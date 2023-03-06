Дудаков о характере Трусовой: «Она всегда в атаке, идет без оглядки. С ней разговаривали: давай сделаем оптимальный контент, чтобы не получилось много грязи»

Тренер Сергей Дудаков рассказал о бескомпромиссности в характере Александры Трусовой.

«Саша, мне кажется, бескомпромиссно идет вперед, она всегда в атаке. Она идет, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки идет, и все.

С Сашей разговаривали: Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день, что делают другие.

Чтобы не получилось много грязи, которая в конечном итоге не позволит тебе набрать больше», – рассказал тренер штаба Этери Тутберидзе в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине в одиночном фигурном катании. Перед началом нынешнего сезона она перешла от Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото