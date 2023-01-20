Хачанов впервые вышел во вторую неделю Australian Open
20-я ракетка мира Карен Хачанов в третьем круге Australian Open обыграл №17 Фрэнсиса Тиафу – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9). На тай-брейке он отыграл шесть сетболов, в том числе ушел с 1:6.
Хачанов впервые в карьере вышел в Мельбурне во вторую неделю. Последние четыре года он проигрывал в третьем круге.
Теперь у россиянина есть попадание в четвертый круг на всех турнирах «Большого шлема».
За четвертьфинал он поборется с Йошихито Нишиокой.
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Очень уверенно в ключевые моменты заиграл, видно, что психология для его игры это ключевой фактор.
Ну и теперь он всего 8-ой игрок из России, выходивший во 2-ую неделю на всех Шлемах:
- 1/8 Ролан Гаррос 2017
- 1/8 Ролан Гаррос 2018
- 1/8 Уимблдон 2018
- 1/4 Ролан Гаррос 2019
- 1/8 Ролан Гаррос 2020
- 1/4 Уимблдон 2021
- 1/8 Ролан Гаррос 2022
- 1/2 ЮС Оупен 2022
- 1/8 Австралиан Оупен 2023
Желаю удачи и на максимуме сыграть против Нишиоки в 1/8, есть неплохой шанс на этом турнире и в 1/4 выйти
Вроде больше нет. Там целая очередь с 4 кругом)
После Джоковича, Надаля, Маррея, Вавринки, Чилича, Синнера, Берреттини и Нишикори.
Сделаем, Карен?)
Какой же красавец!!!
Выиграть тай-брейк в 4-м сете, проигрывая по ходу 1:6!!
Ну, просто бист!! Удачи с Нишиокой - должен проходить дальше)