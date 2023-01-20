Хачанов впервые вышел во вторую неделю Australian Open

20-я ракетка мира в третьем круге обыграл №17 – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9). На тай-брейке он отыграл шесть сетболов, в том числе ушел с 1:6.

Хачанов впервые в карьере вышел в Мельбурне во вторую неделю. Последние четыре года он проигрывал в третьем круге.

Теперь у россиянина есть попадание в четвертый круг на всех турнирах «Большого шлема».

За четвертьфинал он поборется с .

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