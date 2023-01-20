Хачанов впервые вышел во вторую неделю Australian Open

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Йошихито Нишиока Теннис

20-я ракетка мира Карен Хачанов в третьем круге Australian Open обыграл №17 Фрэнсиса Тиафу – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9). На тай-брейке он отыграл шесть сетболов, в том числе ушел с 1:6. 

Хачанов впервые в карьере вышел в Мельбурне во вторую неделю. Последние четыре года он проигрывал в третьем круге.

Теперь у россиянина есть попадание в четвертый круг на всех турнирах «Большого шлема».

За четвертьфинал он поборется с Йошихито Нишиокой.

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26 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Ответ Евгений Птицын
Ещё Берреттини.)
Будем надеяться всех собрал))
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milan111
Карен-ЗВЕРЬ!!!
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seregqua
Карен красавец! Каренище просто!

Очень уверенно в ключевые моменты заиграл, видно, что психология для его игры это ключевой фактор.

Ну и теперь он всего 8-ой игрок из России, выходивший во 2-ую неделю на всех Шлемах:
- 1/8 Ролан Гаррос 2017
- 1/8 Ролан Гаррос 2018
- 1/8 Уимблдон 2018
- 1/4 Ролан Гаррос 2019
- 1/8 Ролан Гаррос 2020
- 1/4 Уимблдон 2021
- 1/8 Ролан Гаррос 2022
- 1/2 ЮС Оупен 2022
- 1/8 Австралиан Оупен 2023

Желаю удачи и на максимуме сыграть против Нишиоки в 1/8, есть неплохой шанс на этом турнире и в 1/4 выйти
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Евгений Птицын
Ответ Nikolay Stavrogin
Карен, выйдя в четвертьфинал, может стать 9м действующим игроком с 1/4 на всех шлемах. После Джоковича, Надаля, Маррея, Вавринки, Чилича, Синнера, Берреттини и Нишикори. Сделаем, Карен?)
Ещё Берреттини.)
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Nikolay Stavrogin
Ответ Евгений Птицын
Как минимум у Синнера тоже есть 1/4 на всех шлемах, вероятно, и ещё у кого-то.
Точно, забыл про Синнера)
Вроде больше нет. Там целая очередь с 4 кругом)
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nick-basil
Нишиоку ушанкой не закидаешь. Будь готов!
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justbored
💪🏆🐐🍾🎆🎺🇷🇺🎇
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Евгений Птицын
Ответ Nikolay Stavrogin
Карен, выйдя в четвертьфинал, может стать 9м действующим игроком с 1/4 на всех шлемах. После Джоковича, Надаля, Маррея, Вавринки, Чилича, Синнера, Берреттини и Нишикори. Сделаем, Карен?)
Как минимум у Синнера тоже есть 1/4 на всех шлемах, вероятно, и ещё у кого-то.
+1
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nick-basil
Дальше Нишиока. К технике и движению нет особ вопросов. Желаю Карену уверенности на корте. Следим-болеем! Только меньше мандража!
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gabyov
Характер проявил Карен, морально выдержал в первую очередь!) ну и физически выглядел сильнее и свежее павлина со странной походкой, которого руки пожимать плохо учили
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nick-basil
Признаю себя болельщиком и критиком Хачанова. При этом за последний год явно шаг в развитии Карен сделал. Молодец!
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Антон Кривоногов
Карен Качанов ты не Хрен Качанов, извини, ты красавчик!!!
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ecopromo
с 1-6 ушел? фантастика
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Nikolay Stavrogin
Карен, выйдя в четвертьфинал, может стать 9м действующим игроком с 1/4 на всех шлемах.
После Джоковича, Надаля, Маррея, Вавринки, Чилича, Синнера, Берреттини и Нишикори.
Сделаем, Карен?)
+8
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Товарищ Майор.
Не просто Карен, а Каренище!
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justbored
Ответ Leo Bonart
Авторам таким предложений современная медицина рекомендует гриб отсосиновик
🤣
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Пинающий Достоинства
Тьфу он на тае шикарно обыграл, когда 1-6 не в пользу Карена было, подумал, ну началось
0
-1
-1
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evgeniiios
Я же говорил что Хачанов может зацепить АО
+1
-1
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Leo Bonart
Ответ Григ77
Молодец Карен !! Надо думать о смене флага мне кажется ))
Авторам таким предложений современная медицина рекомендует гриб отсосиновик
+14
-5
+9
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Рустам Караманов
какой там был кэф на победу Карена на тайбреке после 1:6??
+3
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Григ77
Комментарий скрыт
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-11
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Хортон
Если бы Карен слил тай с 6-1, было бы не так удивительно. Ну красавец, что тут еще скажешь)
+14
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igorrado@yandex.ru
Карееееен!!!
Какой же красавец!!!
Выиграть тай-брейк в 4-м сете, проигрывая по ходу 1:6!!
Ну, просто бист!! Удачи с Нишиокой - должен проходить дальше)
+26
0
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Игорь Чекунов
Красавец! Пять сетболов отыграл, железные нервы и не только
+2
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giugiaro
Каренище🔥🔥👏
+2
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