Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»: «Думаю, причины понятны – все видели, что было после ЧМ. У человека должна быть правда и позиция. Сейчас я плачу за это»
Гаэль Ондуа в колонке на Sports.ru рассказал, что больше не сыграет за «Ганновер».
«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.
Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену.
Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все 😉
Когда ты выбрал свое любимое дело, то идти нужно до самого конца. Несмотря ни на что. Чтобы ни случилось. Обязательно встретятся трудности и неприятности, но главное – это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал и иду до конца. Знаю, что будет нелегко. А также – что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда надо стараться», – написал полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна.
Напомним, на ЧМ-2022 Ондуа играл за Камерун с флагом России на бутсах. Он был единственным игроком на турнире с российским паспортом.
Футболист родился в Камеруне, но жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи». Также он числился в составе ЦСКА и один раз вышел на поле за основную команду в матче Кубка России в 2014 году.
«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»
Так что давайте не будем злорадствовать и просто пожелаем парню удачи.
В связи с этим вопрос -точно ли из-за флага на бутсах,который был в декабре 2022 он не играет сейчас?
В Ганновере Ванга сидит, что знала, что он флажок на кеды повесит и заранее начали гнобить? ))
Снимай лапшу с ушей, конкретик с "фактами"
Озверевшие сатанисты эти !
Про кучу хоккеистов НХЛ (включая даже основателя одной небезызвестной "тим") вообще молчу
Но клоуна, который до бутс с флагом сыграл 25 минут за полсезона, конечно же гнобят из-за того что он русский, да
Но зачем париться, если спортсовские антизападники проверять не будут и поверят на слово (вон уже пришли в комменты)
демократия...а на деле фашисткая двуличная цивилизация!