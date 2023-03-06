Ондуа в «Ганновере» считают «лжецом» и общаются с ним по почте. Гаэль отказывается тренироваться с командой U23 и не хочет за нее играть (Bild)

Теги Ганновер премьер-лига Англия Д2 Германия Штефан Ляйтль Гаэль Ондуа Футбол

«Ганновер» собирается расторгнуть контракт с Гаэлем Ондуа из-за проблем с дисциплиной.

Как сообщает Bild, в ближайшие дни стороны обсудят прекращение трудовых отношений. Немецкая команда должна будет выплатить полузащитнику около 200 тысяч евро.

Утверждается, что еще в апреле 2022 года Ондуа было сказано, что будущего в команде у него нет, однако игрок отказался от трансфера, несмотря на интерес со стороны «Цюриха», «Сошо», «Осера». Гаэль мечтает выступать в АПЛ.

В клубе Ондуа называют «лжецом» и человеком, который занимается самопиаром, а сам футболист чувствует себя «глубоко уязвленным» из-за сложившейся ситуации.

За жалобы в прессе главный тренер Штефан Ляйтль отстранил игрока с российским паспортом от работы с основной командой. Ондуа отправили заниматься в U23, но он посещает только тренажерный зал, избегает командных тренировок и не хочет играть. При этом полузащитник постоянно находит новые причины для того, чтобы не работать с одноклубниками: жалуется на искусственное поле, говорит, что не хочет отнимать место в составе у молодежи.

Менеджеры «Ганновера» в последнее время общаются с Ондуа только посредством текстовых сообщений – электронной и бумажной почты.

«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»

