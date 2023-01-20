«Подошел охранник с крепкими бородатыми ребятами – исламская полиция следит за нравами. Думали, я пропускаю молитву, а это серьезное нарушение». Чернышов о Саудовской Аравии

Теги Андрей Чернышов высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шола религия Футбол

Андрей Чернышов рассказал об отношении к религии в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии Чернышов работал тренером в клубе «Аль-Шола».

– Вы работали в командах из Кувейта, Саудовской Аравии, Индии. С чем-то экзотическим сталкивались? Может, тех же кузнечиков ели?

– Кузнечиков не ел, хотя в Кувейте меня приглашали на свадьбу, там попробовал верблюжатину. В Саудовской Аравии меня поразила религиозность местных людей. Я всегда стараюсь читать про каждую страну как можно больше, чтобы понимать, что там позволено, а что – нет. 

Проводил тренировку, а из соседней мечети стали слышны звуки молитвы. Футболисты остановили занятие, стали расстилать ковры, а потом начали молиться. Это было удивительно, но мне сказали, что вечерняя молитва там самая важная, пропускать ее нельзя. После этого я стал спрашивать о том, в какое время лучше поставить тренировку, чтобы больше таких случаев наложения одного на другое не происходило.

Был эпизод в супермаркете. Я набрал продукты и уже шел на кассу, но в один момент стала опускаться решетка магазина: мулла позвал всех в мечеть. Все, кто остался в помещении, должны были ждать того момента, когда пройдет молитва. Ты в такие моменты не имеешь права находиться на улице, обязательно в здании или хотя бы сидеть в автомобиле, если такое событие застало тебя в дороге.

Со временем меня стали узнавать работники магазина, иногда выводили из-за решетки, чтобы я мог погулять в торговом центре. Однажды подошел суровый охранник и что-то пытался разузнать. Я ничего не мог ему объяснить, так как местного языка не знал.

Он ушел и вернулся с двумя крепкими бородатыми ребятами. Как оказалось – это была исламская полиция, которая следит за нравами. Они подумали, что я пропускаю молитву, а это серьезное правонарушение в странах Азии. В итоге менеджер магазина им объяснил, что я православный, после чего они просто ушли, – сказал тренер, недавно возглавивший сербский клуб «Раднички».

