Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Газпром Арена (Крестовский) Ландскрона стадионы Fan ID Футбол

Фанаты «Зенита» призвали посетить матч Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Впереди у всех нас матч на Кубок страны – 15 марта в 20:00 против московского «Динамо». Матч, где не будет Fan ID и еще не будет концертной сцены на месте «Виража», анонсированной клубом.

Искренне призываем всех – и фанатов, и болельщиков «Зенита», кто разделяет взгляды о вредоносности закона для отечественного футбола, – на матч с «Динамо» купить билет и прийти на трибуну D! На «Вираж»! На любой ярус! На цветах, с флагами, готовыми поддерживать команду, чтобы напомнить всем, как должны выглядеть стадион и поддержка «Зенита»!

Мы искренне верим в полные трибуны стадиона в день, когда нет «собачьего паспорта»! Пусть это будет праздник футбола и праздник человека, чью любовь к «Зениту» нельзя купить или навязать!» – говорится в телеграм-канале «Ландскрона», объединения фанатов «Зенита».

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64 комментария

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Александр Жердин
Ответ СержМиранэн
"собачий паспорт" ? ну, ребята, вы сами так себя назвали...
Хочешь услышать, как называют тех ,кто придумал эти паспорта? Боюсь, ни одна самая гуманная модерация не пропустит.
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Спорт онлайн
Ответ ЭмильК
Кстати ещё стоит отметить отсутствие привычного мата-перемата на трибунах. Все-таки борьба с быдлом даёт свои плоды.
А кому ругаться? Два человека на трибуне)) а интершум не умеет......красотища, ветер по пустотам гуляет😁
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ЭмильК
Ответ Volgogradets
быдло - это кто идёт оформлять себе этот цифровой ошейник по указке,бгг
Нет, порядочному человеку бояться нечего.
А быдло боится, что теперь его за жопку схватить могут.
Вообщем, вы можете пыхтеть сколько угодно, но на стадионе без вас было очень классно.
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Julia_Lawyer
Ответ Витольд Бубеный
Нашли где принципы свои проявлять, оформили да и болейте дальше, в чем проблема оформить Fan ID?
Для меня проблемы нет. Но может вы ответите, для чего мне нужно это делать? У меня есть договор с клубом и стадионом на оказание ими мне услуг. Я проавансировала клуб еще в мае. Зачем мне пропуск на стадион?
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Ходор
Аж на слезу пробило...
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АГОШКИН Алексей
Ответ СИ
А тех кто придумал и тех кто поддерживал или внедрял и только в футболе а это, в том числе, руководство футбола - это Митрофанов и Алаев - уволить и взыскать с них потраченные деньги на внедрение Fan id и возместить убытки клубам из за снижения посещаемости.
Они ответят,что не при чем был 9акон с них взятки гладки. Читал про Италию там тоже пытались ввести фан ,но через год все владельцы клубов взбунтовались т.к болельщики ушли и не было прибыли,а платить всем нужно и его быстренько отменили. А в Турции такое же тоталитарное государство и клубы государственные и там все прошло,вес им не нужно зарабатывать на болельщиках ,клубы деньги от государства и так получат.
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BeastI666I
Ответ Вячеслав Александров
Так будут факты того, что Зенит это Единая Россия? Какую то ересь пишете. Где связь-то? Факты?
Путин - Питер - Зенит - Единая Россия. Ты как вообще? с головй дружишь?
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Вячеслав Александров
Ответ BeastI666I
Питерские потому что все топовые места во власти заняли... ты с луны что-ли?
Так будут факты того, что Зенит это Единая Россия? Какую то ересь пишете. Где связь-то? Факты?
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СержМиранэн
дарю подсказку, власть предержащим ,как выйти из ситуевины. Готовое коммюнике: " Сравнив, в ходе эксперимента, посещаемость матчей кубка РФ без фан ИД и посещаемость матчей чемпионата РФ с фан ИД, мы пришли к мнению о нецелесообразности его введения ".
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Volgogradets
Ответ ЭмильК
Кстати ещё стоит отметить отсутствие привычного мата-перемата на трибунах. Все-таки борьба с быдлом даёт свои плоды.
быдло - это кто идёт оформлять себе этот цифровой ошейник по указке,бгг
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BeastI666I
Ответ Andrey Bokov
ну а у меня другое мнение))
я и не спорю. мы здесь лишь обмениваемся мнениями.
Но Ленин дал людям беспалтное образование и медицину... а этот *ин - забрал. Ирония судьбы )))
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СержМиранэн
Ответ Eric_Cartman
А чем игры кубка безопаснее, раз там id не надо 🤣
тужа ваще никто не ходит.
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ЭмильК
Ответ Volgogradets
хот-дог и кокошник напялил на себя? бгг
Кстати ещё стоит отметить отсутствие привычного мата-перемата на трибунах.
Все-таки борьба с быдлом даёт свои плоды.
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СержМиранэн
"собачий паспорт" ? ну, ребята, вы сами так себя назвали...
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schwein
Ответ Andrey Sobanin
Ну по себе не надо других мерять... Лично я не против этой бумажки. Против те кто приходит на матч побухать, подраться... Вот и пусть по кабакам болеют...
хороший мальчик, держи 30 рублей
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Andrey Bokov
Ответ BeastI666I
это которая? и хуже этой власти не было еще... лично мое мнение.
ну а у меня другое мнение))
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schwein
Ответ СИ
А тех кто придумал и тех кто поддерживал или внедрял и только в футболе а это, в том числе, руководство футбола - это Митрофанов и Алаев - уволить и взыскать с них потраченные деньги на внедрение Fan id и возместить убытки клубам из за снижения посещаемости.
>а это, в том числе, руководство футбола
На сколько же вы не понимаете как работает госмашина. Просто ужас какой то.
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несахар
Много недовольных. Посмотрим, прогнется ли власть. Власть очень не любит давать заднюю, не любит показывать слабость, а то ж народ может войти во вкус и потребовать потом еще что-то.
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Pigmalion
Ответ schwein
Не реагируйте на это. Мне иногда кажется, что это тестовая версия ChatGPT, куда загрузили всего пару десятков популярных слов.
Ну так-то, Бист и вайли фокс - два самых классных и удивительных шиза на спортсру. Жалко, что первый меня в ЧС добавил.
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Игорь Чернецов
Козлячья позиция виража((
Бгг
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SpiritDM
Ответ Volgogradets
все тебя послушают, ага
Да почему бы и нет. Я даже лучше придумал, совместный перформанс на Д трибунах какой нибудь
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СИ
Ответ АГОШКИН Алексей
По факту все правильно,только им уже все равно,кто придумал все это. Пока подконтрольные СМИ будут молчать ничего не изменится. Вчера посмотрел на футболе или как передача называется на первом ,так там ни слова не сказали про посещаемость,это позор!!!
А тех кто придумал и тех кто поддерживал или внедрял и только в футболе а это, в том числе, руководство футбола - это Митрофанов и Алаев - уволить и взыскать с них потраченные деньги на внедрение Fan id и возместить убытки клубам из за снижения посещаемости.
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Volgogradets
Ответ ЭмильК
Фиг знает, оформил за тридцать минут паспорт на себя и двоих мелких, сходил в соседний МФЦ - ещё тридцать минут. 400 рублей за три билета (1 взрослый, 2 детских) на Нижний Новгород, угловой сектор Нижний ярус (на верх не продавали), получили три порции еды в подарок (Лимонад, попкорн, сосиска в тесте огромная). Было очень круто. Рядом всю игру барабанщик стучал в свой барабан. Атмосфера была отличная.
хот-дог и кокошник напялил на себя? бгг
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ЭмильК
Фиг знает, оформил за тридцать минут паспорт на себя и двоих мелких, сходил в соседний МФЦ - ещё тридцать минут.
400 рублей за три билета (1 взрослый, 2 детских) на Нижний Новгород, угловой сектор Нижний ярус (на верх не продавали), получили три порции еды в подарок (Лимонад, попкорн, сосиска в тесте огромная). Было очень круто.
Рядом всю игру барабанщик стучал в свой барабан.
Атмосфера была отличная.
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слесарь Гавриленко
Ответ Michael_Monza
Комментарий удален модератором
фан ID приобрели?
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