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51 комментарий

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roni11
Не может быть...он же говорил, что все из за бутс
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Kit244098
За что боролся, на то и напоролся))
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kapitan_kakao
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сюжет для первого кАнала
Бери выше. «Есть тема» для Матча
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Алексей Полиенков
Ответ moldfan
Ох ах как человек рассказывал и заливал, что за позицию его морозят на скамейке, и как он не взирая на это участвует на всех тренировках и работает в зале... Патриот. Все же мы знаем, что Жиров, Проничев играют во второй Бундеслиги, только потому-что поклялись открестится от русских корней и дали клятву на майн кампфе.
Тренироваться ему для себя нужно, чтобы форму не растерять. А Жиров и Проничев публично пророссийскую позицию не озвучивали.
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Stas Nadtochy
Ответ Arty K.
ну, если он вторую Бундеслигу не тянет, какие к остальным вопросы у него 🤡
Именно поэтому его хотели купить три клуба? 🤡🤡🤡
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Abu Ibrahim
Ответ BananaMama
27 лет Карьера - вылетевший Анжи, аутсайдер швейцарской лиги и один более-менее сезон (предыдущий) во второй бундеслиге При этом воротит нос от Цюриха (чемпиона Швейцарии прошлого сезона, если что!) и Осера, считая, что его уровень - АПЛ Мне бы его самооценку
Все может быть , но давай попытаемся взглянуть по другому .
Апрель 2022 года . Вдруг спустя месяц после начала СВО выясняется что игрок проведший 27 игр в сезоне - не нужен клубу .
Почему именно в апреле это выяснилось ? Не летом , когда накупили новичков и (возможно) поставили другие задачи под которые Ондуа перестал вписываться .
Кто знает что там у них на самом деле творится ?
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Алексей Полиенков
Ответ BananaMama
27 лет Карьера - вылетевший Анжи, аутсайдер швейцарской лиги и один более-менее сезон (предыдущий) во второй бундеслиге При этом воротит нос от Цюриха (чемпиона Швейцарии прошлого сезона, если что!) и Осера, считая, что его уровень - АПЛ Мне бы его самооценку
Так это вам немцы так сказали, почему вы думаете, что они говорят правду а не он?
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Андрей Федоров
онуха
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BURNA21
Ответ мяу
за весь сезон сыграл 2 игры из 23, половина которых прошла до чм, но виноваты во всем западные русофобы и триколор на бутсах, конечно же
сыграл мало, это да, но ты же видишь какая ситуация, даже если не срастётся у него с топ лигами, я лично был бы рад увидеть его вновь на полях России)
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Ярик01
Ответ BananaMama
О, как наши мысли совпали! Тоже вспомнил этого клоуна, даже его фамилию вспомнил - Сарамутин (зачем в моей голове столько бесполезной информации?) Но зря вы так скептически, этот Сарамутин после "загнивающей Америки" вполне себе в московский клуб попал. В первом круге этого сезона 10 матчей за Торпедо-2 провел
Вот оттуда он и уже ушёл, играя в newПФЛ. Сейчас без клуба
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Arty K.
ну, если он вторую Бундеслигу не тянет, какие к остальным вопросы у него 🤡
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Natsunoss
Ответ Dan Kennedy
Согласен, лучше вообще не играть, чем перейти в команду ниже его амбиций. Вот ты разобрался, вот ты молодец!
Я то как раз не разобрался, я предполагаю. И да, лучше не играть, чем играть там, где не хочешь, потому что с низкой мотивацией будет сложнее добиться высокого уровня. Это очевидно.
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Гекдениз Кардениз
Ответ melmi
Проклятые капиталисты. Играть не дают, в АПЛ не продают. Свободу Юрию Деточкину
Да там и в Чемпионшипе то он никому не нужен какой там Апл , Осер в вышке Франции играет если о казался то это бракованый негр который не будет играть , а только ныть и ждать у банкомата когда лавеха капнет на счёт
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Natsunoss
Ответ BananaMama
Целую федеральную газету используют на давления аж на самого великого Гаэля Ондуа. Наверное, лично Байден звонит Шольцу и спрашивает каждую неделю "как там Ондуа, выдавили его из Германии? Он должен ответить за эти бутсы!"
Доведение до абсурда - слабый прием для дискуссии, смотрите, я тоже так могу. Ондуа настолько дурачок и подсказать некому, что вместо того, чтобы спокойно перейти зимой в Россию, после хайпа на ЧМ, решил в середине второй половины сезона на ровном месте раздуть скандал, ведь все ждут таких истеричных игроков.
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DrunkSailor
Ответ BananaMama
А мы еще над дзюбами-кокориными смеялись, которые барски заявляли, что в условный Вест Хэм не поедут, им минимум Арсенал или Тоттенхэм подавай. Но Дзюба с Коко хотя бы на уровне РПЛ чего-то добились, а у этого то героя Анжи откуда такое ЧСВ?
Ну Кокорина хотя бы звали в Арсенал, в аренду
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BananaMama
Ответ Ярик01
Да вряд ли в московские клубы, был уже такой кадр, что типа в США за национальность отстранили, мерзкие русофобы, тот даже в ПФЛ не заиграл и не прижился
О, как наши мысли совпали! Тоже вспомнил этого клоуна, даже его фамилию вспомнил - Сарамутин (зачем в моей голове столько бесполезной информации?)
Но зря вы так скептически, этот Сарамутин после "загнивающей Америки" вполне себе в московский клуб попал. В первом круге этого сезона 10 матчей за Торпедо-2 провел
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Veles3101
Опять русских ущемляют! Доколе! Пора проводить ещё пару волн мобилизации и вводить войска
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Партизанен
Ондув видно хочет жирный контракт из РПЛ)))
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градус ненависти
Ответ Аталанта расправила плечи
Пообщался с россиянскими лимитчиками и насмотрелся RT. Хорошо себя продаст теперь в какой-нибудь московский клуб и на федеральных каналах.
Сейчас Терюшков с гордостью пригласит патриота в Химки на госбюджет, за скромные 50% благодарности
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Ярик01
Ответ Аталанта расправила плечи
Пообщался с россиянскими лимитчиками и насмотрелся RT. Хорошо себя продаст теперь в какой-нибудь московский клуб и на федеральных каналах.
Да вряд ли в московские клубы, был уже такой кадр, что типа в США за национальность отстранили, мерзкие русофобы, тот даже в ПФЛ не заиграл и не прижился
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Dan Kennedy
Ответ Natsunoss
Допустить, что правда посередине невозможно, конечно же. Игрок сборной, которая вышла на ЧМ, не имеет права иметь амбиции и должен соглашаться на варианты, которые его не устраивают. Юзер со спортса уже во всем разобрался…
Согласен, лучше вообще не играть, чем перейти в команду ниже его амбиций.

Вот ты разобрался, вот ты молодец!
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градус ненависти
Тащемта как любой, кричащий о «русофобии»
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BananaMama
Ответ Natsunoss
Зачем ему? Он уже разобрался, немцы не могут использовать свою газету для давления на игрока. Это же Европа, а не лапотная Россия.
Целую федеральную газету используют на давления аж на самого великого Гаэля Ондуа. Наверное, лично Байден звонит Шольцу и спрашивает каждую неделю "как там Ондуа, выдавили его из Германии? Он должен ответить за эти бутсы!"
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bedLaM
Ответ BananaMama
27 лет Карьера - вылетевший Анжи, аутсайдер швейцарской лиги и один более-менее сезон (предыдущий) во второй бундеслиге При этом воротит нос от Цюриха (чемпиона Швейцарии прошлого сезона, если что!) и Осера, считая, что его уровень - АПЛ Мне бы его самооценку
Билд же пишет исключительно правду, боюсь как там было на самом деле мы не узнаем.
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Natsunoss
Ответ раскаявшийся жиробас
давно заглядывал в таблицу и смотрел, где Цюрих находится? любой здравомыслящий человек не поедет туда сейчас
Зачем ему? Он уже разобрался, немцы не могут использовать свою газету для давления на игрока. Это же Европа, а не лапотная Россия.
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