«Левски» отказался от матча со «Спартаком» на сборах. Фанаты проводили акцию протеста против игр с клубами из России

«Левски» отказался играть со «Спартаком» на сборах.

«Сегодня «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», – сообщила пресс-служба « ».

Ранее был отменен товарищеский матч «Левски» и «Краснодара». Болельщики болгарского клуба проводили акцию протеста против матчей с российскими командами.

Фанаты «Левски» требуют бойкота матчей с клубами из России. Откуда у них такая власть?