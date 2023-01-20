«Левски» отказался от матча со «Спартаком» на сборах. Фанаты проводили акцию протеста против игр с клубами из России
«Левски» отказался играть со «Спартаком» на сборах.
«Сегодня «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.
Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», – сообщила пресс-служба «Спартака».
Ранее был отменен товарищеский матч «Левски» и «Краснодара». Болельщики болгарского клуба проводили акцию протеста против матчей с российскими командами.
Фанаты «Левски» требуют бойкота матчей с клубами из России. Откуда у них такая власть?
Я правильно вас понял, что если в Италии уничтожат мемориальную доску, скажем, Горькому или Гоголю, которые там жили в одно время, то РФ автоматически и бесспорно получает право на удары по территории Италии?
Если вы Империя - ну так и ведите себя, как Империя. Все эти шавки понимают только язык волшебного пиз****ля. Все остальное - болтовня. Начнешь их ***ить, сразу будут сильно любить и уважать. Без этого - в пустых головах появляются мысли о "дерьмократии". Прекрасная сказка для идиотов.
А если вы не Империя, тогда зачем это все? Продавайте свой суверенитет, ресурсы, и вливайтесь в "Западную Цивилизацию". Вам дадут всякого. Сыр, колбасу, может быть даже какие-то технологии продадут. За счет ваших недр. Бывшие республики СССР не дадут соврать. Правда, каждого там кормят по разному. Кому-то и объедки достаются. Главное тявкать правильно и лизать руку хозяина. Другой Империи )))) Которая - реально ей является.
Ну нельзя быть на половину беременным. А в РФ - это именно так. Не работает это. Это - поражение 100%
Про Донбасс можешь вообще не заливать, вопросы к стрелковым и прочим ихтамнетов, украинцы защищают свою землю. Теперь вместо лицемерного ихтамнет появились мыздесьнавсегда.
Разгон в Мариуполе дал Мариуполю 8 лет процветания, пока не вернулись освободители от жизни. Одесса давно разобранная провокация, тем не менее в Одессе есть день скорби по этому поводу.
Закидывать постоянно ихтамнетов и титушек, и ожидать, что украинцы будут это кушать, ага, как раз тот случай. Ещё и в конечном итоге использовать это как предлог для вторжения.
Как ты заметил, никто не повелся. Даже сербы с иранцами начинают отдаляться от братушек, а то ту мач.