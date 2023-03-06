Дудаков о характере Трусовой: «Она всегда в атаке, идет без оглядки. С ней разговаривали: давай сделаем оптимальный контент, чтобы не получилось много грязи»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Сергей Дудаков Фигурное катание

Тренер Сергей Дудаков рассказал о бескомпромиссности в характере Александры Трусовой.

«Саша, мне кажется, бескомпромиссно идет вперед, она всегда в атаке. Она идет, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки идет, и все.

С Сашей разговаривали: Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день, что делают другие.

Чтобы не получилось много грязи, которая в конечном итоге не позволит тебе набрать больше», – рассказал тренер штаба Этери Тутберидзе в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине в одиночном фигурном катании. Перед началом нынешнего сезона она перешла от Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

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54 комментария

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Е...С
Ответ vanessa2021
Дупель вместо трикселя ничего не изменил бы. Разница между 3а с падением и дупелем слишком маленькая. В ТШТ перед ПП ей предлагали квад-сальхов убрать почемуто. Хотя он у нее прекрасно получатся в сезоне. Получился на ОИ. Дудакову не мешало бы поконкретнее сказать, когда и какой контент Саше предлагали. А то на ОП все ТШТ от радости скакали после Сашиной пятиквадки. Дудаков чехлы Сашиных коньков целовал. А сейчас вон оно что выяснилось)))
Главное вначале ее было загнать и травмировать, чтобы потом не мешала.
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vanessa2021
Ответ Lol Ko
Да не смогла бы лна доказать, что она номер первый. Независимо от наличия международных соревнований. Чего уж фантазировать.
Посмотрим, что смогут доказать другие в 18+ лет, сравним)))

Валиевой всего 16 лет, еле катает уже.
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ВИван
Ничего интересного и правдивого от Дудакова не будет, всё расскажет, как надо ТШТ. А Саша могла победить назначенку только 5 квадами и 3А, вот и пошла на риск, а Камилочка выступила так, чтоб страна без золота не осталась.
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juliamart
Ответ lenapan
Трусова была лучшей, она и выиграла произвольную. Ну, решили ее без золота оставить, это ничего не меняет. Ну не может честно выигрывать девочка с одним четверным флипом в начале программы у девочки, которая и сальхов, и флип, и лутц показала, да еще и в каскадах, да еще и в конце программы.
У Ани было два флипа, один в каскаде, плюс шикарная чистейшая программа со сложным каскадом тройной лутц -ритбергер. Напоминаю, если вы не в курсе. У Саши запомнился разбег-прыжок и два грязных квада. Пересматривать нет никакого желания , в отличие от Ани.
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vanessa2021
Ответ Бильм@н
Всё равно, думала он единственный порядочный из их компашки.
А кого еще надо говорящей головой от тшт выставить. Железняков совсем себя скомпроментировал. Видимо Дудакова назначили теперь)))

Подневольный человек.
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Lol Ko
Ответ Ridl
Ну не суть. Конечно не стоит убиваться ради местных водокачек, но это хоть какие то соревы. Саша своими хорошими результатами могла бы доказать что она 1 номер сборной, если нас допустят в следующем сезоне, могла бы поехать добывать квоты. Да, деньги можно и на шоу заработать, но не факт что мотивация возвращаться к нагрузкам теряется.
Да не смогла бы лна доказать, что она номер первый. Независимо от наличия международных соревнований. Чего уж фантазировать.
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vanessa2021
Дупель вместо трикселя ничего не изменил бы. Разница между 3а с падением и дупелем слишком маленькая.

В ТШТ перед ПП ей предлагали квад-сальхов убрать почемуто. Хотя он у нее прекрасно получатся в сезоне. Получился на ОИ.

Дудакову не мешало бы поконкретнее сказать, когда и какой контент Саше предлагали.

А то на ОП все ТШТ от радости скакали после Сашиной пятиквадки. Дудаков чехлы Сашиных коньков целовал.

