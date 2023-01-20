Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступят за команду Валиевой на Кубке Первого канала, Акатьева, Гуменник, Мишина и Галлямов – за команду Загитовой

Теги сборная России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Артем Ковалев Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Кубок Первого канала по фигурному катанию Вероника Яметова Фигурное катание

Стали известны составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Нас не догонят» (капитан: Камила Валиева): Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«Красная машина» (капитан: Алина Загитова): Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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116 комментариев

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Лилибет
Ответ Леди Брэкнелл
Вы думаете вашим любимым спортсменам нельзя прозвища придумать? Можно, просто никто опускаться не будет. А по поводу трикселисток против квадристок - всё показал прыжковый. Хоть упрыгайся.
У трикселисток преимущество в короткой программе,да и лёд скользкий,не все так однозначно) В прыжковом согласна— по базе проигрывали
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Marfa Posadskaya
Ответ Ольга Ив
Если так рассуждать, каждый может быть на спад. Или только все в команде синих?? Лёд скользкий для всех. А так Туктамышева, Муравьева выше Петросян, Зинина выше Яметовой, Бойкова с Козловский чемпионы. Семененко чемпион. Что опять не так. Или в команду синиз нужны одни чемпионы, первая тройка из каждой дисциплины?? Каждый может неудачно выступить, а можно и с тройным и впереди быть
Синие всегда плачут, но ничего, в этот раз платочек их вытянет.
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Anna Stefan
Ответ Леди Брэкнелл
Вы думаете вашим любимым спортсменам нельзя прозвища придумать? Можно, просто никто опускаться не будет. А по поводу трикселисток против квадристок - всё показал прыжковый. Хоть упрыгайся.
Кто придумал эти прозвища, по-вашему, опустился?🤔 Не буду спорить, вам виднее))
====А по поводу трикселисток против квадристок - всё показал прыжковый. Хоть упрыгайся.===
А ЧР что показал? 🤔
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Elenavasilevna
Как они делят на команды? По какому принципу интересно? Я так понимаю, нынче без жеребьевки обошлись? В обеих командах есть любимчики, как болеть за какую то из команд?
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Doctor of Philosophy
Я извиняюсь, а если у нас состав команд определялся по итогам национального чемпионата, то почему Ксения Гущина не приглашена?
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LoRa
Ответ Marfa Posadskaya
Да кто ж вам её покажет 🤣
Спасибо, стало понятно 😊
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floret
Мои симпатии на стороне команды Алины Загитовой. Хотя мои любимые Алиев и Мозалёв в команде синих, но очень нравятся Петросян, Гуменник, Лутфуллин и люблю МГ. Болеть буду за "Красную машину".
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Евгения Гринева
Ответ King_bez_ice
Всегда , кроме ЧР этого года
Петросян всегда запихивают под Муравьеву, кроме ЧР прошлого года
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Галина Александрова
Замечательные капитаны, шедевральные фигуристы и в команде "красных" и в команде "синих", все наши родные российские спортсмены. Болеет за всех вместе, наслаждаемся шоу!!! 🎈🎈🎈💖💖💖💥💥💥
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Леди Брэкнелл
Ответ Anna Stefan
Вот и стало понятно, кого кое-кто на самом деле считает сильнейшими фигуристками. А сколько было ору: Ампиратрица, Нью-Костнер, лидер самой лидерской группы! И вдрух внезапно записали их в аутсайдеры. Как так-то?🤔
Вы думаете вашим любимым спортсменам нельзя прозвища придумать? Можно, просто никто опускаться не будет. А по поводу трикселисток против квадристок - всё показал прыжковый. Хоть упрыгайся.
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Marfa Posadskaya
Ответ LoRa
Было бы очень интересно саму жеребьёвку посмотреть, как распределение по командам происходило😊
Да кто ж вам её покажет 🤣
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bolelschiza
Красной машине никогда не дадут проиграть из идеалогических соображений. Поскольку победитель известен заранее, можно просто поболеть за любимых спортсменов, тем более, что они есть в обеих командах.
