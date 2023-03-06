Убыток СКА за год – 330,4 млн рублей. Клуб ушел в минус впервые с 2017-го
СКА закончил 2022 год с убытком.
По итогам прошедшего года красно-синие зафиксировали убыток в размере 330,4 миллиона рублей, следует из финансового отчета клуба. Годом ранее СКА получил прибыль в 426,4 млн рублей.
Выручка СКА за отчетный период выросла на 5,7% - до 6,45 млрд рублей. Себестоимость продаж (расходы клуба) увеличилась на 8,9% и составила 3,98 млрд рублей.
Коммерческие расходы клуба выросли на 29% и составили до 1,58 млрд рублей. Управленческие расходы тоже возросли – до 423,9 млн рублей (на 12,6% больше, чем годом ранее).
Поступления в клуб составили 6,29 млрд рублей. Из них 6,14 млрд пришлось на повседневную деятельность клуба, еще 123 млн рублей составили «прочие поступления». Расходы на оплату труда возросли на 13% - до 3,22 млрд рублей.
СКА закончил год с убытком впервые с 2017-го. Тогда петербуржцы потеряли 1,06 млрд рублей.
Вечная схема
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