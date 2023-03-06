Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Авангард», «Металлург» – «Автомобилист», московское «Динамо» против «Торпедо», ЦСКА в гостях у «Северстали»

« » примет « » в 3-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

« » сыграет дома с « », московское « » – с «Торпедо», ЦСКА встретится в гостях с «Северсталью».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 1-1

Счет в серии – 1-1

Счет в серии – 1-1

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина