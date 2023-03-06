Стало известно, почему Артем Дзюба не будет вызван в сборную России.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В него вошел 41 футболист. Нападающий « » в заявку не попал.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», тренерский штаб сборной не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу его возраста.

Сбор пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.