Депутат Свищев: «Вероятность отмены Fan ID крайне невысока. На посещаемость влияют СВО, экономическая ситуация в стране и блокада спорта»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев стадионы Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Депутат Дмитрий Свищев считает маловероятной отмену закона о Fan ID.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала».

«Думаю, Милонов пошутил. Для того, чтобы готовить инициативу об отмене закона, нужно разобраться в сути проблемы. Прежде чем делать заявления прессе, нужно внимательно проконсультироваться с правительством РФ, объяснить, почему хочет отменить закон о Fan ID. 

Меня беспокоит посещаемость спортивных мероприятий, как и любого человека, который относит себя к спорту. Есть часть болельщиков, которые не приходят на матчи по причине Fan ID, другие – из-за сложностей оформления карты болельщика. Также здесь есть озабоченность к ситуации в мире. Надо понимать, что есть СВО, нестабильность в экономическом плане страны и блокада спорта.

Делал несколько запросов в правительство РФ, Минспорта и в РФС о причинах невысокой посещаемости и какие меры они планируют предпринять для того, чтобы вернуть болельщиков. Крайне невысокая вероятность отмены закона о Fan ID. По крайней мере, в ближайшем будущем. Главное сейчас – понять причину низкой посещаемости», – сказал депутат Госдумы.

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46 комментариев

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Creol
Уровень интеллекта этого депутата крайне невысок.
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schwein
Ответ Julia_Lawyer
Закон никто и не предлагал отменять. В нем ни слова нет ни про футбол, ни про стадионы, где проводятся матчи РПЛ. Даже Журова уже сообразила, о чем речь, а Свищев все никак не поймет. Как можно делами спорта заниматься с такой медленной реакцией на происходящее?
Да все он понимает, просто пытается по ушам ездить людям, которые не знаю особенностей.
Закон, закон надо менять, это столько работы закон менять, три чтения, одобрение совета федерации, у президента подписать. Закон.
То ли дело постановление правительства, они печатаются, отменяются как горячие пирожки в людной точке.
Завтра можно все снести одним росчерком Мишустина.
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kokakoka
Ну раз влияет всё это, а не фан айди, то посмотрим, сколько народу придёт на кубок. И сравним.
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Александр Гуреу
Ответ Антиполитпроект
Так может прекратить войну? и экономическая ситуация наладится, и блокаду (пусть не сразу) снимут. И новая власть появится, которая не будет бояться футбольных фанатов, как один престарелый из бункера
Тут такое мнение очень популярно, наберёшь плюсиков))) тем более с таким ником)
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Максим Прокофьев
Им это выгодно. У них не хватает росгвардейцев на 8 матчей еженедельно охранять, а там тысячи фанатов. Им не жалко людей им страшно что потенциальный терракт порушит репутацию "стабильности", потому им не нужны болельщики на стадионах, а выгнать по другому не получится. Потом снизойти и вернут всё как было, но когда это потом((((...
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Santa-Barbara
Ответ schwein
Вы кажется не поняли, война в текущей ситуации может закончиться только при полной капитуляции одной из стран. И как бы мне не было жалко украинцев, платить и каяться до конца моей жизни в мои планы не входит.
Не будете вы, будут ваши дети. Если не деньгами, так спокойствием. Штаты вон тоже думали, что за бомбардировку Ирака им ничего не будет, получили ИГИЛ, чьи фанатики давят в американских городах людей на грузовиках. От последствий не уйдешь.
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Sinister Kid
Да, да. Депутата, что-то заботит. Так и поверили.
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Старый дед-пердун
Ответ Ебздрогыч
Удивительно, но озабоченность к ситуации в мире, СВО, нестабильность в экономическом плане страны и блокада спорта почему-то не влияет на кубковые матчи, где не нужно получать ошейник
Так это депутат Госдумы, чего можно от них ожидать кроме как перекладывания отвественности и зализывания своему руководству все дыры)
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Ivan Balashov
Ответ schwein
Вы кажется не поняли, война в текущей ситуации может закончиться только при полной капитуляции одной из стран. И как бы мне не было жалко украинцев, платить и каяться до конца моей жизни в мои планы не входит.
А почему бы и нет?

Тем же немцам это в своё время помогло обрести нормальную мирную страну.
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pazo
Пыня же сказал, что в российская экономика стабильна, санкции нам нипочём. А холуй утверждает обратное, что граждане страны уже и билеты на футбол позволить не могут, оказывается. За такую крамолу наказать нужно.
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Александр Жердин
Позиция страуса, она самая удобная для депутатов от Едим России. Голову в песок, и если я ничего не вижу - значит, ничего и нет!
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And-Rover
новость уже есть тут. баян
https://www.sports.ru/football/1114953834-deputat-svishhev-o-fan-id-ne-uveren-chto-nizkaya-poseshhaemost-imenno-.html
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Alexander Lyakhov
Так и запишем: депутат Свищев считает, что для повышения численности болельщиков недостаточно отменить FanID, нужно также прекратить войну и совершить действия, направленные на отмену санкций.
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Старый дед-пердун
Да-да… легче всё спихнуть на внешние обстоятельства и прочую хрень, которые разбиваются в один момент доказательствами посещаемости на кубке России.. Сказочный депутатишка… господи, откуда такие бездари у нас берутся в стране?
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ws357
Ответ Pavelaznaurov
Он спецом злит людей????? Ведь все прекрасно эта крыса понимает—- тогда зачем пишет эту чушь ?????
Выслуживается перед царьком
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АРТУР АЛИЕВ
а еще влияет свищев в головах наших депутатов
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Ветер
Забавно что такие как Свищев, не напрямую спрашивают у болельщиков, почему перестали ходить, а предпочитает сам додумывать за них. Считает их безмозглыми, и не имеющими права, на собственный выбор.
Так и запишем.
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schwein
Ответ Антиполитпроект
Платить в любом случае придется, даже в случае невероятной "победы". Наемники Плутина и Повара расфигачили инфраструктуры на миллиарды долларов в аннексированных территориях. Угадай, за чей счет это произойдет?
Победителей не судят.
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Влад Путман
"Надо понимать, что есть СВО, нестабильность в экономическом плане страны и блокада спорта."
Главное, чтоб вы поняли из-за кого это всё.
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borvunt
У Свищева в жопе заныло!
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Julia_Lawyer
Закон никто и не предлагал отменять. В нем ни слова нет ни про футбол, ни про стадионы, где проводятся матчи РПЛ. Даже Журова уже сообразила, о чем речь, а Свищев все никак не поймет. Как можно делами спорта заниматься с такой медленной реакцией на происходящее?
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Pavelaznaurov
Он спецом злит людей????? Ведь все прекрасно эта крыса понимает—- тогда зачем пишет эту чушь ?????
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инок
Фан Уйди - это абсолютное зло. Сейчас по цифрам посещаемости календарных игр всё плачевно. Вы этого хотели. Так получите и распишитесь...
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Антиполитпроект
Ответ schwein
Вы кажется не поняли, война в текущей ситуации может закончиться только при полной капитуляции одной из стран. И как бы мне не было жалко украинцев, платить и каяться до конца моей жизни в мои планы не входит.
Платить в любом случае придется, даже в случае невероятной "победы". Наемники Плутина и Повара расфигачили инфраструктуры на миллиарды долларов в аннексированных территориях. Угадай, за чей счет это произойдет?
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FilinMD
И дачники влияют. Сейчас самый сезон!
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