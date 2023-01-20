«МЮ» хочет подписать Кейна летом. Форвард «Тоттенхэма» готов к переходу (Daily Mail)
Харри Кейн открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэма» в ходе летнего трансферного окна.
Как сообщает Daily Mail, руководители «Манчестер Юнайтед» уже начали изучать детали, связанные с возможным переходом Кейна.
Считается, что трансфер Кейна стоит на первом месте в списке приоритетов главного тренера Эрика тен Хага. Также интерес к нападающему сборной Англии проявляет «Бавария».
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребует 100 миллионов фунтов за форварда у любого заинтересованного клуба из АПЛ. Для команд из других лиг цена будет ниже.
в топовых матчах он как правило теряется
Но если сравнивать его с Холандом то он конечно топ!
Холанд бесполезен на поле если ему не доставлять мяч ..
Если в Англии оставаться, то у него по сути только МЮ и есть вариант. В сити укомплектована позиция, в Ливерпуле только взяли дарвина за большие деньги, плюс летом будут пытаться купить Джуда, а два трансфера с 100+ это не про них. Челси накупил игроков на три состава, плюс скорее всего без ЛЧ на след сезон. Ньюкасл аккуратен с ффп, да и самому Харри думаю неинтересен будет этот вариант. В Арсенал по понятным причинам не перейдёт.
А то купили бразильскую древесину, которая только цирковые представления демонстрирует, и живем теперь с этим недугом