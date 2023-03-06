Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»: «Думаю, причины понятны – все видели, что было после ЧМ. У человека должна быть правда и позиция. Сейчас я плачу за это»

Гаэль Ондуа в колонке на рассказал, что больше не сыграет за «Ганновер».

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену.

Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все 😉

Когда ты выбрал свое любимое дело, то идти нужно до самого конца. Несмотря ни на что. Чтобы ни случилось. Обязательно встретятся трудности и неприятности, но главное – это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал и иду до конца. Знаю, что будет нелегко. А также – что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда надо стараться», – написал полузащитник « » и сборной Камеруна.

Напомним, на ЧМ-2022 Ондуа играл за Камерун с флагом России на бутсах. Он был единственным игроком на турнире с российским паспортом.

Футболист родился в , но жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи». Также он числился в составе ЦСКА и один раз вышел на поле за основную команду в матче Кубка России в 2014 году.

«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»