«Подошел охранник с крепкими бородатыми ребятами – исламская полиция следит за нравами. Думали, я пропускаю молитву, а это серьезное нарушение». Чернышов о Саудовской Аравии

рассказал об отношении к религии в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии Чернышов работал тренером в клубе «Аль-Шола».

– Вы работали в командах из Кувейта, Саудовской Аравии, Индии. С чем-то экзотическим сталкивались? Может, тех же кузнечиков ели?

– Кузнечиков не ел, хотя в Кувейте меня приглашали на свадьбу, там попробовал верблюжатину. В Саудовской Аравии меня поразила религиозность местных людей. Я всегда стараюсь читать про каждую страну как можно больше, чтобы понимать, что там позволено, а что – нет.

Проводил тренировку, а из соседней мечети стали слышны звуки молитвы. Футболисты остановили занятие, стали расстилать ковры, а потом начали молиться. Это было удивительно, но мне сказали, что вечерняя молитва там самая важная, пропускать ее нельзя. После этого я стал спрашивать о том, в какое время лучше поставить тренировку, чтобы больше таких случаев наложения одного на другое не происходило.

Был эпизод в супермаркете. Я набрал продукты и уже шел на кассу, но в один момент стала опускаться решетка магазина: мулла позвал всех в мечеть. Все, кто остался в помещении, должны были ждать того момента, когда пройдет молитва. Ты в такие моменты не имеешь права находиться на улице, обязательно в здании или хотя бы сидеть в автомобиле, если такое событие застало тебя в дороге.

Со временем меня стали узнавать работники магазина, иногда выводили из-за решетки, чтобы я мог погулять в торговом центре. Однажды подошел суровый охранник и что-то пытался разузнать. Я ничего не мог ему объяснить, так как местного языка не знал.

Он ушел и вернулся с двумя крепкими бородатыми ребятами. Как оказалось – это была исламская полиция, которая следит за нравами. Они подумали, что я пропускаю молитву, а это серьезное правонарушение в странах Азии. В итоге менеджер магазина им объяснил, что я православный, после чего они просто ушли, – сказал тренер, недавно возглавивший сербский клуб «Раднички».