Ключевым для будущего Анчелотти в «Реале» станет ближайший месяц (Родриго Фаэз)
В «Реале» недовольны работой Карло Анчелотти.
Ближайший месяц станет ключевым для будущего 63-летнего специалиста в мадридском клубе, сообщает журналист ESPN Родриго Фаэз.
На этом отрезке сезона «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сыграть с «Барселоной» в Ла Лиге и в ответном матче полуфинала Кубка Испании.
Несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Реала» разочаровала тактика Анчелотти на матч Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).
Да, можно собраться в ЛЧ, но там по заказу тоже не выиграешь.
Но дедушка Перес на это плевал
Приходит очередное ТО, ждут молча фанаты
"Состав укомплектован" крикнула вата
И тихо взгрустнули фанаты в ответ
Надежды и сил у них больше нет
Хочется многим выйти в окно
Но дедушка старый, ему все равно