник - так себе идея.
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Игорь Новиков
Ответ Гамаль Хайдаров
Реал играет как и в прошлом сезоне, просто Барса в чемпионате набрала ход, не вижу соперников, которые смогут остановить Реал в Лч, так что посмотрим что будет в конце сезона
В ЛЧ бывает все. Там невозможно закладываться на победу, даже Реалу. Плюс возраст, короткая скамейка. А пара травм - и все.
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90 Minutes
Ответ Кокич
Уж март! Как скоро же сезон минул! Я трансферы просил — отказ. «Зизу ждём». — Нужен глаз да глаз, Не ной, покудова не скатишься со стула. Вот только стариной тряхнул...
Лермонтов?
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Kirkoroff
Ждём домой в Милан папа!
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GuruFutbola
Жаль, хотелось бы эту физручелу в модриде видеть еще долгие годы, бгг)
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Кокич
Уж март! Как скоро же сезон минул!
Я трансферы просил — отказ.
«Зизу ждём». — Нужен глаз да глаз,
Не ной, покудова не скатишься со стула.
Вот только стариной тряхнул...
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