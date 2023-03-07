Макдэвид набрал 124-е очко в сезоне, побив личный рекорд. Он сделал дубль в матче с «Баффало»

Форвард « » забросил две шайбы, в том победную, в матче с «Баффало» (3:2) и был признан первой звездой.

Канадец набрал 124-е (54+70) очко в сезоне, побив личный рекорд (в прошлом чемпионате у Макдэвида было 123 балла в 80 играх).

В текущем турнире нападающий провел 65 матчей.

Также Макдэвид продлил результативную серию (12+15) до 11 игр.

Чтобы установить новый рекорд XXI века по очкам, Коннору необходимо набрать еще 5 баллов. Текущее достижение принадлежит Никите Кучерову – 128 очков в 82 играх («Тампа», 2018/19, 41+87).