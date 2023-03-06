Ключевым для будущего Анчелотти в «Реале» станет ближайший месяц (Родриго Фаэз)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

В «Реале» недовольны работой Карло Анчелотти.

Ближайший месяц станет ключевым для будущего 63-летнего специалиста в мадридском клубе, сообщает журналист ESPN Родриго Фаэз.

На этом отрезке сезона «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сыграть с «Барселоной» в Ла Лиге и в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Реала» разочаровала тактика Анчелотти на матч Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Дали бы трансферы человеку - и тогда можно было бы смотреть. А так, разве можно каждый год брать трофеи без усиления, особенно когда у тебя состав короткий, а конкурент накупил хороших игроков?

Да, можно собраться в ЛЧ, но там по заказу тоже не выиграешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Бесит, как Реал со своими сотрудниками обращается. Дайте Анчелотти нормально доработать, они проводят почти такой же сезон, как прошлый, это Барса с Хави стала сильней в этом сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Бедный Реал трансферы ждал
Но дедушка Перес на это плевал
Приходит очередное ТО, ждут молча фанаты
"Состав укомплектован" крикнула вата

И тихо взгрустнули фанаты в ответ
Надежды и сил у них больше нет
Хочется многим выйти в окно
Но дедушка старый, ему все равно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
чем быстрей его перец уволит,те лучше это для всех. А ждать с моря погоды,это так себе занятие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Сезон и так провален. Хоть сейчас увольняйте Анчелотти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Харламов
Вот и с Бетисом очередные 0-0. В нападении забивать некому. Бенз не в форме, Вини истерит. Родриго в прошлом сезоне выстрелил, в этом молчит. Ещё есть Азар и Асенсио, кстати!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ColonelKurtz
Ответ VuNePonimaete
Когда настанет ключевой момент для будущего дедушки Переса?
Как фанату Реала, тебе нужно молиться, чтобы он остался, особенно на фоне чехарды руководства Барсы. Перес для меня величайший менеджер в истории мячноги, цени это
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Петров
Ответ Adilet Abdyramanov
откуда это все берётся? и Переса есть кандидат? Все кроме Анчи и Зидана провалились
Почеттино или Рауль
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Харламов
С начала февраля не смогли забить в матчах с Сосьедадом, Мальоркой, Барсой. Атлетико забили только со стандарта. Осасуне на 80-ой минуте смогли забить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nothing
ну если я болт пинать буду 30 дней, ближайший месяц станет ключевым и для меня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Харламов
На самом деле, у Реала все плохо с зимы. Единственное светлое пятно - 2:5 с Ливерпулем. В остальном, Ла Лига и Кубок за январь - февраль были проиграны. Почти во всех матчах импотенция в атаке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Ответ Adilet Abdyramanov
откуда это все берётся? и Переса есть кандидат? Все кроме Анчи и Зидана провалились
Тухель скорее всего
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Логинов
За лч 21/22 дайте Карло доработать сезон спокойно.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sakhib Dagalaev
Реал играет как в прошлом сезоне,это Барса прибавила
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Пора Саламычу в Реал.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Современный футбольный мир. Снесут в утиль все твои успехи при малейших оплошностях. При чем, Карло тут не за что винить. Очевидно ведь, что выжимает максимум из состава, который стареет. Нужны новые игроки
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Анчелотти в прошлом сезоне выиграл и ЛЧ и Ла Лигу и ещё кучу всего. Как можно его уволять за этот сезон. Он не провальный пока ещё.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Когда настанет ключевой момент для будущего дедушки Переса?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Abdyramanov
откуда это все берётся? и Переса есть кандидат? Все кроме Анчи и Зидана провалились
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
К сожалению крайний всегда тренер. Хотя Папа Карло делает отличную работу, имея при этом обойму всего из 14-15 человек.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Надо в кубке пройти барсу и в лч хорошо выступить, то будет отлично. Ла лигу надо забыть, не люблю я эти фразы тренеров про борьбу до конца, это всегда звучит шаблонно и не искренне, понятно дело что ла лига проиграна. А в кубке Испании и лч надо играть на максимум и уже смотреть что получится
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Анчелотти следует серьёзно задуматься над своим положением в Реале. Ставки слишком высоки...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Вот новость-то. Для любого тренера ключевым в плане будущего является ближайший месяц - проиграет несколько раз и выгонят, несмотря на заслуги
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий