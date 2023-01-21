«Пумас» расторгли контракт с Дани Алвесом на фоне обвинения в изнасиловании
«Пумас» объявили о расторжении контракта с защитником Дани Алвесом.
Решение принято после того, как бразилец накануне был заключен под стражу без права внесения залога. 23-летняя девушка обвиняет Алвеса в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.
Президент мексиканского клуба Леопольдо Сильва выступил с заявлением по поводу расторжения контракта с футболистом.
«Этим решением клуб подтверждает приверженность к нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей.
Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира.
Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране», – сказал Сильва.
Соглашение Алвеса с «Пумас» было рассчитано до 30 июня 2023 года.
Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы
Даю миллион процентов, что история с изнасилованием(ранее домогательством)выдуманная и сейчас ежедневно дополняется сбивчивыми комментариями "жертвы".
Этот способ с фиктивной или забывчивой "жертвой" сейчас самый распространённый и популярный в мире.
Уверен,что толковый адвокат просто разнесёт ее в суде. Но судя по кейсу Депп- и как там ее нужна женщина адвокат