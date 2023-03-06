Дудаков о характере Трусовой: «Она всегда в атаке, идет без оглядки. С ней разговаривали: давай сделаем оптимальный контент, чтобы не получилось много грязи»
Тренер Сергей Дудаков рассказал о бескомпромиссности в характере Александры Трусовой.
«Саша, мне кажется, бескомпромиссно идет вперед, она всегда в атаке. Она идет, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки идет, и все.
С Сашей разговаривали: Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день, что делают другие.
Чтобы не получилось много грязи, которая в конечном итоге не позволит тебе набрать больше», – рассказал тренер штаба Этери Тутберидзе в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине в одиночном фигурном катании. Перед началом нынешнего сезона она перешла от Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.
Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото
Валиевой всего 16 лет, еле катает уже.
Подневольный человек.
В ТШТ перед ПП ей предлагали квад-сальхов убрать почемуто. Хотя он у нее прекрасно получатся в сезоне. Получился на ОИ.
Дудакову не мешало бы поконкретнее сказать, когда и какой контент Саше предлагали.
А то на ОП все ТШТ от радости скакали после Сашиной пятиквадки. Дудаков чехлы Сашиных коньков целовал.
А сейчас вон оно что выяснилось)))
А сделала много, но грязно, при этом наплевав на всю остальную программу.
Бумажный ЧР не считается.
На одной ветке возмущаетесь грибами, на другой ветке на голубом глазу спрашиваете, почему мол без золота.
А потому)))