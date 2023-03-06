«Ливерпуль» пожизненно запретит 16-летнему фанату, сбившему Робертсона, посещать «Энфилд». Болельщик задержан полицией
Фанат, выбежавший на поле во время игры «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед», попал в полицию.
16-летний болельщик во время игры на «Энфилде» в 26-м туре АПЛ прорвался к газону и направился к празднующим гол игрокам «Ливерпуля», но поскользнулся и сбил защитника Эндрю Робертсона. Стюарды скрутили нарушителя и увели.
Фанат был задержан правоохранительными органами, а «Ливерпуль» сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион, если зритель будет признан виновным в нарушении закона. Ограничение также может быть распространено на все арены АПЛ.
Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле после 7-го гола в ворота «МЮ», поскользнулся и сбил Робертсона. Клопп разозлился – его успокоил лайнсмен
В новости написано, что его могут забанить не только на Энфилде, но и вообще в АПЛ.
Угадай с трёх раз, как это возможно сделать технически, как на других стадионах узнают, что он - это он.
аккаунт имеется ввиду на сайте клуба для покупки абонов.
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По сути он есть, просто не называется fan id