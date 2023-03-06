Фанат, выбежавший на поле во время игры «Ливерпуля» с « », попал в полицию.

16-летний болельщик во время игры на « » в 26-м туре прорвался к газону и направился к празднующим гол игрокам «Ливерпуля», но поскользнулся и сбил защитника . Стюарды скрутили нарушителя и увели.

Фанат был задержан правоохранительными органами, а « » сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион, если зритель будет признан виновным в нарушении закона. Ограничение также может быть распространено на все арены АПЛ.

Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле после 7-го гола в ворота «МЮ», поскользнулся и сбил Робертсона. Клопп разозлился – его успокоил лайнсмен

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?