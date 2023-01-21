«Пумас» расторгли контракт с Дани Алвесом на фоне обвинения в изнасиловании

Теги Дани Алвес трансферы происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

«Пумас» объявили о расторжении контракта с защитником Дани Алвесом.

Решение принято после того, как бразилец накануне был заключен под стражу без права внесения залога. 23-летняя девушка обвиняет Алвеса в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.

Президент мексиканского клуба Леопольдо Сильва выступил с заявлением по поводу расторжения контракта с футболистом.

«Этим решением клуб подтверждает приверженность к нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей.

Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира.

Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране», – сказал Сильва.

Соглашение Алвеса с «Пумас» было рассчитано до 30 июня 2023 года.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
Ответ rigobersong
Еще ничего не доказано, а культура отмены на лицо:)) Жил в Барселоне более 10ти лет, никаких проишествий, а тут прям все так совпало:)) Не оправдываю Алвеса, пока ничего не известно, но история уж слишком мутная:)) К тому же мог спокойно спетлять в Бразилию частным рейсом, и чилить там как Робиньо, но пошел сам в участок на допрос:)
Спланированная акция по отъёму денег. Не удивлюсь, если там вообще все в сговоре.
Даю миллион процентов, что история с изнасилованием(ранее домогательством)выдуманная и сейчас ежедневно дополняется сбивчивыми комментариями "жертвы".
Этот способ с фиктивной или забывчивой "жертвой" сейчас самый распространённый и популярный в мире.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chsccfrmfz
Они там на западе уже совсем рехнулись со своими закосами. Понятное дело, что изнасилование это очень серьёзное преступление и за это надо Стронг наказывать, но Алвес ещё не признан виновным, чтобы вешать на него все грехи. Достаточно дамочке пожаловаться в полицию, что ее в ночном клубе облапал определённый мужчина и все, вся его карьера идёт под откос, с ним разрывают контракты и считают прокаженным. Его даже арестовали без права залога, как самого опасного преступника, хотя обвинениями из разряда «я так сказала, значит это правда». Это абсолютная ахинея. Даже если его оправдают - для его репутации нанесён колоссальный урон, ее больше не восстановишь. Чего на западе они добиваются таким антимужским законодательством?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stasinho7
Ответ aidos_1979
А если его оправдают? Руководство клуба как себя поведет?
По сути, из-за заключения даже, он не сможет посещать тренировки и играть матчи. Это же неисполнение договора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Когда я стану кошкой )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Man in Blanco
Ответ Шагри
А тут Алвес может их засудить за расторжение контракта.
Не сможет, наверное, потому что юр отдел клуба дал добро, так как в контракте наверняка прописаны случаи нанесения ущерба репутации, куда входят обвинения различного рода, а виноват Алвес или нет, это уже дело второе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-= Masteryuga =-
Ответ aidos_1979
А если его оправдают? Руководство клуба как себя поведет?
Вот когда оправдают, тогда и будут решать, не пойму, за что эту образину жалеют? титулы не оправдание
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Будет "примирение" сторон и отзыв заявления. Только Алвесу надо быть посговорчивее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шагри
Ответ Born is the King
Презумпция невиновности сломалась. Вот так какая-то испанская Шурыгина благодаря возможно ложным обвинениям и трендовой поддержке общественности женщин во всем нанесла урон репутации мужика Уверен,что толковый адвокат просто разнесёт ее в суде. Но судя по кейсу Депп- и как там ее нужна женщина адвокат
Не мексиканская. Он в Испании попался.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шагри
Ответ aidos_1979
А если его оправдают? Руководство клуба как себя поведет?
А тут Алвес может их засудить за расторжение контракта.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
А если его оправдают? Руководство клуба как себя поведет?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Презумпция невиновности сломалась. Вот так какая-то испанская Шурыгина благодаря возможно ложным обвинениям и трендовой поддержке общественности женщин во всем нанесла урон репутации мужика

Уверен,что толковый адвокат просто разнесёт ее в суде. Но судя по кейсу Депп- и как там ее нужна женщина адвокат
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Еще ничего не доказано, а культура отмены на лицо:)) Жил в Барселоне более 10ти лет, никаких проишествий, а тут прям все так совпало:)) Не оправдываю Алвеса, пока ничего не известно, но история уж слишком мутная:)) К тому же мог спокойно спетлять в Бразилию частным рейсом, и чилить там как Робиньо, но пошел сам в участок на допрос:)
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий