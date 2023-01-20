Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 83 года
Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документ о назначении, подписанный заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым.
Ранее эту должность занимал Александр Горшков. Глава ФФКР скончался 17 ноября на 77-м году жизни.
Чайковской 83 года. Она заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР, тренер сборной России, председатель тренерского совета ФФКР.
Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию.
Ранее эту должность занимал Александр Горшков. Глава ФФКР скончался 17 ноября на 77-м году жизни.
Так кем назначили Чайковскую, главой ФФКР....или главным тренером...или Горшков совмещал две должности...не поймешь...тьфу...