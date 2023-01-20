«Челси» предложил около 35 млн евро за Думфриса. «Интер» требует минимум 55 млн

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дензел Думфрис Грэм Поттер Рис Джеймс Футбол

«Челси» сделал предложение о трансфере защитника «Интера» Дензела Думфриса.

Как пишет La Repubblica, лондонский клуб предложил за 26-летнего защитника 31 млн фунтов (около 35 млн евро), но получил отказ. «Интер» хочет за Думфриса как минимум 48 млн фунтов (около 55 млн евро), но предпочел бы сохранить игра в это трансферное окно.

Отмечается, что Грэм Поттер хочет усилить правый фланг обороны «Челси» из-за большого количества травм у Риса Джеймса.

В этом сезоне у Думфриса 2 гола и 2 результативные передачи в 23 матчах за «Интер» во всех турнирах. Две последние игры команды он провел в запасе.

Полную статистику футболиста сборной Нидерландов можно изучить здесь.

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24 комментария

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Sanan1908
За какого-то кукарельо 60+, а тут всего лишь 35. Иди гуляй Челси
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Kanonir152
Думфрис слишком хорош, чтобы отдавать его в Челси даже за 55 млн. Не понимаю ценообразования.
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B@SS
Что за школота в комментах? Одну дичь пишут, которая вообще не вяжется с новостью))
Челси наконец-то начал интересоваться игроками на проблемные позиции, а в комментариях Боэлли, который отошел от управления )) Мудрика вообще другой совладелец купил - Эгбали, но школота продолжает писать про Боэлли, а другая продолжает это хавать )) Ей-богу, смешно ))
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Эльдар Гаджиев
Ответ Дмитрий-007
Разводят Челси ,как могут
Почему разводят, Думфрис как раз таки и стоит больших денег 55 это норма , при нынешних тратах Челси.
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edward_freeman
Пугает, что он периодически проигрывает конкуренцию Дармиану)
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Maxim Nimes
За ноунейма из пердива Европейских лиг выложили 70+40 а за белоснежку которая пашет за троих 50 не хотят платить. Хз что там в головах у людей
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corazón blanco
Ответ Дмитрий-007
Разводят Челси ,как могут
Так Думфис стоит таких денег, отличный правый латераль, а с учётом, что Челси сорит деньгами даже удивлён, что Интер просит так мало.
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R Kukhov
Предложил 35 и заплатил 100
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DolJun
о, наконец пошли слухи про усиления
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Дмитрий-007
Разводят Челси ,как могут
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cektor
давите их , заплатит 55 )
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Sergey Kuznetsov
кто-нибудь предложите Боули скупать оптом стартовый состав топ-клуба, хватит уже мелочиться, в Челси это неуместно!
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Psevdosport
Хахах, Челси, остановись наконец-то)
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alesel
Остановите это
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Пепси пеналдувич
Ответ KeriLLo
Деньги
Так вроде Хакими,Лукаку и еще некоторые ушли, деньги появились.
Зачем ослаблять сильно команду? Темболее за 35 лямов ты не купишь крутого защитника на фланг.
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Lionel Andres Messi 10
Наоборот, Интер требует около 35 млн евро за Думфриса, а Челси предлагает минимум 55 млн.
+48
-2
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*MVP*
наконец-то адекватное желание. при травмах у Риса его реально заменять некому, Аспи уже не тянет от слова совсем в защите, в атаке его просто нет.
+8
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Я Гражданин Мира
Челси что там собирается делать?
Всех подряд закупает .
Лучше бы купили двух толковых нападающих и всё
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Юрий Кечко
Нужно бооольше персонажей
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HellLight
Надо больше золота
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Трент Резнор
35?! После сотки за ноунейма? 🤡
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Bartez1986
В три раза дешевле Мудрика? Ну ок
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KeriLLo
Ответ Пепси пеналдувич
Интеру это зачем? Отличный правый защ,который идеально ваисывается в команду.
Деньги
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Пепси пеналдувич
Интеру это зачем? Отличный правый защ,который идеально ваисывается в команду.
+2
-2
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