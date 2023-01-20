«Челси» предложил около 35 млн евро за Думфриса. «Интер» требует минимум 55 млн
«Челси» сделал предложение о трансфере защитника «Интера» Дензела Думфриса.
Как пишет La Repubblica, лондонский клуб предложил за 26-летнего защитника 31 млн фунтов (около 35 млн евро), но получил отказ. «Интер» хочет за Думфриса как минимум 48 млн фунтов (около 55 млн евро), но предпочел бы сохранить игра в это трансферное окно.
Отмечается, что Грэм Поттер хочет усилить правый фланг обороны «Челси» из-за большого количества травм у Риса Джеймса.
В этом сезоне у Думфриса 2 гола и 2 результативные передачи в 23 матчах за «Интер» во всех турнирах. Две последние игры команды он провел в запасе.
Полную статистику футболиста сборной Нидерландов можно изучить здесь.
Челси наконец-то начал интересоваться игроками на проблемные позиции, а в комментариях Боэлли, который отошел от управления )) Мудрика вообще другой совладелец купил - Эгбали, но школота продолжает писать про Боэлли, а другая продолжает это хавать )) Ей-богу, смешно ))
Зачем ослаблять сильно команду? Темболее за 35 лямов ты не купишь крутого защитника на фланг.
Всех подряд закупает .
Лучше бы купили двух толковых нападающих и всё