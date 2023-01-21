Рублев о том, что Эванс поделился с ним бананом: «Он мне помог, добавил сил. Я на этом банане два лишних гейма выиграл»
Андрей Рублев прокомментировал то, что Дэн Эванс поделился с ним бананами в третьем круге Australian Open (6:4, 6:2, 6:3).
«Я его даже не просил. Я попросил болбоя принести, но Дэн сделал это раньше – и у него было два. Так что он такой: держи.
Он мне помог, добавил сил. Я на этом банане два лишних гейма выиграл», – пошутил Рублев.
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