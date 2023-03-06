Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Авангард», «Металлург» – «Автомобилист», московское «Динамо» против «Торпедо», ЦСКА в гостях у «Северстали»
«Сибирь» примет «Авангард» в 3-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Металлург» сыграет дома с «Автомобилистом», московское «Динамо» – с «Торпедо», ЦСКА встретится в гостях с «Северсталью».
Кубок Гагарина
1-й раунд
- Дата проведения
- 6 марта, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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