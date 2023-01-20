Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступят за команду Валиевой на Кубке Первого канала, Акатьева, Гуменник, Мишина и Галлямов – за команду Загитовой
Стали известны составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
«Нас не догонят» (капитан: Камила Валиева): Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.
«Красная машина» (капитан: Алина Загитова): Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».
Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море
====А по поводу трикселисток против квадристок - всё показал прыжковый. Хоть упрыгайся.===
А ЧР что показал? 🤔
а должны "втюхать" Алине?) Не надо принижать Кадырову- Колесова, каждая пара может, как напортачить, так и классно выступить, Рыжики не дадут соврать)