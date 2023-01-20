«Левски» отказался от матча со «Спартаком» на сборах. Фанаты проводили акцию протеста против игр с клубами из России

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски товарищеские матчи (клубы) болельщики Политика Футбол

«Левски» отказался играть со «Спартаком» на сборах.

«Сегодня «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», – сообщила пресс-служба «Спартака».

Ранее был отменен товарищеский матч «Левски» и «Краснодара». Болельщики болгарского клуба проводили акцию протеста против матчей с российскими командами.

Фанаты «Левски» требуют бойкота матчей с клубами из России. Откуда у них такая власть?

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142 комментария

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Togliattinec
Ответ Fomka
Да, напоминает политику США, насаждающих культ превосходства своих ценностей, в том числе и военным путем, в добром десятке стран по всему миру. А что касается нынешнего конфликта, то в какой из двух стран уничтажают памятники, переименовывают улицы, убирают из библиотек неугодные книги на вражеском языке, запрещают использовать этот язык на ТВ? Причем, начали это делать задолго до активизации военных действий. Вот там и ищи его последователей.
Как вы разогнались, однако.
Я правильно вас понял, что если в Италии уничтожат мемориальную доску, скажем, Горькому или Гоголю, которые там жили в одно время, то РФ автоматически и бесспорно получает право на удары по территории Италии?
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ЦСКА Мо
Чего от них ждать? Без них проживем! Лучше бы они провели митинг на тему "Сокращение чемпионата Болгарии"!
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Rihard Užulis
Ответ Игорь Новиков
И кого американцы оккупировали, к себе присоединили? Не надо сочувствовать мне, живущему в свободной европейской стране. Сочувствуйте себе, живущему в Мордоре.
Не надо рассказывать сказки как хорошо тебе с свободной стране я тоже с рождения живу Латвии.фашизм еще тот
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mad butcher
Я, вот, вообще ничего не понимаю.
Если вы Империя - ну так и ведите себя, как Империя. Все эти шавки понимают только язык волшебного пиз****ля. Все остальное - болтовня. Начнешь их ***ить, сразу будут сильно любить и уважать. Без этого - в пустых головах появляются мысли о "дерьмократии". Прекрасная сказка для идиотов.
А если вы не Империя, тогда зачем это все? Продавайте свой суверенитет, ресурсы, и вливайтесь в "Западную Цивилизацию". Вам дадут всякого. Сыр, колбасу, может быть даже какие-то технологии продадут. За счет ваших недр. Бывшие республики СССР не дадут соврать. Правда, каждого там кормят по разному. Кому-то и объедки достаются. Главное тявкать правильно и лизать руку хозяина. Другой Империи )))) Которая - реально ей является.

