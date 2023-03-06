Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна».

Об этом сообщил Константин Климов, занимавший эту должность ранее.

« стал директором « ». Я с 3 марта не числюсь на этой должности, вместо меня пришел Широков.

У нас есть планы с приходом Романа Николаевича по спонсорам и не только, которые хотят его видеть директором клуба. Я остаюсь в структуре клуба и буду его заместителем.

Контракт заключили на пять лет. Официально Роман Николаевич с сегодняшнего дня вступил на должность директора. Теперь о всех вопросах на тему о том, как будет развиваться клуб, связывайтесь с Романом», – сказал Климов.

После окончания игровой карьеры Широков, выступавший за « », « », , « » и сборную России, занимал пост спортивного директора в «Химках» и «Динамо». Он не работал в футболе с 2019 года.

«Сатурн» занимает 5-е место в турнирной таблице 3-й зоны . У команды из Раменского 37 очков после 22 матчей.

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