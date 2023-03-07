Макдэвид набрал 124-е очко в сезоне, побив личный рекорд. Он сделал дубль в матче с «Баффало»
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил две шайбы, в том победную, в матче с «Баффало» (3:2) и был признан первой звездой.
Канадец набрал 124-е (54+70) очко в сезоне, побив личный рекорд (в прошлом чемпионате НХЛ у Макдэвида было 123 балла в 80 играх).
В текущем турнире нападающий провел 65 матчей.
Также Макдэвид продлил результативную серию (12+15) до 11 игр.
Чтобы установить новый рекорд XXI века по очкам, Коннору необходимо набрать еще 5 баллов. Текущее достижение принадлежит Никите Кучерову – 128 очков в 82 играх («Тампа», 2018/19, 41+87).
1) Гретцки - 583 ( 696 матчей )
2) Курри - 474 ( 754 матча )
3) Андерсон - 417 ( 845 матчей )
4) Мессье - 392 ( 851 матч )
5) Р.Смит - 296 ( 971 матч )
6) Драйзайтль - 295 ( 621 матч )
7) МАКДЭВИД - 293 ( 552 матча )