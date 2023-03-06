Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ фигуристов. Он получил название «Русский вызов»

Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ фигуристов.

Турнир, который получил название «Русский вызов», пройдет 18 марта в Москве. Начало – в 17:15 по московскому времени.

На турнире выступят Камила Валиева, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и другие.

Полный список участников – здесь.

«Впервые в истории – прошлое, настоящее и будущее фигурного катания встретятся на соревнованиях.

Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших и самых артистичных на льду. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира.

Продолжительность – от 2,5 до 3 минут, в остальном ограничений нет, ни по техническим элементам, ни по реквизиту и костюмам.

Главное событие года на льду: самые артистичные исполнители, самые смелые идеи и оригинальные элементы, взаимодействие со зрителями и телекамерами – такого еще не было», – говорится в пресс-релизе Первого канала.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал