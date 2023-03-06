Ключевым для будущего Анчелотти в «Реале» станет ближайший месяц (Родриго Фаэз)

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Ближайший месяц станет ключевым для будущего 63-летнего специалиста в мадридском клубе, сообщает журналист ESPN Родриго Фаэз.

На этом отрезке сезона «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сыграть с «Барселоной» в и в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Реала» разочаровала тактика Анчелотти на матч Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).