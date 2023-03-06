Неймар пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа. Ему сделают операцию в Дохе в ближайшие дни

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция травмы Неймар Здоровье Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы правого голеностопа.

Клуб сообщил, что медицинский штаб, проконсультировавшись с экспертами, рекомендовал бразильцу перенести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

Оперативное вмешательство пройдет в Дохе в ближайшие дни. Возвращение Неймара в общую группу ожидается через 3 или 4 месяца.

В текущем сезоне нападающий провел 20 игр в Лиге 1 и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

104 комментария

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Коля Питерский
Считаю это полезно для команды, Неймар может блеснуть в трудном матче, быть лучшим, но портить командную игру.
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Altim
Ответ Артём Горбенко
так против Баварии его отсутствие - скорее преимущество для ПСЖ при всём уважении к Нею, сочувствую ему
Какой бред. отсутствие Неймера -преимущество??
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Мадрид наказывает!
Бесславный конец петушка.
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Altim
Ответ JuVero
карьера его будет в ПСЖ, как раз-таки. 37 лямов до 2027 года ему никто платить не будет, так что, Неймар, который каждый год у 1/8 ЛЧ травмируется, и только раз сыгравший за это время, когда они в финал вышли. Провальный трансфер, наверное, худший за всю историю. 222 ляма+зп, выхлоп от этого трофеи внутри страны))
Трансфер настолько провальный, что он даже Барселону подкосил, которая бездарно распорядилась этими 222 лямами))
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chouchou
Ответ Дима Ермаков
Да готовил он себя к ЧМ, вот и феерил до ЧМ. А потом все: отдых.
ну если б не придурок серб в первой игре Чм, неизвестно кто бы сейчас был ЧМ
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Сергей Котов
жаль Нея!!ему надо было ноги усиленно качать.из спортзала не вылазить..а он все по вечеринкам..
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Чюйский мох
- Ну наконец- то травма , хоть СS поиграю .
- А , да еще poker
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СуперНегр228
Ответ Gheorghe Rusu
Он бы и взял, если бы не переоценненые бруски Реала в команде.
Чем тебе не угодил Винисиус?
Родриго тоже был неплох но да промазал пенальти
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Макс Макс
Ответ Vinnipukh Vinni
Не успел
Эх, все зря, получается
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UnforgivenX2
зато бугели похавал. и не говорите мне, что это не связано. у кого тело не тянет, заканчивают в 16 лет, остальное - дисциплина
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Тор 100
А Месси нужно обязательно закончить карьеру в Барселоне
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Vinnipukh Vinni
Ответ Жэд Кэлэд
Закончил вот сейчас, но тогда выбрал мутный в плане футбольных перспектив вариант. Но старался, трепыхался.
Ну так многие предсказывали, что это путь в никуда. Конечно, могло быть и по-другому, но получилось именно так
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Carlos
Связка Месси Мбапе хорошо себя показала
Всё что не делается всё к лучшему
Может шансы даже возросли
А Неймару здоровья 👣👏🇧🇷⚽
+2
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+2
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Emma Nevskaia
Ответ Заядлый пенальтист
Это что такое планирует сестра Неймара на свой ДР, что он на столько выбыл? У неё не юбилей случайно?
придумайте уже новые шутки
+2
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+2
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Emma Nevskaia
плачу

обидно до невозможности
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Макс Макс
На день рождения успел, получается?
Не успел
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VladCory
как говорят в морге, "можете прощаться". на пенсию
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алексей любовь
Пора задуматься о Саудовской Аравии
+1
-1
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andr d
Ответ antoshka-2
Уж больно подозрительно, что Неймар в ПСЖ постоянно получает травму незадолго до матчей в еврокубках
Ты бы хоть момент с травмой посмотрел прежде чем дичь писать
+3
0
+3
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Artem Sarapulov
В какой момент футболисты начали делать операции в Катаре? Удивительно, как можно прокачать страну на нефтяные деньги, когда есть желание.
0
-1
-1
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Макс Макс
На день рождения успел, получается?
0
0
0
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Святослав Степанов
Ответ JuVero
карьера его будет в ПСЖ, как раз-таки. 37 лямов до 2027 года ему никто платить не будет, так что, Неймар, который каждый год у 1/8 ЛЧ травмируется, и только раз сыгравший за это время, когда они в финал вышли. Провальный трансфер, наверное, худший за всю историю. 222 ляма+зп, выхлоп от этого трофеи внутри страны))
выхлоп из этого это имидж суперклуба, подписание таких игроков как Месси, Доннарума...
+1
0
+1
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Rudenzik
Ответ Илья Панченко-Трюх
Потому что от лучшего после Пеле бразильца в истории футбола не избавляются)
Роналдо, Роналдиньо, Кака для тебя шутка?
+5
0
+5
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Shamarin
Наконец-то все клубешники обойдёт)
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Leo
Ответ Эркинбек Апаканов
Травмы загубили его конечно.
В Барсе он не был травматичен. Загубил его переход в лигу костоломов.
+1
0
+1
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