Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Крылья Советов Ростов Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Динамо Москва Урал Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Антон Шунин Сослан Джанаев Сергей Песьяков Краснодар Георгий Джикия Вячеслав Караваев Илья Помазун Николай Комличенко Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Селихов Дмитрий Баринов Александр Головин Никита Чернов Антон Зиньковский Ильзат Ахметов Даниил Фомин Андрей Мостовой Артем Макарчук Матвей Сафонов Данил Круговой Федор Чалов Игорь Дивеев Максим Осипенко Мингиян Бевеев Иван Обляков Александр Соболев Станислав Магкеев Данил Глебов Михаил Игнатов Даниил Хлусевич Александр Солдатенков Данил Пруцев Сочи Сергей Пиняев Руслан Литвинов Даниил Денисов Арсен Захарян Константин Тюкавин Владимир Писарский (Сычевой) Александр Коваленко Артем Карпукас Футбол

Хавбеки Александр Головин и Алексей Миранчук попали в расширенный состав сборной России.

На мартовский учебно-тренировочный сбор вызван 41 футболист.

В предварительный список попали:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»);

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Сбор пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. 23 марта в Тегеране должна пройти товарищеская игра с Ираном.

Писарев о составе России на матч с Ираном: «Вызовут лучших на данный момент, экспериментов будет меньше»

Материалы по теме

106 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ LifeSpartak
Даже Карпин понимает, что Зобнин "никакой" и не вызывает его в сборную!Игнатова,конечно,удивительно тут видеть!А вот за Пруцева я очень рад!
Зоба сам давно отказался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
такое ощущение, что вызвали всех, кто с паспортами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Алексей Никитин
а где Малком и Клаудинью?
У них на те дни талончики в МФЦ - прописку оформить.
И в районные поликлиники на медосмотр к терапевту.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LifeSpartak
Даже Карпин понимает, что Зобнин "никакой" и не вызывает его в сборную!Игнатова,конечно,удивительно тут видеть!А вот за Пруцева я очень рад!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Команды Миранчука и Головина тоже отдыхать будут . Им легче прилететь с родными, друзьями встретиться, заодно и сборы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ fil_spb
Неубедительно. Кузяеву уже 30 лет. Опыта игр сборной у него дофига и больше, зачем он на этих сборах? Зачем тащить легионеров? Зачем брать Дивеева, Чернова и Комличенко, у которых есть проблемы со здоровьем? Во-вторых, зачем выделять именно полевых? У вратарей будущее в сборной как-то по другому развивается? Но там мало того что набрали целую толпу, так еще и Песьякову, Джанаеву, Шунину на 3-х больше 100 лет. Но их вызвали.
Кузяеву 30, но не за 30 же. Вратари это вотчина Кафанова, хотя я тоже не совсем понимаю смысла в Писе и Джанаеве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Space666
Тебя мама не доносила что ли? Что у тебя такой короткий словарный запас?
По себе не суди микола! А ХА ХА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Маккеев
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шарапов
Ответ Гари Барлоу
а Зобнин где?
Он просил Карпина не вызывать его на товарняки. Уже год как.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Space666
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА Микола успокойся! Иди зализывай раны.
Тебя мама не доносила что ли? Что у тебя такой короткий словарный запас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Space666
Не переживай, скоро тебе повестка придёт и ты как послушная собачка побежишь на фронт, а пока можешь писать всякую х#йню в интернете
А ХА ХА Микола успокойся! Иди зализывай раны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Кирилл
Хоть это и «расширенный список», но я все равно не понимаю зачем вызывать Головина и Миранчука … Смысл их срывать из Европы, когда вообще ничего не ясно с дальнейшими турнирами сборной…
Если вызвал значит согласовал с ними
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лжетрофеич
На бездзюбье и Соболев Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мерген Морозов
Ответ блокад блокадыч
Соболев просто один матч на скамейке остался
а Дзюба всего 1 провел. все по делу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Space666
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА Вот у тебя грит Микола! Ты что только из под Артёмовска сбежал!? А ХА ХА
Не переживай, скоро тебе повестка придёт и ты как послушная собачка побежишь на фронт, а пока можешь писать всякую х#йню в интернете
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воен
Ответ BURNA21
а я наоборот считаю. это сборная - должны играть лучшие.
Играть должны лучшие на официальных турнирах, либо при подготовке к оф. матчам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Space666
Дурачок здесь только ты, п#здуй на фронт, что ты с дивана то в#юешь?
А ХА ХА Вот у тебя грит Микола! Ты что только из под Артёмовска сбежал!? А ХА ХА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ну сборная и правда у нас молодая. Без таких матёрых дядек. Другое дело не вызывать из-за возраста, тоже как-то не красиво. В сборной должны играть лучшие. Это всё равно ж не клуб, где наигрывать надо на перспективу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ Алекс Я
Ну тогда и Магкеев забил.согласен?
так и его тоже вызвали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Гимн учат.
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,:))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lenin 073
Бивеев, Дивеев,, Макгеев)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Space666
Ответ ДМ-1чемпион
А у дурачков всегда всё предельно просто и понятно! А ХА ХА
Дурачок здесь только ты, п#здуй на фронт, что ты с дивана то в#юешь?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гари Барлоу
а Зобнин где?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Space666
Тяжко у тебя в голове, у меня же всё предельно просто и понятно
А у дурачков всегда всё предельно просто и понятно! А ХА ХА
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Кирилл
Хоть это и «расширенный список», но я все равно не понимаю зачем вызывать Головина и Миранчука … Смысл их срывать из Европы, когда вообще ничего не ясно с дальнейшими турнирами сборной…
С ними всё обсудили лично, это очевидно, видимо либо сами захотели либо решили что сейчас лучше сыграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий