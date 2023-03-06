Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ фигуристов. Он получил название «Русский вызов»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ фигуристов.

Турнир, который получил название «Русский вызов», пройдет 18 марта в Москве. Начало – в 17:15 по московскому времени. 

На турнире выступят Камила Валиева, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и другие.

Полный список участников – здесь. 

«Впервые в истории – прошлое, настоящее и будущее фигурного катания встретятся на соревнованиях.

Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших и самых артистичных на льду. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира.

Продолжительность – от 2,5 до 3 минут, в остальном ограничений нет, ни по техническим элементам, ни по реквизиту и костюмам.

Главное событие года на льду: самые артистичные исполнители, самые смелые идеи и оригинальные элементы, взаимодействие со зрителями и телекамерами – такого еще не было», – говорится в пресс-релизе Первого канала.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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30 комментариев

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Alexander X
а эт вообще нормально? и какого там татарочке - Камиле выступать????😡
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Антон Сватковский
И при всём этом опять большинство будет катать под песни на английском.
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pele_kan
название вызывающее
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Светлана Менова
А вообще, кажется, я поняла, это они сымитировали английские названия турниров. Russian Challenge звучит не так угрожающе 🤣 тем более за рубежом не понимают разницу между русским и россиянином. Мы там для них все русские..
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несахар
Ответ Светлана Менова
США - страна эмигрантов.
Да, верно, страна эмигрантов. Но российский пропагандисты нередко на опыт США ссылаются, когда у русской нации говорят) А в России разве заставишь например тувинца называть самого себя русским, если тувинцы живут на своих исторических землях, они там никакие не эмигранты, а коренные жители
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Антон Сватковский
Ответ несахар
ладно хоть турнир не назвали "Русские идут"
"Русские докатились".
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За Путина, за родину
Первый канал молодцы, я за патриотичное воспитание граждан
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pele_kan
Ответ comewhatmay
Вызов кому?
или кого
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pele_kan
лучше бы регламент озвучили
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Светлана Менова
Ответ несахар
Да, многонациональная страна, но судя по тому, что часто говорят пропагандисты, слово русский хотят расширить и распространить на всех российских граждан. Создать единую русскую нацию, так сказать. Ну как американцы, которые имеют немецкое, английское, ирландское, африканское происхождение. Только получится ли, всё-таки в России своя специфика. Что сработало в Америке, не факт что сработает в России.
США - страна эмигрантов.
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ретроградный меркурий
Название, конечно, шовинистически отвратительное и оскорбительное для половины участников. Надеюсь, само шоу не подведёт, и программы будут действительно оригинальными
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Anna Ilyinih
Ответ Syndycate
А главное так и не сказали, как будут выбирать победителей, или по ходу турнира будут менять правила чтобы скромный герой и любительница инстасамки выиграла?
А какая разница? Что жребий сделают, что голосование зрителей, победит Алина с номером красная машина😁 На первом Алина на первом месте всегда будет
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несахар
Ответ Anna Ilyinih
Как долго думали над названием, чтоб оно прям настолько не соответствовало формату? Во-первых, кому бросают вызов шоу-программами? Шоу это больше про феерию, праздник, а не вызов. Во-вторых, сомневаюсь что там все под русское народное катать будут
Кому бросают вызов? НАТО вызов бросают, кому ж еще :)
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papadok
Русский вызов. Ну заметьте же нас! Видите, как мы круто развлекаемся и как нам все равно, как нам хорошо без вас.
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Ирина Иванова
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. И что слышно про регламент судейства?
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Anna Ilyinih
Как долго думали над названием, чтоб оно прям настолько не соответствовало формату? Во-первых, кому бросают вызов шоу-программами? Шоу это больше про феерию, праздник, а не вызов. Во-вторых, сомневаюсь что там все под русское народное катать будут
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Alla Belova
Ответ comewhatmay
Вызов кому?
Западным шоу и чемпионатам наверное)))
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несахар
Ответ Светлана Менова
Название - жесть, у нас же многонациональная страна, среди фигуристов и тренеров очень много тех, кто не являются этническими русскими! Кто это до такого додумался?
Да, многонациональная страна, но судя по тому, что часто говорят пропагандисты, слово русский хотят расширить и распространить на всех российских граждан. Создать единую русскую нацию, так сказать. Ну как американцы, которые имеют немецкое, английское, ирландское, африканское происхождение. Только получится ли, всё-таки в России своя специфика. Что сработало в Америке, не факт что сработает в России.
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Morveena Bum
альтернативное название - "Ето вызов"™.
Орсеру позвонят посреди канадской ночи предупредить, чтобы не пропустил. Баху вышлют запись на виэйческе.
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Светлана Менова
Ответ d3fstqd
Если вызов "русский", то что там делают Загитова, Валиева и Медведева? Вообще, что за название? Какая-то дикость ужасная.
Да капец полный! Волосожар - украинка, Худайбердиева - узбечка.
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Кирюшенко
Ответ d3fstqd
Если вызов "русский", то что там делают Загитова, Валиева и Медведева? Вообще, что за название? Какая-то дикость ужасная.
Загитова с Валиевой выйдут на лёд под песню "я - русский")
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несахар
ладно хоть турнир не назвали "Русские идут"
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Светлана Менова
Название - жесть, у нас же многонациональная страна, среди фигуристов и тренеров очень много тех, кто не являются этническими русскими! Кто это до такого додумался?
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Syndycate
Щербакова уже побежала сниматься с турнира? Ее фанаты же кричали что у нее там жесткая позиция😂
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Syndycate
А главное так и не сказали, как будут выбирать победителей, или по ходу турнира будут менять правила чтобы скромный герой и любительница инстасамки выиграла?
+2
-7
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