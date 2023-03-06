«Ганновер» собирается расторгнуть контракт с из-за проблем с дисциплиной.

Как сообщает Bild, в ближайшие дни стороны обсудят прекращение трудовых отношений. Немецкая команда должна будет выплатить полузащитнику около 200 тысяч евро.

Утверждается, что еще в апреле 2022 года Ондуа было сказано, что будущего в команде у него нет, однако игрок отказался от трансфера, несмотря на интерес со стороны «Цюриха», «Сошо», «Осера». Гаэль мечтает выступать в .

В клубе Ондуа называют «лжецом» и человеком, который занимается самопиаром, а сам футболист чувствует себя «глубоко уязвленным» из-за сложившейся ситуации.

За жалобы в прессе главный тренер отстранил игрока с российским паспортом от работы с основной командой. Ондуа отправили заниматься в U23, но он посещает только тренажерный зал, избегает командных тренировок и не хочет играть. При этом полузащитник постоянно находит новые причины для того, чтобы не работать с одноклубниками: жалуется на искусственное поле, говорит, что не хочет отнимать место в составе у молодежи.

Менеджеры « » в последнее время общаются с Ондуа только посредством текстовых сообщений – электронной и бумажной почты.

«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»