Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 83 года

утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документ о назначении, подписанный заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым.

Ранее эту должность занимал Александр Горшков. Глава ФФКР скончался 17 ноября на 77-м году жизни.

Чайковской 83 года. Она заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР, тренер сборной России, председатель тренерского совета ФФКР.