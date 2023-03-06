Депутат Свищев: «Вероятность отмены Fan ID крайне невысока. На посещаемость влияют СВО, экономическая ситуация в стране и блокада спорта»
Депутат Дмитрий Свищев считает маловероятной отмену закона о Fan ID.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала».
«Думаю, Милонов пошутил. Для того, чтобы готовить инициативу об отмене закона, нужно разобраться в сути проблемы. Прежде чем делать заявления прессе, нужно внимательно проконсультироваться с правительством РФ, объяснить, почему хочет отменить закон о Fan ID.
Меня беспокоит посещаемость спортивных мероприятий, как и любого человека, который относит себя к спорту. Есть часть болельщиков, которые не приходят на матчи по причине Fan ID, другие – из-за сложностей оформления карты болельщика. Также здесь есть озабоченность к ситуации в мире. Надо понимать, что есть СВО, нестабильность в экономическом плане страны и блокада спорта.
Делал несколько запросов в правительство РФ, Минспорта и в РФС о причинах невысокой посещаемости и какие меры они планируют предпринять для того, чтобы вернуть болельщиков. Крайне невысокая вероятность отмены закона о Fan ID. По крайней мере, в ближайшем будущем. Главное сейчас – понять причину низкой посещаемости», – сказал депутат Госдумы.
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Закон, закон надо менять, это столько работы закон менять, три чтения, одобрение совета федерации, у президента подписать. Закон.
То ли дело постановление правительства, они печатаются, отменяются как горячие пирожки в людной точке.
Завтра можно все снести одним росчерком Мишустина.
Тем же немцам это в своё время помогло обрести нормальную мирную страну.
https://www.sports.ru/football/1114953834-deputat-svishhev-o-fan-id-ne-uveren-chto-nizkaya-poseshhaemost-imenno-.html
Так и запишем.
Главное, чтоб вы поняли из-за кого это всё.