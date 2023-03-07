Макдэвид набрал 124-е очко в сезоне, побив личный рекорд. Он сделал дубль в матче с «Баффало»

Теги Эдмонтон НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил две шайбы, в том победную, в матче с «Баффало» (3:2) и был признан первой звездой.

Канадец набрал 124-е (54+70) очко в сезоне, побив личный рекорд (в прошлом чемпионате НХЛ у Макдэвида было 123 балла в 80 играх).

В текущем турнире нападающий провел 65 матчей.

Также Макдэвид продлил результативную серию (12+15) до 11 игр.

Чтобы установить новый рекорд XXI века по очкам, Коннору необходимо набрать еще 5 баллов. Текущее достижение принадлежит Никите Кучерову – 128 очков в 82 играх («Тампа», 2018/19, 41+87). 

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22 комментария

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BuTaJIbKa
очень интересно, сможет ли 65-70 накидать. Как болельщику Ови, мне бы этого не очень хотелось, но как болельщику хоккея в целом - очень интересно
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1960лоцман
Рекорд Никиты он побьет и при том значительно, если таки дальше продолжит.
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BuTaJIbKa
Ответ Deathspell Omega
Райан Смит с Драйзайтлем могут приготовится уже....
Драйзайтль ещё поупирается
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Cuore Sportivo
хозяин лиги
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Арсен Минасянц
Паренёк явно с другой планеты)
+1
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Ударв
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы "Эдмонтона" ( вся история ) : 1) Гретцки - 583 ( 696 матчей ) 2) Курри - 474 ( 754 матча ) 3) Андерсон - 417 ( 845 матчей ) 4) Мессье - 392 ( 851 матч ) 5) Р.Смит - 296 ( 971 матч ) 6) Драйзайтль - 295 ( 621 матч ) 7) МАКДЭВИД - 293 ( 552 матча )
Великий там мало за Эдмонтон напихал? думал в районе 750-800, удивлен прям
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Дмитрий Белов
Никогда не сомневался, что у МакДака есть потенциал набирать 150+ очков, собственно только в этом году стал играть "на все деньги".
+2
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АРХАТ
Подчиняет регулярку
+1
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Deathspell Omega
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы "Эдмонтона" ( вся история ) : 1) Гретцки - 583 ( 696 матчей ) 2) Курри - 474 ( 754 матча ) 3) Андерсон - 417 ( 845 матчей ) 4) Мессье - 392 ( 851 матч ) 5) Р.Смит - 296 ( 971 матч ) 6) Драйзайтль - 295 ( 621 матч ) 7) МАКДЭВИД - 293 ( 552 матча )
Райан Смит с Драйзайтлем могут приготовится уже....
+1
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Эдуард Малов
Ответ evgeniiios
У Овечкина же рекорд в 21 веке 65 шайб? Вот это интересно, сможет ли побить, но нужно прям напрячься, за 17 матчей 12 шайб тяжеловато
Для Иноплонетянина это не сложно!!!))
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Philatelist79
Парень - огонь!
+2
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Maxim Shumov
Бежать из нефти, там чашки не видать…
0
-5
-5
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evgeniiios
Ответ Cube Litening C:68X
66 желательно, красивое число..😁
У Овечкина же рекорд в 21 веке 65 шайб? Вот это интересно, сможет ли побить, но нужно прям напрячься, за 17 матчей 12 шайб тяжеловато
+2
0
+2
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Кино Музыка
Ответ evgeniiios
Сможет до 65 дойти?
Скорее всего.
+2
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Cube Litening C:68X
Ответ evgeniiios
Сможет до 65 дойти?
66 желательно, красивое число..😁
+1
0
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Mephi027
Ответ Bartez1986
интересно, на плов запала хватит?
Нет
+1
-9
-8
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evgeniiios
Сможет до 65 дойти?
+5
0
+5
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dewald
Безумные 65/150 в сезоне становятся вполне реальными.
+9
0
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Stewart - 25
Лучшие снайперы "Эдмонтона" ( вся история ) :
1) Гретцки - 583 ( 696 матчей )
2) Курри - 474 ( 754 матча )
3) Андерсон - 417 ( 845 матчей )
4) Мессье - 392 ( 851 матч )
5) Р.Смит - 296 ( 971 матч )
6) Драйзайтль - 295 ( 621 матч )
7) МАКДЭВИД - 293 ( 552 матча )
+14
0
+14
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Bartez1986
интересно, на плов запала хватит?
+1
0
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KirGre
Реально хоккейный Месси !!! Хотя у Месси у самого стата хоккейная
+4
-2
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Слово о полку Михалыча
12+15 в 11 играх? Псих
+21
0
+21
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