«Челси» предложил около 35 млн евро за Думфриса. «Интер» требует минимум 55 млн

« » сделал предложение о трансфере защитника « » .

Как пишет La Repubblica, лондонский клуб предложил за 26-летнего защитника 31 млн фунтов (около 35 млн евро), но получил отказ. «Интер» хочет за Думфриса как минимум 48 млн фунтов (около 55 млн евро), но предпочел бы сохранить игра в это трансферное окно.

Отмечается, что хочет усилить правый фланг обороны «Челси» из-за большого количества травм у .

В этом сезоне у Думфриса 2 гола и 2 результативные передачи в 23 матчах за «Интер» во всех турнирах. Две последние игры команды он провел в запасе.

Полную статистику футболиста сборной Нидерландов можно изучить здесь.