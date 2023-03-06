Ондуа в «Ганновере» считают «лжецом» и общаются с ним по почте. Гаэль отказывается тренироваться с командой U23 и не хочет за нее играть (Bild)
«Ганновер» собирается расторгнуть контракт с Гаэлем Ондуа из-за проблем с дисциплиной.
Как сообщает Bild, в ближайшие дни стороны обсудят прекращение трудовых отношений. Немецкая команда должна будет выплатить полузащитнику около 200 тысяч евро.
Утверждается, что еще в апреле 2022 года Ондуа было сказано, что будущего в команде у него нет, однако игрок отказался от трансфера, несмотря на интерес со стороны «Цюриха», «Сошо», «Осера». Гаэль мечтает выступать в АПЛ.
В клубе Ондуа называют «лжецом» и человеком, который занимается самопиаром, а сам футболист чувствует себя «глубоко уязвленным» из-за сложившейся ситуации.
За жалобы в прессе главный тренер Штефан Ляйтль отстранил игрока с российским паспортом от работы с основной командой. Ондуа отправили заниматься в U23, но он посещает только тренажерный зал, избегает командных тренировок и не хочет играть. При этом полузащитник постоянно находит новые причины для того, чтобы не работать с одноклубниками: жалуется на искусственное поле, говорит, что не хочет отнимать место в составе у молодежи.
Менеджеры «Ганновера» в последнее время общаются с Ондуа только посредством текстовых сообщений – электронной и бумажной почты.
«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»
Апрель 2022 года . Вдруг спустя месяц после начала СВО выясняется что игрок проведший 27 игр в сезоне - не нужен клубу .
Почему именно в апреле это выяснилось ? Не летом , когда накупили новичков и (возможно) поставили другие задачи под которые Ондуа перестал вписываться .
Кто знает что там у них на самом деле творится ?
Но зря вы так скептически, этот Сарамутин после "загнивающей Америки" вполне себе в московский клуб попал. В первом круге этого сезона 10 матчей за Торпедо-2 провел
Вот ты разобрался, вот ты молодец!