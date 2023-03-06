Неймар пропустит 3-4 месяца из-за травмы голеностопа. Ему сделают операцию в Дохе в ближайшие дни
Нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы правого голеностопа.
Клуб сообщил, что медицинский штаб, проконсультировавшись с экспертами, рекомендовал бразильцу перенести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.
Оперативное вмешательство пройдет в Дохе в ближайшие дни. Возвращение Неймара в общую группу ожидается через 3 или 4 месяца.
В текущем сезоне нападающий провел 20 игр в Лиге 1 и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
- А , да еще poker
Родриго тоже был неплох но да промазал пенальти
Всё что не делается всё к лучшему
Может шансы даже возросли
А Неймару здоровья 👣👏🇧🇷⚽
обидно до невозможности