А сейчас вон оно что выяснилось)))
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Бильм@н
Ответ Лека-Лека
Вот поэтому у Трусовой и нет ни одного золота по взрослым. Бумажный ЧР не считается.
А почему Акатьева вчера на финале была вне пьедестала? Вот поэтому же.
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Бильм@н
Ответ vanessa2021
У него дети в Европах учатся, деньги нужны. А ситуация сейчас сложная с финансами. Я думаю, что надавили.
Всё равно, думала он единственный порядочный из их компашки.
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lenapan
Ответ juliamart
лучше всех сделал не она...
Трусова была лучшей, она и выиграла произвольную. Ну, решили ее без золота оставить, это ничего не меняет. Ну не может честно выигрывать девочка с одним четверным флипом в начале программы у девочки, которая и сальхов, и флип, и лутц показала, да еще и в каскадах, да еще и в конце программы.
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Лека-Лека
Ответ lenapan
А Саша не сдалась и сделала свой максимум. В конечном счете вышла победителем. Все-таки побеждает не тот, кто делает , "как все", а тот, кто делает лучше всех.
Вот если бы сделала лучше всех, была бы победителем.
А сделала много, но грязно, при этом наплевав на всю остальную программу.
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Лека-Лека
Вот поэтому у Трусовой и нет ни одного золота по взрослым.
Бумажный ЧР не считается.
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Татьяна Попова
Сказал как есть. Не достучались до Саши и не убедили не прыгать 3А
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juliamart
Ответ Natalia Solomakha
Как будто оправдываются всё время, что-то вдогонку "объясняют". Толку-то ей делать было тот контент, который "делают другие" - её притопят компонентами, а других вытащат. Она никогда не умела в пантомиму на льду и ножкой эть, что принято артистизмом у нас в ФК называть, а оценку за SS и гое за читерские прыжки другим поставят такие же, как за Сашины менее читерские. Да и кампания "Саша деревянная, Саша только про прыжки" неслучайно была начата после её юниорских успехов в одну калитку. Дудакова никто не спросил, что там по Усачёвой, как дела с допинговым кейсом Валиевой, куда пропала Хромых, типа с "травмой руки", где Самсонов. Это ж как бы актуальные вопросы по спортсменам штаба. Что ж опять на теме Трусовой выезжать...
Саша в отличие от её фанатов понимала, что она деревянная, хореография ей не интересна, музыкальности просто не дано. Поэтому решила взять, чем может, прыжками т.е. Но переусердствовала с контентом, он откровенно мужской. Девочке он в принципе не под силу, даже такой физически сильной как Саша. И да, при такой конкуренции она в любом случае не могла быть первой, т.к. у остальных кроме прыжков есть и хореография, и музыкальность и всё остальное для второй оценки. А у Ани ещё и плюс голова на плечах.
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vanessa2021
Ответ Бильм@н
Мда, от него не ожидала
У него дети в Европах учатся, деньги нужны. А ситуация сейчас сложная с финансами. Я думаю, что надавили.
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vanessa2021
Ответ Анна Лисина
Ага, победитель. Без единого титула
В чрезвычайно субъективном виде спорта как фк, где из воздуха можно нарисовать назначенке 15-20 баллов спрашивать "почему без золото" как то странно.

На одной ветке возмущаетесь грибами, на другой ветке на голубом глазу спрашиваете, почему мол без золота.

А потому)))
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Бильм@н
Ответ rtun
Позорник, выполз с оправданием Щ. Что-то когда чехлы Саши целовал так не жужжал.
Мда, от него не ожидала
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Бильм@н
"И ты Брут"
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rtun
Позорник, выполз с оправданием Щ. Что-то когда чехлы Саши целовал так не жужжал.
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Сергей Лепехин
Что-то уже на льду характера не было видно
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juliamart
Ответ lenapan
А Саша не сдалась и сделала свой максимум. В конечном счете вышла победителем. Все-таки побеждает не тот, кто делает , "как все", а тот, кто делает лучше всех.
лучше всех сделал не она...
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ManU Chester
Короче говоря, ей нравится атаковать как Бык, не используя голову и оттачивая свои навыки.
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Анна Лисина
Ответ lenapan
А Саша не сдалась и сделала свой максимум. В конечном счете вышла победителем. Все-таки побеждает не тот, кто делает , "как все", а тот, кто делает лучше всех.
Ага, победитель. Без единого титула
+12
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Whiskey cat
Ответ фынский аксель
Дудаков заявил, что этот не соответствует действительности. Но фантикам никто не мешает фантазировать.
Они все так говорят, но отношение видно. Что по Глейху, у которого музой была Алина и как часто он Аню выводил, что по Этери, которая Камилу облизывает, обнимает и смеется вместе с ней.
+11
-4
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Маргарита В Сафронова
Так ракета ведь. Прямолинейная.
+6
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