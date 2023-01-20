Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 83 года

Теги Елена Чайковская сборная России ФФКР Министерство спорта России Алексей Морозов Фигурное катание

Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документ о назначении, подписанный заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым.

Ранее эту должность занимал Александр Горшков. Глава ФФКР скончался 17 ноября на 77-м году жизни. 

Чайковской 83 года. Она заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР, тренер сборной России, председатель тренерского совета ФФКР.

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65 комментариев

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dereds
Ответ Forza
70+13 = 83. Если бы понимаете о чём я. Я уже чувствую запах общенациональной идеи, что в 83 жизнь только начинается:)
А зачем вобще эти выборы проводить, лучше деньги отдать на армию.
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И это все о нем
Ответ Девушка Безимени
А федерацию кто возглавит?
Метит Коган.
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И это все о нем
Ответ filippa
есть человечек, которого нужно пристроить вот и должность нашлась.
Скорее наоборот освободилась должность и её надо занять или ставка пропадёт ,пока определили ЕЧ .
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Не слишком ли легкомысленно такую молодуху ставить главным тренером сборной?
В нынешней ситуации можно рискнуть и сделать ставку на молодёжь. Авансом, так сказать🙌
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Arty K.
Как же скучно я живу...
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al
Ответ Kristina
83 года….Зачем?
так никто не хочет
+1
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И это все о нем
Ответ garovatat
мда уж конечно)) но это лучше чем некоторые рвущиеся во власть добры молодцы и их молодухи. Пусть так пока. Чайковской здоровья и бодрости духа, наверное эта работа ей по плечу, раз согласна, и будет полезна. Знаю что если деятельному возрастному человеку вдруг засесть без дела, можно быстро загнуться
Как раз ЕЧ не такая деятельная ,где вы увидели её деятельность ,вот Москвина ,да её работа видна и тренирует и интервью даёт так ,что ни один журналист её не подловит,а у ЕЧ спортивная школа её имени , но она сама уже никого не тренирует ,на соревнованиях её не бывает ,да и говорит она мало ,всё где тихо в тени. Да минус стал плюсом ------------------!!!
+1
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Адриана
Слишком молода для такой должности.
+1
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sergey-ld
Ответ И это все о нем
А вы без Рудковской не жить не можете ,не спать ,и т.д. какая то зависимость просматривается,звоночек между прочим .
Особенно не могу спать... вы вообще это о чём, "И это все о ней"?
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Волька-ибн-Алёша
Ответ tnec
Это дочь Петра Ильича ?
вдова
+2
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Сергей Чекрыжов
Фон и тенденция, чтобы заплывающий, плешивый дедушка выглядел как молодой пострел
0
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Галина Александрова
Ответ Black&White
Разве? Горшков тоже был и главой федры и главным тренером.
Да, верно.
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И это все о нем
Ответ sergey-ld
Учитывая, что покаталки в современном мире у нас всё больше перепрофилируются в шоу можно было бы назначить и Рудковскую – опять не дали молодому поколению раскрыться... у нас всегда так.
А вы без Рудковской не жить не можете ,не спать ,и т.д. какая то зависимость просматривается,звоночек между прочим .
+1
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Lena_SP
Ответ И это все о нем
Ещё несколько лет назад ЕЧ говорила ,что у неё не хватает сил ,чтобы охватить все дела в своей спортшколе "Конёк Чайковской", а теперь в 83 года она взваливает на себя дополнительную нагрузку, это говорит только об одном никому в мире фксообщества не нужны перемены ,тем более в такое неспокойное время и с незакрытым допинг делом,при всём уважении к ЕЧ ,она просто получается "свадебный генерал " очередной ,так что ничего хорошего наше фк не ждёт.
Увы! Похоже что так...(((
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Ковид 07.10.52
Тут у всех засвербило. что возраст не тот, а почитайте, вот это....от нормального возраста:
Елена Чайковская утверждена в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию.
Ранее эту должность занимал Александр Горшков. Глава ФФКР скончался 17 ноября на 77-м году жизни.
Так кем назначили Чайковскую, главой ФФКР....или главным тренером...или Горшков совмещал две должности...не поймешь...тьфу...
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Forza
70+13 = 83. Если бы понимаете о чём я. Я уже чувствую запах общенациональной идеи, что в 83 жизнь только начинается:)
+2
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Vasily Ivanov
Ответ filippa
есть человечек, которого нужно пристроить вот и должность нашлась.
Ну .Чайковская в этом точно не нуждается....она скорее светлое пятно в погрязшей в коррупции,договорняках и схемах ФФКР...
+2
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И это все о нем
Ещё несколько лет назад ЕЧ говорила ,что у неё не хватает сил ,чтобы охватить все дела в своей спортшколе "Конёк Чайковской", а теперь в 83 года она взваливает на себя дополнительную нагрузку, это говорит только об одном никому в мире фксообщества не нужны перемены ,тем более в такое неспокойное время и с незакрытым допинг делом,при всём уважении к ЕЧ ,она просто получается "свадебный генерал " очередной ,так что ничего хорошего наше фк не ждёт.
+4
0
+4
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Кокич
Ответ Winterburn
Брежнев > Андропов > Черненко
Все умрём генсеками ©
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mold-cel
лет через 10-15 Татьяна Тарасова будет курировать спорт в должности вице премьера, вот увидите
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Антон Киселёв
Байдену есть куда стремиться
+3
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Vasily Ivanov
Ответ Ебздрогыч
Не слишком ли легкомысленно такую молодуху ставить главным тренером сборной?
Ничего страшного , старшие товарищи помогут , научат, поделятся опытом , поправят .если -что...
+1
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Галина Александрова
"Молодым везде у нас дорога..." Видимо не везде и не у нас(
+3
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Black&White
Ответ Галина Александрова
Коган
Разве? Горшков тоже был и главой федры и главным тренером.
+1
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Lennuci
Все уважение Чайковской, но пора б молодой кровью разбавить это наше болото.
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