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Леди Брэкнелл
Ответ Ирина Чунаева
А бывает наоборот, возьмёт и выстрелит! Чего гадать? Давайте поболеем и поддержим фигуристов.
Скучно, почему бы не погадать? Это форум, тут трепятся о фигне.
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Anna Stefan
Вот и стало понятно, кого кое-кто на самом деле считает сильнейшими фигуристками. А сколько было ору: Ампиратрица, Нью-Костнер, лидер самой лидерской группы! И вдрух внезапно записали их в аутсайдеры. Как так-то?🤔
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Sebilya Fezaziyeva
Что за плач Ярославны? У Камилы 2 ЧР, сильные Муравьева, Туктемышева. Да и вообще, не верю, что кому-то можно угодить, всегда будут недовольные 😏
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Ирина Чунаева
Ответ Леди Брэкнелл
У Лизы наверняка спад сейчас. В команде синих слабое звено Самоделкина, которая ничего в этом сезоне не показала. Муравьёва тоже и может всё вальнуть как на ЧР. Это же не прыжковый, тут полностью проги нужны.
А бывает наоборот, возьмёт и выстрелит! Чего гадать? Давайте поболеем и поддержим фигуристов.
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Леди Брэкнелл
Ответ Галина Александрова
"Опять слабую спортивную пару втюхали команде Ками" Опять не получается, потому что Камила впервые капитан. а должны "втюхать" Алине?) Не надо принижать Кадырову- Колесова, каждая пара может, как напортачить, так и классно выступить, Рыжики не дадут соврать)
А чистых КК поставят выше напортачивших Рыжиков? Вот в чем вопрос. Хорошо хоть ХБ ни в чьей команде.
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Дружба11
Ответ Orange carrot
Не сказала бы что КК такие уж слабые. Не так раскручены чем другие, но слабые это уж точно не про них
Оранж,конечно нет,это не камень в сторону ребят,хотя так выглядит конечно,но оценивать их выше титулованных никто не будет)).
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Галина Александрова
Ответ Дружба11
распределение спортивных пар-дает предсказуемый результат.Опять слабую спортивную пару втюхали команде Ками
"Опять слабую спортивную пару втюхали команде Ками" Опять не получается, потому что Камила впервые капитан.
а должны "втюхать" Алине?) Не надо принижать Кадырову- Колесова, каждая пара может, как напортачить, так и классно выступить, Рыжики не дадут соврать)
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Toradora
Ответ Беглый*
А что за вой? Опять нечестная шурибьёвка?🤣 Так-то БК - чемпионы России, Лиза и Софья были выше Адель. Чё не нравится???
Вой был бы в любом случае😂😂😂
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Лилибет
Ответ Ольга Ив
Вова с Женей могут о кататься как хороши, так и накосячить сильно. Очень все непредсказуемо
Это точно,они валидольные,но так хороши,когда все получается)
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Ирина Чунаева
Ответ Natalia Bagaeva
Во всей этой новости меня радует, что Алина -вновь капитан, вновь у *Красной машины* (без замены названий, заметьте) и вновь на Первом) это значит, что ничто не смогло выбить НашуЗагитову с Первого канала, никто из фигуристов не может ассоциироваться с *Красной машиной * (учли, видимо, прошлогодний опыт). Ну и попытки закидать фигуристку с открытым допинговым делом плюшками, в надежде,что заблистает на фоне абсолютной чемпионки ФК изначально провальны, достаточно вспомнить *успех * третьей ведущей в ЛП. Мне нравится, насколько уверенной в себе стала Алина -все перепетии , все вызовы ей только на пользу! Вперед, Алина! С удовольствием посмотрю, как она будет капитанить!
"Красная машина" только вперед! Только ПОБЕДА!!!
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King_bez_ice
Ответ Евгения Гринева
Когда последний раз Петросян ставили выше Туктамвшевой и Муравьевой? Ей надо буквально весь свой контент откатать идеально, чтобы это случилось
Всегда , кроме ЧР этого года
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Ольга Ив
Ответ Галина Александрова
А Саша с Димой, а Семененко, а Лиза с Муравьёвой шутка какая-то для вас что ли?)
Почитаешь возмущения синих и делаешь выводы, что чемпионы с титулом ЧР 23 вовсе и не чемпионы получается. Петросян вне подиума страшнее Туктамышевой и Муравьевой, Морозовы страшнее Бойковых
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Heopsa
Так, Медведеву уже списали
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