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29 комментариев

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Лука Тони 9
Ответ Blaumerc
И что? Шёл 21 век, а в Саудовской Аравии все живут хорошо. Экономика стабильна, одна из самых низких уровней преступности, одна из самых низких уровней безработицы, нет войны, нет стрельбы, нет коррупции на всех уровнях, люди спокойно оставляют открытыми магазины и не боятся воровства. А по вашему в 21 веке лучше нападать на соседние или другие страны, школьникам палить по всем из огнестрела, в больницах без денег помирать, и всю жизнь жить в кредит, участвовать в войнах против своей воли? Это 21 век?
Ну ещё саудовцы публичные казни устраивают с отсечением головушек на площадях и своих жен с дочерьми могут дома в бассейнах утопить,если без паранджи гулять выйдет.А так я думаю все норм,вижу тут многие мечтают такой рай у себя в странах.Ведь двадцать первый век на дворе.
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Мадина Уйгурова
Ответ Blaumerc
И что? Шёл 21 век, а в Саудовской Аравии все живут хорошо. Экономика стабильна, одна из самых низких уровней преступности, одна из самых низких уровней безработицы, нет войны, нет стрельбы, нет коррупции на всех уровнях, люди спокойно оставляют открытыми магазины и не боятся воровства. А по вашему в 21 веке лучше нападать на соседние или другие страны, школьникам палить по всем из огнестрела, в больницах без денег помирать, и всю жизнь жить в кредит, участвовать в войнах против своей воли? Это 21 век?
Для них 21 век это чтобы женщины просто сняли платки и показывали соски через одежду. Как правило все сводится к этому в их понятии НЕсредневековья. Пусть будут разбитые дороги, собачий кал на улицах и зарплаты 15 тысяч рублей, зато в розовые волосы можно покраситься и показать всем попу
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Evil_Alastar
Ответ Висита Эльмурзаев
Кое кто всё ещё в 19 веке, нападет на соседей, угрожает всем ядерным оружием.
В 19 веке не было ядерного оружия 🤓
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Ответ Sevuska
Ты в СА или Кувейте был !? Там такие чудеса света понастроили , что США пещерным веком покажется . А то что люди преданы своей вере , а не гей-парадам и другому сатанинству , это уже вопрос отдельный .
Любой каприз за ваши деньги© Сами они понастроили, сами...
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Marcus-light
Это интервью полугодовой давности, если не больше
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Мадина Уйгурова
Ответ Игорь Замаруев
РФ в 19 веке, муслимы в Средневековье застряли
Приезжай в Саудию, посмотришь как муслимы застряли в Средневековье))) или в ОАЭ)) была я у подруги в Архангельске, если у муслимов Средневековье,то в России Древнее время
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Ответ Okaka
ты не в курсе по ходу, что историю про черное море придумали русские?
И глобус Украины тоже, и подарили этот глобус бельгийскому послу(отчего последний малость прифигел) - тоже
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all_my_alls
typical вброс
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Sevuska
Ты в СА или Кувейте был !? Там такие чудеса света понастроили , что США пещерным веком покажется . А то что люди преданы своей вере , а не гей-парадам и другому сатанинству , это уже вопрос отдельный .
От тебя единственный положительный коменты услышал впервые( + поставил не из за того что ты фанатела от Роналду((
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Sevuska
Ответ Мадина Уйгурова
Училась в Мединском университете в Саудии и могу спокойно сказать, что это полнейшая ложь и клевета) причём он вначале сам сказал, что нужно ждать пока время молитвы пройдёт, а потом закидывает чушь, что полиция пришла из-за этого)) в Саудии тысячи людей не молятся, и во время азана сидят на лавках в ожидании конца молитвы, по мнению этого персонажа полиция к каждому подходит с предъявами?))) Даже в закрытой Мекке такого нет)) человек как минимум может совмещать намазы являясь путником)) ну школьникам на спортс зайдет, чтобы опять уличить кого-то в Средневековье.
Спасибо умному человеку за просветление рассудков местных « ебздыгорычей и ко « 🙏
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Blaumerc
Ответ Ебздрогыч
Шел 21 век...
И что? Шёл 21 век, а в Саудовской Аравии все живут хорошо. Экономика стабильна, одна из самых низких уровней преступности, одна из самых низких уровней безработицы, нет войны, нет стрельбы, нет коррупции на всех уровнях, люди спокойно оставляют открытыми магазины и не боятся воровства.
А по вашему в 21 веке лучше нападать на соседние или другие страны, школьникам палить по всем из огнестрела, в больницах без денег помирать, и всю жизнь жить в кредит, участвовать в войнах против своей воли? Это 21 век?
+5
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Мадина Уйгурова
Училась в Мединском университете в Саудии и могу спокойно сказать, что это полнейшая ложь и клевета) причём он вначале сам сказал, что нужно ждать пока время молитвы пройдёт, а потом закидывает чушь, что полиция пришла из-за этого)) в Саудии тысячи людей не молятся, и во время азана сидят на лавках в ожидании конца молитвы, по мнению этого персонажа полиция к каждому подходит с предъявами?))) Даже в закрытой Мекке такого нет)) человек как минимум может совмещать намазы являясь путником)) ну школьникам на спортс зайдет, чтобы опять уличить кого-то в Средневековье.
+9
-5
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Blaumerc
Ответ Алексей Полиенков
Интересно, а полиция нравов там почему молитву пропускает?
Что бы другие не пропускали
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-2
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Sevuska
Ответ Игорь Замаруев
Не знаю я кто чего там копал, но мусульмане в Средневековье живут:)
Ты в СА или Кувейте был !? Там такие чудеса света понастроили , что США пещерным веком покажется .
А то что люди преданы своей вере , а не гей-парадам и другому сатанинству , это уже вопрос отдельный .
+4
-2
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Александра Александрова
Ответ Игорь Замаруев
РФ в 19 веке, муслимы в Средневековье застряли
Лучше они все под хвост долбились , как в 21 веке в прогрессивной США да ?а мужики делали сиськи и называли себя женщинами ,также как на прогрессивном Западе и детишки меняли пол да ? Прогрессивиненько 21 век же !
+3
-3
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BVB09
Ответ Алексей Полиенков
Интересно, а полиция нравов там почему молитву пропускает?
Они тоже православные
+11
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Александра Александрова
Ответ Висита Эльмурзаев
Кое кто всё ещё в 19 веке, нападет на соседей, угрожает всем ядерным оружием.
Кое кто бомбит страны , выкачивает оттуда ресурсы и говорит, что это демократические бомбы , кое кто единственный в мире использовал ядерные бомбы и они тоже был демократическим , вас это все устраивает да?
+4
-4
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Okaka
Ответ Sevuska
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ты не в курсе по ходу, что историю про черное море придумали русские?
+3
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Нейтральный критик
Ответ Висита Эльмурзаев
Кое кто всё ещё в 19 веке, нападет на соседей, угрожает всем ядерным оружием.
Израиль? Или США через прокси-миньонов?
+5
-3
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Okaka
Ответ Алексей Полиенков
Интересно, а полиция нравов там почему молитву пропускает?
это как запад зло, но дети чиновников учатся и живут там
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dw4xbhdgb8
21 век
+3
-5
-2
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Игорь Замаруев
Ответ Sevuska
Комментарий удален модератором
Не знаю я кто чего там копал, но мусульмане в Средневековье живут:)
+4
-5
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SirArktic
Ответ Висита Эльмурзаев
Кое кто всё ещё в 19 веке, нападет на соседей, угрожает всем ядерным оружием.
фигасе ядерка в 19 веке, такой фанфик я бы почитал
+3
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Алексей Полиенков
Интересно, а полиция нравов там почему молитву пропускает?
+32
-3
+29
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Sevuska
Ответ Игорь Замаруев
РФ в 19 веке, муслимы в Средневековье застряли
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