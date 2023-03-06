Дзюбу не вызовут в сборную России из-за возраста («СЭ»)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, почему Артем Дзюба не будет вызван в сборную России.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В него вошел 41 футболист. Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в заявку не попал.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», тренерский штаб сборной не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу его возраста.

Сбор пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.

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97 комментариев

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Lavochkin12
Ответ ДМ-1чемпион
Ну наверное потому, что вы их ровесник! А ХА ХА
да, с логикой у тебя, конечно, слабовато
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ДМ-1чемпион
Ответ Football fanat
Сборной сейчас должен руководить КБ Бердыев!!! Натаскать и обучить как следует молодёжь и когда сборная вернётся через пару тройку лет, там будет коллектив способный выходить в плей офф чм и европы на протяжении долгих лет. Вот как надо грамотно поступить Российским футбольным чиновникам
А что! Хорошая мысль.
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sergspartak
Артема Сергеича огорчить - дело обязательное)
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Football fanat
Сборной сейчас должен руководить КБ Бердыев!!! Натаскать и обучить как следует молодёжь и когда сборная вернётся через пару тройку лет, там будет коллектив способный выходить в плей офф чм и европы на протяжении долгих лет. Вот как надо грамотно поступить Российским футбольным чиновникам
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Михаил Стерхов
Столько мусора набрал еще один ни чего бы не решал , видимо знатно унизил Валеру.
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ДМ-1чемпион
Ответ Lavochkin12
почему болельщики Динамо всегда пишут так, как будто им 11 лет? Не безграмотно, а именно вот как-то...
Ну наверное потому, что вы их ровесник! А ХА ХА
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singsinner2
а смысл? когда рф вернут к отборам ему уже будет лет 80
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ДМ-1чемпион
Ответ Ксяоми Ноутов
из-за одного хорошего матча теперь в сборную вызывать?
Вообще то он лучший бомбардир в истории России! И находится в отличной форме.
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Lanc
Не вызвали из-за психологического 12-летнего возраста.
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Ксяоми Ноутов
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА ХА Из-за возраста!? "Старичок" положил 3 "Ростову" на выезде в первом матче чемпионата! Всем же понятно, что Карпин против!
из-за одного хорошего матча теперь в сборную вызывать?
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Костя Маккеев
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Lavochkin12
Ответ ДМ-1чемпион
Я видел этот цирк! Его там Рахимов за руку держал, что бы успокоить, и смеясь говорил что "он за него"! Писарева там чуть кондратий не хватил ! А ХА ХА
почему болельщики Динамо всегда пишут так, как будто им 11 лет? Не безграмотно, а именно вот как-то...
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Ксяоми Ноутов
Ответ Altim
Как же вы задолбали, любители "это-другого"! Вратарь - действительно другое. Они обычно дольше играют. Не слышал о таком?
Шунина можно и не вызывать уже, он и так всю карьеру на очень среднем уровне играл, а теперь тем более, не нужен сборной, которая нигде не играет.
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Wiley Fox
Дзюпа все равномерно поедет на матч

После победы Ирана зайдет в раздевалку к азмуну для традиционного для них празднования
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Overkiller
Ответ Ovi174
Лучше бы деньги от никому не нужных сборов потратили на развитие детского футбола в стране!
"Как в стопятисотый раз написав одну и ту же банальщину нафармить плюсиков" ))
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Лжетрофеич
Интересно: одному мне пох.. ?
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Ответ Dan Kennedy
Вообще, я думаю что идеальное решение для всех - вызов Дзюбы на сборы сборной. Потренироваться, поболеть там за сборную и молодых игроков, пофоткаться с любимым тренером Валерием Георгиевичем. И Доктор Слу снял бы свои бложики, ляпота. Но увы, вызова даже символического нет, закончился конфликт или нет - непонятно.
А когда это "дядька" мог спокойно в чем-то поучаствовать?
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tRIFF
Ответ sergspartak
Довыпендривался Артемка, даже после трешки не вызывают. В 20 году надо было забивать на Евро, а не языком чесать.
И в 2016)
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кабан галльский
да плевать на Дзюбу, где Кокорин????????????????????
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Nick Crosier
Ответ Altim
Как же вы задолбали, любители "это-другого"! Вратарь - действительно другое. Они обычно дольше играют. Не слышал о таком?
Вратарей шесть штук вызвали
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Ivan Petrov
Валерий Карпин- Дзюба пошёл на ...
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Nick Crosier
Серьёзно Да серьёзно Ты что не верил
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Ussaev M
Возраст или Валере не понравилось то что его унизил этот старик?
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ДМ-1чемпион
Ответ Дмитрий9779
Вы бы видели как вчера в студии вспылил Писарев после вопроса о Дзюбе.Прка он тренер, он не даст ему стать лучшим бомбардиром сборной.
Я видел этот цирк! Его там Рахимов за руку держал, что бы успокоить, и смеясь говорил что "он за него"! Писарева там чуть кондратий не хватил ! А ХА ХА
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Altim
Ответ OldRedWhite
Потому и написал , что слышал и несколько раз даже видел !
К чему тогда эти смайлики саркастические были? Сейчас очень модно озвучить какой-нибудь тупой аргумент ,и подкрепить его фразой про "это другое", и вроде как уже заранее высмеял ответ, который может последовать. А разница в таких спорах в 90% случаев действительно есть, но ты её как бы нивелируешь высмеивая, на самом деле не имея реальных аргументов. Очень удобно, только шито белыми нитками.
+3
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