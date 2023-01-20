Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»

«Атлетико» объявил о трансфере Мемфиса Депая из «Барселоны».

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на 2,5 года. « », как сообщалось, получит за Депая 3-4 млн евро.

В этом сезоне на счету Мемфиса 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.