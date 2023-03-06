Хабиб опроверг слухи о создании команды по ММА в «ПСЖ»: «Я даже не в курсе»

Бывший чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о появлении команды по ММА в «ПСЖ».

«Я даже не в курсе. Буду знать теперь», – написал Хабиб в соцсетях.

Ранее в соцсетях появились слухи о желании президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи создать в клубе команду бойцов смешанного стиля и сделать центральной фигурой в проекте.

«ПСЖ» и Хабиб Нурмагомедов планируют открыть команду по ММА (The AB Show)