Рублев о том, что Эванс поделился с ним бананом: «Он мне помог, добавил сил. Я на этом банане два лишних гейма выиграл»

Теги Australian Open ATP Дэн Эванс Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что Дэн Эванс поделился с ним бананами в третьем круге Australian Open (6:4, 6:2, 6:3).

«Я его даже не просил. Я попросил болбоя принести, но Дэн сделал это раньше – и у него было два. Так что он такой: держи.

Он мне помог, добавил сил. Я на этом банане два лишних гейма выиграл», – пошутил Рублев.

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5 комментариев

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vdvbill.e1.ru
Ну молодец Андрей, теперь только на тебя надежда
+1
0
+1
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Заблудившийся
Банан товарища, всегда, на что нибудь ...згодится :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот под ногами майора
Милота
+3
0
+3
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сервисник
Ответ Jefri AG
Хочется глупо пошутить, типа Рублёву пришёлся по вкусу банан Эванса)
Держись, не шути
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jefri AG
Хочется глупо пошутить, типа Рублёву пришёлся по вкусу банан Эванса)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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