С «Ювентуса» сняли 15 очков, Дани Алвес под стражей за изнасилование, Хачанов поддержал Армению, 14-й трансфер «Челси» за сезон, РФС и УЕФА обсудят возвращение России и другие новости

1. Грандиозная история в Италии – с «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о фиктивном приросте капитала, и клуб упал на 10-е место в Серии А. Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года.

2. Дани Алвеса заключили под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Жертва экс-игрока «Барселоны» заявила, что он заставил ее сделать ему минет, ударил и изнасиловал в туалете ночного клуба. «Пумас» расторгли контракт с защитником.

3. Карен Хачанов обыграл Фрэнсиса Тиафу и впервые вышел во вторую неделю Australian Open. После выхода в 1/8 финала теннисист написал на камере: «Арцах, держись!!!», за что его поблагодарил Нобель Арустамян.

Андрей Рублев обыграл Дэна Эванса (поделившегося с ним бананом) и тоже вышел в 1/8 финала. Медведев выбыл и выпадет из топ-10, Циципас, Хуркач, Синнер, Оже-Альяссим вышли в 1/8 финала.

У женщин Рыбакина, Швентек, Гауфф, Пегула вышли в 1/8 финала, Саккари выбыла.

4. За день оформили несколько крупных трансферов. «Челси» купил Мадуэке из ПСВ за 35 млн евро. Это 14-й трансфер клуба при Боули, «синие» потратят более 465 млн фунтов. «Арсенал» купил лучшего бомбардира «Брайтона» Троссарда за 21+5 млн фунтов. Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико». А еще «Торпедо» отказалось от Дзюбы.

5. РФС и УЕФА обсудят возможность возвращения российских команд к международным матчам 24 января, пишет «Спорт-Экспресс». Верим в лучшее?

6. НБА. 32 очка Пула помогли «Голден Стэйт» (без игроков основы, которым дали выходной) выиграть у «Кливленда» и другие результаты.

7. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Авангард», «Салават» проиграл «Нефтехимику», «Сибирь» победила «Металлург» и вышла на 1-е место на Востоке.

8. «Левски» отказался от матча со «Спартаком» на сборах – возможно, под давлением правительства Болгарии. Москвичи потребуют компенсацию. Еще писали, что Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» играть с «Пари НН», но в организации это опровергли.

9. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Оттаву», Кросби вновь догнал Овечкина по очкам за карьеру.

10. Йоханнес Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, Понсилуома – 2-й, Лагрейд – 3-й.

Дмитрий Лазовский победил в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества, Серохвостов – 2-й, Латыпов – 3-й, Смольский – 6-й, Халили – 7-й.

11. Бундеслига вернулась после двухмесячного перерыва. В первом матче после паузы «Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью – 1:1.

12. Порция трансферных слухов. «Челси» предложил около 35 млн евро за Думфриса, «Интер» требует минимум 55 млн. «Ливерпуль» интересуется Маунтом и может купить его летом. «МЮ» хочет подписать Кейна летом, форвард «Тоттенхэма» готов к переходу. Тен Хаг встречался с агентом Ройса после 2:1 с «Ман Сити», тренеру «МЮ» интересен хавбек «Боруссии».

13. Роналду готов судиться с «Юве» из-за невыплаты 19+ млн евро, обещанных по тайному соглашению.

14. Алина Загитова и Камила Валиева станут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступят за команду Валиевой, Акатьева, Гуменник, Мишина и Галлямов – за команду Загитовой.

15. Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 83 года.

16. ЦСКА выиграл 1-й этап Единой лиги ВТБ-22/23 с результатом 22-0. Итоги других матчей дня – здесь.

17. Джерси Проворова раскупают после отказа игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой, пишет Fox News. Остались только женские размеры.

Цитаты дня.

Рыжиков об обстрелах в Белгородской области: «Родственники говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно»

Елена Соколова: «Мировое фигурное катание рассыпется без российских фигуристов. Велика вероятность, что к концу года нас будут умолять вернуться»

Лоханов о переезде в США: «В феврале понял, что у меня, похоже, больше нет дома. В Америке мне комфортно, не стал бы выступать за Россию сейчас»

Илон Маск о реакции на отказ Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Маятник качнулся слишком далеко»

«Эмилиано сказал Тчуамени: «Ты напуган? Тебе всего 20 лет, хах». Отец Мартинеса о серии пенальти в финале ЧМ

«Подошел охранник с крепкими бородатыми ребятами – исламская полиция следит за нравами. Думали, я пропускаю молитву, а это серьезное нарушение». Чернышов о Саудовской Аравии

Губерниев хотел бы сняться в ремейке «Красотки»: «Где я Ричард Гир, Джулия Робертс – Загитова, а Бузова – ее подруга»