Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико»
«Атлетико» объявил о трансфере Мемфиса Депая из «Барселоны».
Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на 2,5 года. «Барселона», как сообщалось, получит за Депая 3-4 млн евро.
В этом сезоне на счету Мемфиса 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут.
Полную статистику нападающего можно изучить здесь.
Конкурент у Рафиньи в общем-то один - Дембеле. Ну может еще Ферран, там тоже может сыграть.
"Просто зарабатывает деньги". Обычный фанат Барсы, что еще скажешь.
На равне с Аубой вписан в историю Барсы!
Поверье есть такое))