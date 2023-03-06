«Ливерпуль» пожизненно запретит 16-летнему фанату, сбившему Робертсона, посещать «Энфилд». Болельщик задержан полицией

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия болельщики Эндрю Робертсон Футбол

Фанат, выбежавший на поле во время игры «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед», попал в полицию.

16-летний болельщик во время игры на «Энфилде» в 26-м туре АПЛ прорвался к газону и направился к празднующим гол игрокам «Ливерпуля», но поскользнулся и сбил защитника Эндрю Робертсона. Стюарды скрутили нарушителя и увели.

Фанат был задержан правоохранительными органами, а «Ливерпуль» сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион, если зритель будет признан виновным в нарушении закона. Ограничение также может быть распространено на все арены АПЛ.

Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле после 7-го гола в ворота «МЮ», поскользнулся и сбил Робертсона. Клопп разозлился – его успокоил лайнсмен

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

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61 комментарий

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Semen B
Ответ pashka_86
Он же подскальзнулся а не специально его сбил 🤷🏼‍♂️ то же мне нападение века 😆 у нас тут малолеток мигранты толпой избивают до полусмерти а потом оказывается что они просто защищали свой бизнес
Даже тут прилетают))
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garp
Ответ Shamarin
Англия небольшая, будет по выездам за Ливером кататься. Ничего страшного.
небольшая?!?!
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Алекс Я
Ответ pashka_86
Он же подскальзнулся а не специально его сбил 🤷🏼‍♂️ то же мне нападение века 😆 у нас тут малолеток мигранты толпой избивают до полусмерти а потом оказывается что они просто защищали свой бизнес
*Мигранты избивают малолеток*-ты ничего не попутал?
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Wasilij Petrow
Показательная порка. Не исключаю, что когда-н. амнистируют, но сегодня клуб должен был проявить жесткость. Больно много стало желающих на халяву засветиться на публике.
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stif 95
Фанат сделал то что не смог сделать ни один защитник МЮ , респект
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molot p
не ну тут по любому в англии фанайди надо вводить, глупые англичане не догадались
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Iaroslav_florence
Ответ Caterina
За что так жестоко, он же не со зла. И Робертсон жив-здоров.
Также само в матче Ливерпуля на Суперкубок УЕФА выбежал и неудачно прыгнул на группу празднующих игроков Ливерпуля и привел к легкой травме вратаря Ливерпуля. Тогда был травмирован основной вратарь Алиссон, и под угрозой оказалось участие второго вратаря в следующем матче Ливерпуля
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avAngard
Да ничего не будет, пожурят чуть, на пару лет забанят, потом простят. Пожизненно слишком жёстко для них, тем более если выяснится ято не хотел сбивать
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Vinnipukh Vinni
Ответ Red Line
нет, это не фанайди, ни по сути, никак) аккаунт имеется ввиду на сайте клуба для покупки абонов.
Это понятно. Ну а в чём суть фан айди? Создать болельщику аккаунт и банить, если что-то не нравится.
В новости написано, что его могут забанить не только на Энфилде, но и вообще в АПЛ.
Угадай с трёх раз, как это возможно сделать технически, как на других стадионах узнают, что он - это он.
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Нейтральный критик
В принципе, любого такого выбежавшего на поле нужно банить пожизненно.
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Tpy6kaMerlina
До 21 было бы умнее
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Арман Мартиросян
Ответ Lavinka
Будут 2 игры на Траффорде играть . Согласны .
Не, на Энфилде автоматом 3-0. Думаю все довольны будут)
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pashka_86
Он же подскальзнулся а не специально его сбил 🤷🏼‍♂️ то же мне нападение века 😆 у нас тут малолеток мигранты толпой избивают до полусмерти а потом оказывается что они просто защищали свой бизнес
+5
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Амин Чич
Ответ a2wai
Да, командой ошибся, вместо Кристал Пэласа выбрал Ливерпуль.
Причём тут Пэлас, если Эрик в тот момент играл за МЮ!? не получилось с умничать?
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serg63
Теперь он не сможет вырасти в "Гулливера". И это хорошо.
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Red Line
Ответ Vinnipukh Vinni
а «Ливерпуль» сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион ------------ По сути он есть, просто не называется fan id
нет, это не фанайди, ни по сути, никак)
аккаунт имеется ввиду на сайте клуба для покупки абонов.
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OrenSky
Ответ Арман Мартиросян
Малолетний дурачок просто, но пожизненно это очень жёстко. Лучше бы запретили до совершеннолетия, успел бы осмыслить все.
Согласен, пожизненно это слишком жестко! Ну сглупил по молодости, бывает…
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papa buba diop
Ответ luu
Будет ходить теперь на Эвертон
На Зенит. В Питере ФанАйди отменят скоро.
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benjamin92
Ответ Lavinka
Неужели всем тем кто выбегает на поле в обычной обуви невдомёк что упасть на газоне и нанести травму игроку очень легко .
В следующий раз будет умнее и наденет бутсы )
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Caterina
За что так жестоко, он же не со зла. И Робертсон жив-здоров.
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Shamarin
Ответ Арман Мартиросян
Малолетний дурачок просто, но пожизненно это очень жёстко. Лучше бы запретили до совершеннолетия, успел бы осмыслить все.
Англия небольшая, будет по выездам за Ливером кататься. Ничего страшного.
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micka
Ответ luu
Будет ходить теперь на Эвертон
И хорошо!
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Dm Kznts
витьку запретят матчи?
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Vinnipukh Vinni
Ответ XXXVI
А вот если бы был fan id!
а «Ливерпуль» сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион
------------
По сути он есть, просто не называется fan id
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a2wai
Ответ Амин Чич
Это внук Эрика Контона, у него просто наведение сбилось
Да, командой ошибся, вместо Кристал Пэласа выбрал Ливерпуль.
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