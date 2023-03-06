Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»
Фанаты «Зенита» призвали посетить матч Фонбет Кубка России с «Динамо».
«Впереди у всех нас матч на Кубок страны – 15 марта в 20:00 против московского «Динамо». Матч, где не будет Fan ID и еще не будет концертной сцены на месте «Виража», анонсированной клубом.
Искренне призываем всех – и фанатов, и болельщиков «Зенита», кто разделяет взгляды о вредоносности закона для отечественного футбола, – на матч с «Динамо» купить билет и прийти на трибуну D! На «Вираж»! На любой ярус! На цветах, с флагами, готовыми поддерживать команду, чтобы напомнить всем, как должны выглядеть стадион и поддержка «Зенита»!
Мы искренне верим в полные трибуны стадиона в день, когда нет «собачьего паспорта»! Пусть это будет праздник футбола и праздник человека, чью любовь к «Зениту» нельзя купить или навязать!» – говорится в телеграм-канале «Ландскрона», объединения фанатов «Зенита».
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А быдло боится, что теперь его за жопку схватить могут.
Вообщем, вы можете пыхтеть сколько угодно, но на стадионе без вас было очень классно.
Но Ленин дал людям беспалтное образование и медицину... а этот *ин - забрал. Ирония судьбы )))
Все-таки борьба с быдлом даёт свои плоды.
На сколько же вы не понимаете как работает госмашина. Просто ужас какой то.
Бгг
400 рублей за три билета (1 взрослый, 2 детских) на Нижний Новгород, угловой сектор Нижний ярус (на верх не продавали), получили три порции еды в подарок (Лимонад, попкорн, сосиска в тесте огромная). Было очень круто.
Рядом всю игру барабанщик стучал в свой барабан.
Атмосфера была отличная.