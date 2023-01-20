«МЮ» хочет подписать Кейна летом. Форвард «Тоттенхэма» готов к переходу (Daily Mail)

открыт к переходу в « ».

Манкунианский клуб заинтересован в приобретении нападающего « » в ходе летнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail, руководители «Манчестер Юнайтед» уже начали изучать детали, связанные с возможным переходом Кейна.

Считается, что трансфер Кейна стоит на первом месте в списке приоритетов главного тренера Эрика тен Хага. Также интерес к нападающему сборной Англии проявляет «Бавария».

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребует 100 миллионов фунтов за форварда у любого заинтересованного клуба из . Для команд из других лиг цена будет ниже.