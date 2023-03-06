Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»

Фанаты «Зенита» призвали посетить матч Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Впереди у всех нас матч на Кубок страны – 15 марта в 20:00 против московского « ». Матч, где не будет Fan ID и еще не будет концертной сцены на месте «Виража», анонсированной клубом.

Искренне призываем всех – и фанатов, и болельщиков «Зенита», кто разделяет взгляды о вредоносности закона для отечественного футбола, – на матч с «Динамо» купить билет и прийти на трибуну D! На «Вираж»! На любой ярус! На цветах, с флагами, готовыми поддерживать команду, чтобы напомнить всем, как должны выглядеть стадион и поддержка «Зенита»!

Мы искренне верим в полные трибуны стадиона в день, когда нет «собачьего паспорта»! Пусть это будет праздник футбола и праздник человека, чью любовь к « » нельзя купить или навязать!» – говорится в телеграм-канале «Ландскрона», объединения фанатов «Зенита».

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