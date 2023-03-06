Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Авангард», «Металлург» – «Автомобилист», московское «Динамо» против «Торпедо», ЦСКА в гостях у «Северстали»

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«Сибирь» примет «Авангард» в 3-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Металлург» сыграет дома с «Автомобилистом», московское «Динамо» – с «Торпедо», ЦСКА встретится в гостях с «Северсталью».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Сибирь – Авангард
Дата проведения
6 марта, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-1

Металлург Мг – Автомобилист
Дата проведения
6 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-1

Динамо Москва – Торпедо
Дата проведения
6 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-1

Северсталь – ЦСКА
Дата проведения
6 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

3 комментария

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Матроскин52
Доброго утра! Торпедо будет играть на выезде с Динамо. Пусть в игру хоккей победит сильнейший! Без судейских ошибок, без грязи! Парни играйте в свою игру и доставьте удовольствие себе и своим болельщикам! Верим в команду! Всем здоровья!
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Макс Калаш
Авто вернет сегодня должок за 4 марта.💯
0
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Кеша
Что нам несёт хоккейный день грядущий … кому -то радость победы, а кому -то горечь поражения . За красивый хоккей , без грязи и судейских ошибок !
+3
-1
+2
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