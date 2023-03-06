Нападающий « » Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы правого голеностопа.

Клуб сообщил, что медицинский штаб, проконсультировавшись с экспертами, рекомендовал бразильцу перенести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать рецидивов в дальнейшем.

Оперативное вмешательство пройдет в Дохе в ближайшие дни. Возвращение Неймара в общую группу ожидается через 3 или 4 месяца.

В текущем сезоне нападающий провел 20 игр в Лиге 1 и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.