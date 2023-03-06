Хабиб опроверг слухи о создании команды по ММА в «ПСЖ»: «Я даже не в курсе»

Теги ПСЖ UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Нассер Аль-Хелайфи Бокс/MMA/UFC

 Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о появлении команды по ММА в «ПСЖ».

«Я даже не в курсе. Буду знать теперь», – написал Хабиб в соцсетях.

Ранее в соцсетях появились слухи о желании президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи создать в клубе команду бойцов смешанного стиля и сделать Хабиба Нурмагомедова центральной фигурой в проекте.

«ПСЖ» и Хабиб Нурмагомедов планируют открыть команду по ММА (The AB Show)

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Значит, скоро будет и в Барселоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avAngard
Ответ Амин Чич
Неймара если отправят в нокдаун, то он докрутится до самой Эйфелевой башни
Эта птица долетит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Неймар спарринг-партнёр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гудков
Ответ fbd
Это был другой Хабиб, который про ягоду малинку поет
Я думал это Люба Успенская
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Амин Чич
Еще и Хасбика пусть наймут, будет дублером Месси
В основу вместо Неймара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Еще и Хасбика пусть наймут, будет дублером Месси
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Это был другой Хабиб, который про ягоду малинку поет
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Неймара если отправят в нокдаун, то он докрутится до самой Эйфелевой башни
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
История о том как желание Нассера дошло до Хабиба и теперь он в курсе.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximilian_15
Раньше хотели на базе хоккейного Витязя создать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий