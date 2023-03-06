Убыток СКА за год – 330,4 млн рублей. Клуб ушел в минус впервые с 2017-го

Теги СКА Газпром КХЛ Газпромэкспорт кризис деньги Хоккей

СКА закончил 2022 год с убытком. 

По итогам прошедшего года красно-синие зафиксировали убыток в размере 330,4 миллиона рублей, следует из финансового отчета клуба. Годом ранее СКА получил прибыль в 426,4 млн рублей.

Выручка СКА за отчетный период выросла на 5,7% - до 6,45 млрд рублей. Себестоимость продаж (расходы клуба) увеличилась на 8,9% и составила 3,98 млрд рублей.

Коммерческие расходы клуба выросли на 29% и составили до 1,58 млрд рублей. Управленческие расходы тоже возросли – до 423,9 млн рублей (на 12,6% больше, чем годом ранее).

Поступления в клуб составили 6,29 млрд рублей. Из них 6,14 млрд пришлось на повседневную деятельность клуба, еще 123 млн рублей составили «прочие поступления». Расходы на оплату труда возросли на 13% - до 3,22 млрд рублей.

СКА закончил год с убытком впервые с 2017-го. Тогда петербуржцы потеряли 1,06 млрд рублей.

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61 комментарий

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Vadoniy
А это с учётом всей вертикали или только клуб кхл?
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timohin
Газпром возместит СКА! А народ - Газпрому)
Вечная схема
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Валерий Питерский
Иннокентий, вы уже пожилой человек. Вам нервничать строго запрещено, может быть по этой причине вы ограничили мои комменты? Так я вам и не собирался сердце разбивать, дорогой Кеша. Но, писать мне и потом ограничить доступ мне - это согласитесь, как-то странно. Или вам односторонняя связь по душе. Дело ваше)
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Margor
Все это рухнет
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Валерий Питерский
Кешка динамик гей!
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Booligan
Ответ Prokuror Prokurorov
Новость - чистый кликбейт, который хомяки с радостью проглатили. В КХЛ каждый клуб априори убыточен, ну или в лучшем случае держится около 0. Хоккейный клуб - игрушка для богатых дяденек. Особенно, когда речь заходит о грандах вроде армейских командах, или всяких Ак Барсов, с ММГ и СЮ.
каким образом тогда данный клуб хотя бы формально был прибыльный последние 5 лет?
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Валерий Питерский
Ответ Garrus.Ru
Автор сам вник в приведенные цифры перепечатанной статьи? Все в кучу- поступление, выручка, себестоимость продаж, расходы.. попробуйте свести в баланс)))
Ну, кто здесь бухгалтер? Давай считать🤣
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Prokuror Prokurorov
Новость - чистый кликбейт, который хомяки с радостью проглатили. В КХЛ каждый клуб априори убыточен, ну или в лучшем случае держится около 0. Хоккейный клуб - игрушка для богатых дяденек. Особенно, когда речь заходит о грандах вроде армейских командах, или всяких Ак Барсов, с ММГ и СЮ.
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Валерий Питерский
Какой Кешка недоступный и крайне обидчивый. Бабы что ли не дают? Ыыы🤣
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Garrus.Ru
Автор сам вник в приведенные цифры перепечатанной статьи? Все в кучу- поступление, выручка, себестоимость продаж, расходы.. попробуйте свести в баланс)))
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ogent
Ответ Александр Невский
А у Авангарда наооборот плюс 300 миллонов .
Опять забыл принять таблетки?
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Вячеслав Суворов
Зарплатную ведомость в студию!
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Ярик01
Потрачено на персонал - 3 218 млн. руб. за год.
Потолок зарплат при этом - 900 млн рублей

Возможно, что уборщицы получили лишние 2,3 млрд. рэ. ...
+2
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Кеша
Ответ Алексей Каракорум
01/02 16место,02/03 13место,03/04 14 место,04/05 12 место,05/06 13 место,06/07 14 место.Как то жидковато для флагмана ,как такой аргумент? А после пришел газпром ,ввалил лярды и то флагман умудрялся отскакивать регулярно от Спартаков да Динам РИг всех и не упомнишь.Вот до Газпрома флагман тусил там где ему и место что видно по выписке)
У них на такие вопросы нет ответов .
+4
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sokolok
Ответ Валерий Питерский
Кто бы ни был у руля команды - СКА всегда топ и флагман нашего хоккея. Можете минусовать в бессильной злобе. Аргументов нема)
Есть такие аргументы, напомни места СКА, до прихода Газпрома))) хотя может тебе лет 13, тогда понятно
+4
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Кеша
Ответ Evgeny Trifonov
интересно кому они остальные 2,3 млрд рублей платят.
Этого я не знаю .
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Владимир Ватутин
Ответ Bergkamp007
Как решать проблему будем, Роман? С протянутой рукой к Миллеру?
К папе,он миллиардер, и сам он миллионер ,так что не пропадёт
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Evgeny Trifonov
Ответ Кеша
У СКА 850 млн на зарплату по-моему /-
интересно кому они остальные 2,3 млрд рублей платят.
+3
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Кеша
Ответ Evgeny Trifonov
а напомните сколько "потолок" зарплат сейчас в лиге? просто затраты на зарплату в 3млрд выглядят космосом, да я понимаю что это не только зарплата игроков. Но сомневаюсь что большая часть идёт менеджменту и уборщицам на базе
У СКА 850 млн на зарплату по-моему /-
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Evgeny Trifonov
а напомните сколько "потолок" зарплат сейчас в лиге? просто затраты на зарплату в 3млрд выглядят космосом, да я понимаю что это не только зарплата игроков. Но сомневаюсь что большая часть идёт менеджменту и уборщицам на базе
+1
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Сергей Низовкин
Ответ Валерий Питерский
Кто бы ни был у руля команды - СКА всегда топ и флагман нашего хоккея. Можете минусовать в бессильной злобе. Аргументов нема)
Вот именно нашего больше он никому не нужен этот хоккей????
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Алексей Каракорум
Ответ Валерий Питерский
Кто бы ни был у руля команды - СКА всегда топ и флагман нашего хоккея. Можете минусовать в бессильной злобе. Аргументов нема)
01/02 16место,02/03 13место,03/04 14 место,04/05 12 место,05/06 13 место,06/07 14 место.Как то жидковато для флагмана ,как такой аргумент? А после пришел газпром ,ввалил лярды и то флагман умудрялся отскакивать регулярно от Спартаков да Динам РИг всех и не упомнишь.Вот до Газпрома флагман тусил там где ему и место что видно по выписке)
+8
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eltempo87
Ну понятно Европе то не играют 😅
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Кеша
Ответ Валерий Питерский
Кто бы ни был у руля команды - СКА всегда топ и флагман нашего хоккея. Можете минусовать в бессильной злобе. Аргументов нема)
Без Газпрома вы вообще никто ))). Вы даже с Газпромом со сборной мира на 2 КГ сподобились . Флагман , сколько воспитали хоккеистов мирового уровня ? Ноль. За все время через СКА прошли 12 игроков НХЛ от Яшина и Набокова , до Афиногенова и Войнова .
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BeastI666I
Ответ Bergkamp007
Они личные деньги никогда не дадут
сыне не жалко и зачем личные?
0
-1
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