Ну нельзя быть на половину беременным. А в РФ - это именно так. Не работает это. Это - поражение 100%
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Fomka
Ответ Михаил Борисенок
Как же так? Простые люди же за Путина в Европе?
Фанатские группировки, что в Европе, что в России, это совсем не простые люди.
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Бакинский Кот
Ваш ввп действительно великий чел. За короткое время сделать почти весь мир себе врагом это надо уметь.
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dimitrii36
Ответ Jordan95
Ну как раз из всего тобою перечисленного украинский народ не отнекивался и не вставал в позу «я вне политики плак плак». Про Донбасс можешь вообще не заливать, вопросы к стрелковым и прочим ихтамнетов, украинцы защищают свою землю. Теперь вместо лицемерного ихтамнет появились мыздесьнавсегда. Разгон в Мариуполе дал Мариуполю 8 лет процветания, пока не вернулись освободители от жизни. Одесса давно разобранная провокация, тем не менее в Одессе есть день скорби по этому поводу. Закидывать постоянно ихтамнетов и титушек, и ожидать, что украинцы будут это кушать, ага, как раз тот случай. Ещё и в конечном итоге использовать это как предлог для вторжения. Как ты заметил, никто не повелся. Даже сербы с иранцами начинают отдаляться от братушек, а то ту мач.
даже можно было бы понять твоё творение, так почему герой газпрома не под санкциями, почему венгры просят вывести восьмерых из под санкций, много почему, масса...
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tyuiop tyuiop
Ответ Тимофей_Кот
Надо было их под турками оставить, и не было бы сейчас ни какой Болгарии. Очень короткая у них историческая память. Своим существованиям они обязаны нам
Так это было России нужно в первую очередь
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Adeen
Ответ Montenegro Serbian
А когда в последний раз российские футбольные клубы РПЛ играли товарняки с клубами из Европы (Беларусь в пример не приводить)?
В ноябре. Только не говори, что сербы – "это другое".
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Михаил Борисенок
Как же так? Простые люди же за Путина в Европе?
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Виктор Костиков
Вот падлы, сколько наших воинов полегло, защищая болгар, от порабощения. Вот благодарность!
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Игорь Стукачев
Это не болельщики, это пи пи пи.
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Jordan95
Ответ Rio de Janeiro
Не все украинцы виноваты в майдане, то что проглотили "небесную сотню", разгон в Мариуполе, сожжение людей в Одессе, "кондиционеры" в Луганске, "Аллею ангелов на Донбассе", но все они несут за это ответственность
Ну как раз из всего тобою перечисленного украинский народ не отнекивался и не вставал в позу «я вне политики плак плак».
Про Донбасс можешь вообще не заливать, вопросы к стрелковым и прочим ихтамнетов, украинцы защищают свою землю. Теперь вместо лицемерного ихтамнет появились мыздесьнавсегда.
Разгон в Мариуполе дал Мариуполю 8 лет процветания, пока не вернулись освободители от жизни. Одесса давно разобранная провокация, тем не менее в Одессе есть день скорби по этому поводу.

Закидывать постоянно ихтамнетов и титушек, и ожидать, что украинцы будут это кушать, ага, как раз тот случай. Ещё и в конечном итоге использовать это как предлог для вторжения.

Как ты заметил, никто не повелся. Даже сербы с иранцами начинают отдаляться от братушек, а то ту мач.
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FortMinor
Ответ Rio de Janeiro
Не все украинцы виноваты в майдане, то что проглотили "небесную сотню", разгон в Мариуполе, сожжение людей в Одессе, "кондиционеры" в Луганске, "Аллею ангелов на Донбассе", но все они несут за это ответственность
как раз таки за это несет ответственность рф которая поддержала оружием террористов типа гиви и мотороллы все то что ты перечислил последствия гибридной войны
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Игорь Фролов
Ответ Сергей Ворошилов
Узбекистан большой, конечно найдём.
Зря мы их на Шипке отбивали,надо было туркам на мясо отдать!!!
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Виталий Миронов
Спорт не в политике на каждом углу говорят как в Фифа ,но слова то эти пустые ,учитесь у ATP они слова на ветер не бросают
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justbored
Ответ barsuk611
Верно, Спартак сыграет с Баварией и Реалом ;-)
Ну из-из этих хотя бы можно было сыр-бор разводить.
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Павел за Спартак
Техническое поражение 3:0, не явились на игру)))
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Deathanarhist
Ответ prist
"братушки", да!
С Сербией не перепутали? 🤔
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Бакинский Кот
Ответ Игорь Новиков
35 лет живу, с рождения. Ни одного трудного дня или даже момента на этой почве не было. Трудно быть рашистом, причём везде - хоть в Эстонии, хоть в Японии.
👍👍👍
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barsuk611
Ответ justbored
Боже, прям зациклились на этом гранде европейского футбола.
Верно, Спартак сыграет с Баварией и Реалом ;-)
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natetinain
Ответ Otto Kretschmer
Ну и дурачки, будут потом локти кусать.
еще бы. не провести такие эпохальные двухсторонки - это же практически зря прожить жизнь.
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Pigmalion
Ответ Mt09
там случилось страшное - президент Сербии определился, чей Крым.
А он когда-то был иного мнения?
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dimitrii36
Ответ nikolakovalenko@mail.ru
Очередной маразм. Спорт вне политики.
так енто же sports "детка"
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Shan1us
Ответ Тимофей_Кот
Надо было их под турками оставить, и не было бы сейчас ни какой Болгарии. Очень короткая у них историческая память. Своим существованиям они обязаны нам
Вот собственно эталонный комментарий, спасибо тебе за него. Идеально объясняет сегодняшнюю проблему в стране
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