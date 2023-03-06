НБА. «Кливленд» примет «Бостон», «Индиана» – «Филадельфия» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 6 матчей.

«Кливленд» Митчелла примет на своем паркете «Бостон» Тейтума, «Индиана» сыграет с «Филадельфией» и другие встречи игрового дня.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Филадельфия
Дата проведения
7 марта, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Портленд
Дата проведения
7 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Бостон
Дата проведения
7 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Майами – Атланта
Дата проведения
7 марта, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Денвер – Торонто
Дата проведения
7 марта, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Новый Орлеан
Дата проведения
7 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Ivan Kuzmenyuk
Харден сегодня или завтра наверняка пропустит. Если найдёте инфу, маякнёте?
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Sergio19882007
Селтикс будет тяжело после рубки с Никс
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