Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига трансферы Мемфис Депай Футбол

«Атлетико» объявил о трансфере Мемфиса Депая из «Барселоны».

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на 2,5 года. «Барселона», как сообщалось, получит за Депая 3-4 млн евро.

В этом сезоне на счету Мемфиса 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

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44 комментария

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Dan Kennedy
Ответ Лакис Моисиди
Жаль конечно, что ушел. Не давал ему Хави играть. По мне намного полезнее Рафиньи. Спасибо за всё
Только Рафинья правый вингер, а Депай либо левый вингер, либо форвард. Его прямые конкуренты Фати, Левандовски и Ферран. В теории еще Педри/Гави, их вроде иногда налево ставят.

Конкурент у Рафиньи в общем-то один - Дембеле. Ну может еще Ферран, там тоже может сыграть.
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Forza
Блин, 3-4 миллиона этож даром почти. Так то форвард толковый, грамотный. Скорее всего скидка за то, что он репер.
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gPk
Cпасибо за тот пенальти с Райо.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Лакис Моисиди
Жаль конечно, что ушел. Не давал ему Хави играть. По мне намного полезнее Рафиньи. Спасибо за всё
Так у него травма была, а потом он берёгся перед ЧМ. Это я уже не говорю об общем снижении требований к себе, лишнему весу и инертности на поле ещё в прошлом сезоне. И причём здесь сравнение с Рафиньей? Депай левый вингер, тяготеющий играть центрфорварда, а Рафинья строго справа играет🤷‍♂️
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Классный руководитель
Ответ Ernest Imamov
Зачем? Зачем он Симеоне?
На скамейку запасных за небольшую сумму
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Василий Васильев
Когда уже Симеоне свалит из Атлетико ,без него они могут стать яркой и атакующий командой ,за их матчами будет интересно смотреть .
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Классный руководитель
Все выдохнули, одни избавились, другие приобрели игрока за малую сумму, всех все устроило!
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Gheorghe Rusu
Ответ Экселлент
Создается впечатление, что Мемфису уже по хер на футбол, просто зарабатывает деньги, надеюсь я не прав и он будет показывать хороший футбол, кроме матчей с Барсой))
Чел согласился на копейки, чтобы перейти в Барсу, когда многие предлогали ему хорошую зарплату в других клубах.

"Просто зарабатывает деньги". Обычный фанат Барсы, что еще скажешь.
+8
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dedpihto59
Мемфис, нигде долго не задерживается🤷‍♀️
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falkao2013
Спасибо Мемфису за проделанную работу и удачи в дальнейшем!
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Что скажешь?
Удачи, что ещё сказать.
Что скажешь?)
+2
-1
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MonkeyMeister
Ответ S1rAlex
Переход в Барсу был ошибкой. Такие мысли в последние годы возникают всё чаще и чаще, глядя на футболистов фк рычаг
Просто Барсе в последние годы подписывает непонятно кого. Явно не игроков своего уровня. Из-за этого и общий уровень команды падает.
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Mixos Demid
Мемфис, только прекращай дружить с Квинси Антоном. Он тебя дурному научит! Или продаст тебе, что-нибудь дурное!!!
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Vitto
Ответ Кукич
Депай Мората Гризманн Карраско Кондогбиа Коке Льоренте Хименес Савич Витцель Так то неплохой составчик на остаток сезона
Карраско же вроде в Барсу идет. Да и сезон уже слит.
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Пепси пеналдувич
Спасибо за помощь в трудные времена!
На равне с Аубой вписан в историю Барсы!
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DolJun
депая с повышением
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-5
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King_X
Ну хоть отпустили его наконец-то, а тоти играть не давали толком, и уйти мешали
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Mixos Demid
Welcome!!!
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S1rAlex
Переход в Барсу был ошибкой. Такие мысли в последние годы возникают всё чаще и чаще, глядя на футболистов фк рычаг
+2
-2
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Мишаня Кашников
Что этого Депая везде таскают, он же вообще средний
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Ernest Imamov
Зачем? Зачем он Симеоне?
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Экселлент
Создается впечатление, что Мемфису уже по хер на футбол, просто зарабатывает деньги, надеюсь я не прав и он будет показывать хороший футбол, кроме матчей с Барсой))
+2
-3
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Егор_Зуев
Ответ каиров вадим
Чемпион Испании и лучший бомбардир определён ;)
Ну ну, Депай 😂🤦
0
-3
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Лакис Моисиди
Жаль конечно, что ушел. Не давал ему Хави играть. По мне намного полезнее Рафиньи. Спасибо за всё
+3
-3
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Akezhan Kutvarov
Атлетико новый чемпиона Испании в следующем году.
Поверье есть такое))
+2
-2
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