Хабиб опроверг слухи о создании команды по ММА в «ПСЖ»: «Я даже не в курсе»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о появлении команды по ММА в «ПСЖ».
«Я даже не в курсе. Буду знать теперь», – написал Хабиб в соцсетях.
Ранее в соцсетях появились слухи о желании президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи создать в клубе команду бойцов смешанного стиля и сделать Хабиба Нурмагомедова центральной фигурой в проекте.
«ПСЖ» и Хабиб Нурмагомедов планируют открыть команду по ММА (The AB Show)
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