НБА. «Кливленд» примет «Бостон», «Индиана» – «Филадельфия» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 6 матчей.
«Кливленд» Митчелла примет на своем паркете «Бостон» Тейтума, «Индиана» сыграет с «Филадельфией» и другие встречи игрового дня.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 7 марта, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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