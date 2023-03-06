Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»: «Думаю, причины понятны – все видели, что было после ЧМ. У человека должна быть правда и позиция. Сейчас я плачу за это»

Теги Ганновер Sports.ru сборная Камеруна по футболу Д2 Германия Политика Гаэль Ондуа Футбол

Гаэль Ондуа в колонке на Sports.ru рассказал, что больше не сыграет за «Ганновер».

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену. 

Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все 😉

Когда ты выбрал свое любимое дело, то идти нужно до самого конца. Несмотря ни на что. Чтобы ни случилось. Обязательно встретятся трудности и неприятности, но главное – это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал и иду до конца. Знаю, что будет нелегко. А также – что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда надо стараться», – написал полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна.

Напомним, на ЧМ-2022 Ондуа играл за Камерун с флагом России на бутсах. Он был единственным игроком на турнире с российским паспортом.

Футболист родился в Камеруне, но жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи». Также он числился в составе ЦСКА и один раз вышел на поле за основную команду в матче Кубка России в 2014 году.

«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
После такого интервью тем более шансов нет . Есть контракт , есть корпоративная этика , и если ты весь свой негатив сливаешь в СМИ, то ты( если ты не КР с шейхами) получаешь то что заслужил за свой длинный язык .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Ну, теперь куда-нибудь в Россию наверное. Может хотя бы у нас где-нибудь в команде из второй половины таблицы Гаэль сыграет больше 50 минут.
Так что давайте не будем злорадствовать и просто пожелаем парню удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Ответ ARTEM PROKAZOV
Ну перечитай, может поймёшь. У них в опорке вместо него дефы. Че непонятного?
До ЧМ он в новом сезоне отыграл 50 минут. Почему его не ставили в состав? Тоже из-за флага?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Ответ BananaMama
Хм, Головина во Франции никто не гнобит Про кучу хоккеистов НХЛ (включая даже основателя одной небезызвестной "тим") вообще молчу Но клоуна, который до бутс с флагом сыграл 25 минут за полсезона, конечно же гнобят из-за того что он русский, да Но зачем париться, если спортсовские антизападники проверять не будут и поверят на слово (вон уже пришли в комменты)
Антизападники нет такого выражения. Есть славянофилы, они автоматически не любят запад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ marsover
Какие еще спортсовские антизападники?😂
Звучит как "веганы-мясоеды"🌚
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Хорошо что есть на спортсе статистика выступлений игрока. Если её изучить,то видно,что в сезоне 22/23 парень выходил два раза по полчаса,это было в июле и августе 2022.
В связи с этим вопрос -точно ли из-за флага на бутсах,который был в декабре 2022 он не играет сейчас?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Господи,как же эти отмазы надоели. Ни один тренер в мире не откажется от незаменимого игрока! Миранчука не гонят,Головина,не гонят,а этого прям за российский ылаг выгоняют! Ну что за бред!!! Кто в это поверит?! Накосячил где то,вне футбола,а может приходил не в форме на тренировки,но проще вякнуть про политику...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ Simplicissimus
Футболист Ондуа, игрок ФК Ганновер, отыграл за Камерун на ЧМ. Он утверждает, что на него не рассчитывают в клубе. Его квалификация, очевидно, более чем достаточна для игры за Ганновер. И кроме флага РФ на бутсах нет никаких других объективных или субъективных причин для его отстранения от основы. Куда уж больше конкретики и фактов?
Хватит нести ахинею. Какие флаги и на каких местах мешали ему выступать за команду до ЧМ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARTEM PROKAZOV
Ответ Ilya_Panchenko
Так он и до ЧМ не играл, что он несёт?
Ну перечитай, может поймёшь. У них в опорке вместо него дефы. Че непонятного?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Теперь про него репортаж на Россия-24 выйдет. Будет про то, как его отменяют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковш Сосновый
Ждём сюжет на России-1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Simplicissimus
Футболист Ондуа, игрок ФК Ганновер, отыграл за Камерун на ЧМ. Он утверждает, что на него не рассчитывают в клубе. Его квалификация, очевидно, более чем достаточна для игры за Ганновер. И кроме флага РФ на бутсах нет никаких других объективных или субъективных причин для его отстранения от основы. Куда уж больше конкретики и фактов?
Почему за сезон сыграл всего два матча, а точнее всего лишь 50 минут?
В Ганновере Ванга сидит, что знала, что он флажок на кеды повесит и заранее начали гнобить? ))

Снимай лапшу с ушей, конкретик с "фактами"
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
Если коротко, давит на жалость, мол плохие немцы зачморили из-за любви к России. И просит жирный контракт в РПЛ, за преданность.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Ответ BananaMama
Хм, Головина во Франции никто не гнобит Про кучу хоккеистов НХЛ (включая даже основателя одной небезызвестной "тим") вообще молчу Но клоуна, который до бутс с флагом сыграл 25 минут за полсезона, конечно же гнобят из-за того что он русский, да Но зачем париться, если спортсовские антизападники проверять не будут и поверят на слово (вон уже пришли в комменты)
"спортсовские антизападники" хоспаде
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marsover
Ответ BananaMama
Хм, Головина во Франции никто не гнобит Про кучу хоккеистов НХЛ (включая даже основателя одной небезызвестной "тим") вообще молчу Но клоуна, который до бутс с флагом сыграл 25 минут за полсезона, конечно же гнобят из-за того что он русский, да Но зачем париться, если спортсовские антизападники проверять не будут и поверят на слово (вон уже пришли в комменты)
Какие еще спортсовские антизападники?😂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковш Сосновый
Человек последний раз выходил на поле в августе. Ну прям политическое убийство. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять что он скоро будет тухнуть в РПЛ на приличной зарплате.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Simplicissimus
Футболист Ондуа, игрок ФК Ганновер, отыграл за Камерун на ЧМ. Он утверждает, что на него не рассчитывают в клубе. Его квалификация, очевидно, более чем достаточна для игры за Ганновер. И кроме флага РФ на бутсах нет никаких других объективных или субъективных причин для его отстранения от основы. Куда уж больше конкретики и фактов?
Ещё его хотели нарядить в форму Зенита и заставить участвовать в прайде !
Озверевшие сатанисты эти !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ BananaMama
Хм, Головина во Франции никто не гнобит Про кучу хоккеистов НХЛ (включая даже основателя одной небезызвестной "тим") вообще молчу Но клоуна, который до бутс с флагом сыграл 25 минут за полсезона, конечно же гнобят из-за того что он русский, да Но зачем париться, если спортсовские антизападники проверять не будут и поверят на слово (вон уже пришли в комменты)
В Монако
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Хм, Головина во Франции никто не гнобит
Про кучу хоккеистов НХЛ (включая даже основателя одной небезызвестной "тим") вообще молчу
Но клоуна, который до бутс с флагом сыграл 25 минут за полсезона, конечно же гнобят из-за того что он русский, да
Но зачем париться, если спортсовские антизападники проверять не будут и поверят на слово (вон уже пришли в комменты)
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simplicissimus
Ответ Сергей Логинов
Я ничего не понял, никакой конкретики, фактов
Футболист Ондуа, игрок ФК Ганновер, отыграл за Камерун на ЧМ. Он утверждает, что на него не рассчитывают в клубе. Его квалификация, очевидно, более чем достаточна для игры за Ганновер. И кроме флага РФ на бутсах нет никаких других объективных или субъективных причин для его отстранения от основы. Куда уж больше конкретики и фактов?
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya_Panchenko
Так он и до ЧМ не играл, что он несёт?
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Элин
вот тебе и свободная Европа, демократия
демократия...а на деле фашисткая двуличная цивилизация!
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ждём в Химках
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Скажите ему, что он просто Соловьёва пересмотрел, и его никто не отменяет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzoAmatera
Лютое позорище
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий