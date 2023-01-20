«МЮ» хочет подписать Кейна летом. Форвард «Тоттенхэма» готов к переходу (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэма» в ходе летнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail, руководители «Манчестер Юнайтед» уже начали изучать детали, связанные с возможным переходом Кейна.

Считается, что трансфер Кейна стоит на первом месте в списке приоритетов главного тренера Эрика тен Хага. Также интерес к нападающему сборной Англии проявляет «Бавария».

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребует 100 миллионов фунтов за форварда у любого заинтересованного клуба из АПЛ. Для команд из других лиг цена будет ниже.

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сорокин
Ответ corazón blanco
Отличный вариант для Кейна. Будет одной из главных скрипок команды, отличные подносчики снарядов есть в клубе, не надо покидать АПЛ и можно будет переписать рекорд Алана Ширера по голам. Ну и с таким составом + еще пару точечных усилений можно бороться за трофеи, чего так не хватает Харри, такой игрок не должен иметь на полке только Золотые бутсы и другие индивидуальные награды, нужны еще и командные.
В финале ЛЧ ждём мяч с пенальти в стратосфере)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sLp
Ответ Dimashay
Аа, третье место на данный момент. 1-1 с Сити по матчам и единственное поражение Арсенала, который на первом = трудно говорить о трофеях. Ты из 2019 к нам пришёл?
Сити,Арсенал+Ливерпуль .Также играем во всех 4-х турнирах. Еще много работы впереди, но о трофеях говорить уже не так и трудно, в этом сезоне один точно надо забирать ,какой именно увидим😃. А с приходом Кейна станем ближе к чемпионству в АПЛ. 3 года Харри точно еще выдаст на топ уровне (верю и надеюсь).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bpfx5h6vrf
Ответ savik-A.M.
Ща по новой английской традиции , Челси "шеф , плачу два счетчика" ))
Да, традиция новая, но американская)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
REALITY
Не понятно радоваться или нет 👀
в топовых матчах он как правило теряется
Но если сравнивать его с Холандом то он конечно топ!
Холанд бесполезен на поле если ему не доставлять мяч ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GoonerLt
не думаю, что Кейн дотянет на высшем уровне до лет Бенземы, Левы или Жиру. Думаю на 2-3 лет его реально хватит. так что 100млн.ф так себе инвестмент. а так посмотрим конечно:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald J. Trump
Ответ Любезный Коссутий
Леви выберет МЮ, ибо те выложат требуемую сотку
Потому что Кейн эту сотку стоит, в отличии от Сранчо или Антони
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udod
Ответ JealousNobody
Надо было хотя бы года два назад брать, сейчас ему уже 30 почти
а Левандовскому 34, а Бензема 35, прикинь, их кто-то лет 5 назад собрался покупать, а болелы пишут - эх, надо было раньше, а сейчас им почти 30 уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mekanych Red Devil
Кейн это было бы супер конечно. Готовый топ форвард, без всяких адаптаций к лиге, без всяких этих «подождать пару лет и раскроется полностью», просто моментальное решение проблемы ЦФ здесь и сейчас.

Если в Англии оставаться, то у него по сути только МЮ и есть вариант. В сити укомплектована позиция, в Ливерпуле только взяли дарвина за большие деньги, плюс летом будут пытаться купить Джуда, а два трансфера с 100+ это не про них. Челси накупил игроков на три состава, плюс скорее всего без ЛЧ на след сезон. Ньюкасл аккуратен с ффп, да и самому Харри думаю неинтересен будет этот вариант. В Арсенал по понятным причинам не перейдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aibek Mak
Я думаю Кейну нужно идти именно в МЮ а не в Баварию. Конечно это супер клубы с великой историей и даже наверное в Баварии больше титулов выиграет, но все таки в МЮ он будет тем самым последним недостающим пазлом. В любом случае надо валить из ТТНХ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Кашеваров
Ответ JealousNobody
Надо было хотя бы года два назад брать, сейчас ему уже 30 почти
2 года назад никто бы его не отпустил. Его продают только потому, что год по контракту остаётся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
carlitosway
из одного💩 в другое))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гаджиев
Ответ JealousNobody
Надо было хотя бы года два назад брать, сейчас ему уже 30 почти
Жиру, Бензема, Левандовски, Джеко, Мотинг ехидно улыбнулись, даром что самый молодой из них старше Хари на 4 года
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football Forever
Сотка за год до конца контракта. Вряд ли, хотя Леви и скупердяй
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mc-manaman
Уже поздно...😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimashay
Ответ Cruel Snake
Он принципиально играет или хочет играть за клубы, где о трофеях трудно говорить.
Аа, третье место на данный момент. 1-1 с Сити по матчам и единственное поражение Арсенала, который на первом = трудно говорить о трофеях. Ты из 2019 к нам пришёл?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сон_на_Кейна
Но лучше в Баварию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Ибрагимов
Кейн, го в МЮ, идеальнее не будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПравдоРуб
Скрестим пальцы 🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
Надо было хотя бы года два назад брать, сейчас ему уже 30 почти
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
ну не знаю. не против видеть его в цветах мансити. кейну идёт белое. но всё таки в ман ю перспективы трофеи выиграть есть да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Леви выберет МЮ, ибо те выложат требуемую сотку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великовозрастный
Вот на кого не жалко и 100 млн
А то купили бразильскую древесину, которая только цирковые представления демонстрирует, и живем теперь с этим недугом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Отличный вариант для Кейна. Будет одной из главных скрипок команды, отличные подносчики снарядов есть в клубе, не надо покидать АПЛ и можно будет переписать рекорд Алана Ширера по голам. Ну и с таким составом + еще пару точечных усилений можно бороться за трофеи, чего так не хватает Харри, такой игрок не должен иметь на полке только Золотые бутсы и другие индивидуальные награды, нужны еще и командные.
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Он принципиально играет или хочет играть за клубы, где о трофеях трудно говорить.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**Iscander**
Ответ savik-A.M.
Ща по новой английской традиции , Челси "шеф , плачу два счетчика" ))
Боули уже должен был 200 кусков по идее предложить)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий