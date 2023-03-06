Широков стал генеральным директором «Сатурна»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу трансферы Вторая лига Краснодар Футбол

Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна».

Об этом сообщил Константин Климов, занимавший эту должность ранее.

«Роман Широков стал директором «Сатурна». Я с 3 марта не числюсь на этой должности, вместо меня пришел Широков.

У нас есть планы с приходом Романа Николаевича по спонсорам и не только, которые хотят его видеть директором клуба. Я остаюсь в структуре клуба и буду его заместителем.

Контракт заключили на пять лет. Официально Роман Николаевич с сегодняшнего дня вступил на должность директора. Теперь о всех вопросах на тему о том, как будет развиваться клуб, связывайтесь с Романом», – сказал Климов.

После окончания игровой карьеры Широков, выступавший за «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и сборную России, занимал пост спортивного директора в «Химках» и «Динамо». Он не работал в футболе с 2019 года.

«Сатурн» занимает 5-е место в турнирной таблице 3-й зоны Второй лиги. У команды из Раменского 37 очков после 22 матчей.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]

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60 комментариев

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a2wai
Астрологи предвещают увеличенное количество нападений на судей в подтрибунке.
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rospierdolator
Ответ алексей любовь
Широков, двойка!
дуойка
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Сергей Лебедев
Ответ Severfan
наберёт в команду Жедеров и кулаками пробъёт себе путь в РПЛ
Жан-Жедер... почувствуй себя старым😔😉
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nebolela
А судьи по другому не понимают...
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Игорь Новиков
Ответ CoMoBo3
рособществу 😎
В том числе. По крайне мере, к той его части, которая в большинстве явном сейчас.
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Сергей Галынский
Шишкан денег выделил из общака,что ли?
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Рюмашкин
Ну это по прибавка 5 тысяч к оф зарплате..
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ivica_sprut
Шишкан достойную замену нашёл
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Иван1984
В Раменском сиди етп!!
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алексей любовь
Широков, двойка!
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Capitan_RAF
Ответ rarog
Это будет первый случай,когда у футбольного клуба будет не бюджет а общак
я тебя огорчу, но не первый и даже не первый в истории Сатурна. там в клубе много интересных историй и слухов обитает
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Capitan_RAF
Ответ Shadow1882
С одной стороны верно, а с другой - когда вы в последний раз вспоминали и обсуждали Сатурн?
Каждый раз, когда речь заходит об их базе в Подмосковье, достаточно неплохой.
p.s. для меня Сатурн немного культовая команда, это первый клуб РПЛ, которую я видел вживую.
p.s.s. а ещё я в ФМ прошлом выдал сезон с 0 поражений в ФНЛ 2 за него ...
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kokakoka
И фан айди у него есть. Как у порядочного человека, который никогда не бил судей.
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Арсений Элин
Рома будет теперь с судьями работать?))
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Злобный Конь
Ответ Severfan
наберёт в команду Жедеров и кулаками пробъёт себе путь в РПЛ
Ксьати,а ведь ту пару защитников, Жан - Жедер, рассматривали как усиление для сборной России. Как чуть раньше - Тчуйссе.
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Александр Гуреу
Ответ Андрей Федоров
точно первый?))
Он ещё тогда смотрел мультики в лучшем случае) это народ кому 35/40 + лет помнят)))
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Александр Володин
Ответ MachineGunKelly
в Химках и Динамо успел поработать
Ну в Химках понятно, он друган Правительства МО, родом из Истры, бывший советник министра спорта, сейчас в хоккей за сборную звезд Московской области играет, теперь Сатурн из Раменского - все по блату. А в Динамо он и года не просидел, его убрали. Профсоюз футболистов он возглавлял когда футболистом был, но это то ещё сборище с Дзюбой и Березуцким - орган, который не сделал ничего, ширма. Так что по факту у него одно спортивное, скажем так, провальное назначение в Динамо, а остальное - по блату, прости Господи, в Химках Садыгова и дружба с Терюшковым. Новиков так пишет, будто на него спрос есть с его бекграундом)
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CoMoBo3
Ответ Игорь Новиков
То, что Широков постоянно получает какие-то назначения с его-то бэкграундом, - ну это просто приговор росфутболу.
рособществу 😎
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Binnipux
Сатурн,раменское,великолепный стадион,достаточно крепкая команда была,эх были же времена!!((((
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rospierdolator
прошу не удаляйте коммент, он должен быть в топе
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BRAZILEC
а мог бы дома сидеть, епт
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Юра Крюк
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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Злобный Конь
Ответ Shadow1882
С одной стороны верно, а с другой - когда вы в последний раз вспоминали и обсуждали Сатурн?
Постоянно вспоминал о нём. Хотя бы потому что там была первая уютная арена европейского образца : без беглвых дорожек,трибуны прямо у поля ...
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rospierdolator
Лучше бы дома сидел, ёпта....
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rospierdolator
КТО стал генеральным диретором САМОГО САТУРНА????
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