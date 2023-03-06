Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор
Хавбеки Александр Головин и Алексей Миранчук попали в расширенный состав сборной России.
На мартовский учебно-тренировочный сбор вызван 41 футболист.
В предварительный список попали:
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»);
Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»);
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»);
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Сбор пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.
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И в районные поликлиники на медосмотр к терапевту.
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Сильный, державный,:))))))